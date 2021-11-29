KRİTİK KARARLAR





Geçtiğimiz aya damgasını vuran ekonomik gelişmelerden ilki Amerikan Merkez Bankası FED’in piyasada likiditeyi ve canlılığı artırmaya yönelik varlık alımlarını azaltacağını ve 2022 ortalarında sonlandıracağını açıklamasıydı. İkinci önemli gelişme ise TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Para Politikası Kurulu’nun faizi 100 baz puan indirmesiydi. Zamanından ve beklenenden önce gelen bu karara gelen ilk karşılık kurlardaki yükseliş oldu. Ben de pek çok ekonomist gibi bu karar için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu kararla birlikte Türkiye’deki ihracatçılar fiyat avantajıyla global alanda öne çıkmış oldular. Ancak vaktinden önce alındığı düşünülen bu kararın yüksek enflasyonla sonuçlanması riski de bulunuyor ki yüksek enflasyon gelişmekte olan ekonomiler ve ülkeler için adeta bir tuzak. Hem de öyle bir tuzak ki iyi ihtimalle onları ya bulundukları noktaya çakıyor ve ekonomik ve sosyal gelişmenin önünü tıkıyor. Uzun vadede bu sarmaldan kurtulamadıkları takdirde global rekabette sürekli gerilemelerine neden oluyor. Ben bu konuya ilişkin yorumuma burada nokta koyuyorum. Daha detaylı analizler için makro ekonomi uzmanlarına ve akademisyenlere kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yılın son çeyreğine girdik, tüm şirketlerde 2022 bütçe senaryoları için hazırlık dönemi başladı. Hedeflerini yakalayabilmek için tüm sektörler ve şirketler büyük bir atak içinde ve bunun getirdiği bir büyüme ve canlılık beklentisi mevcut. Capital&Ekonomist dergileri olarak yılın son 3 ayı bizim için de çok değerli. Yazdan sonra çok sayıda etkinliklerimiz, ödül törenlerimiz, Vodafone Business çatı sponsorluğunda yürüttüğümüz Ceo Club buluşmalarımız başladı. 2021’de pandemi koşulları ve hızlı değişen gündem nedeniyle Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni hibrit olarak bahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenleme kararı aldığımızı sizlere duyurmuştuk. Uludağ Ekonomi Zirvesi Bahar 2021’i 24-25 Mart tarihlerinde 14 panel, 100’e yakın yerli ve yabancı konuşmacı ve 6 bin 500’ü aşkın katılımcıyla tamamladık ve Türkiye’nin en etkili, en çok takip edilen hibrit etkinliğini gerçekleştirdik.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ SONBAHAR 2021

24-25 Kasım tarihlerinde ise yine hibrit olarak (2 panel fiziksel, 10 panel online) Uludağ Ekonomi Zirvesi Sonbahar 2021’i gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu büyük zirveye ilişkin panel konusu ve konuşmacı önerileriniz ve sponsorluk talepleriniz için bana ulaşabilirsiniz.

Zirvede buluşmak üzere.

İyi okumalar diliyorum