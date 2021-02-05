İnoksan yurt dışı pazarlarda büyüyecek

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri endüstriyel mutfak sektörü. Sektörünün önemli markalarından İnoksan, bu yıl sektördeki 41. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Şirket 5 kıtaya ihracat yapıyor.

Pandemi süreci ile birlikte turist sayısındaki büyük düşüş, kafe ve restoranların kapalı olması, uzaktan çalışma ile hazır yemek sektöründeki üretim daralması endüstriyel mutfak sektörünü de iç pazarda olumsuz etkilemiş durumda. Daralan iç talebe karşın yurt dışından gelen siparişlerle satışlarını dengeleme çabasında olan sektör 2020 yılında 1.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış. 2021 yılı için ise ihracatta önemli büyüme rakamları hedefliyor. Demir ve demir dışı metaller ihracat hedefi bu sene 10 milyar dolar olarak açıklandı. Bu ihracat hedefinin önemli bir bölümünü de endüstriyel mutfak sektörü oluşturuyor.

Sektörünün önemli markalarından biri de İnoksan. Bu yıl sektördeki 41. yılını kutlamaya hazırlanan şirket 5 kıtaya ihracat yapıyor. Sektörün dijitalleşme süreçlerini ve ihracat artışı hedeflerini ve İnoksan’nın 2021 büyüme ajandasını İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’a sordum.

Çin’in pazar payı büyüklüğü açısından sektörün en önemli üreticilerinden bir olduğunu söyleyen ancak pandemi etkisiyle üretimde sorunlar yaşadığını dile getiren Varlık, sektörün durumunu şu şekilde anlatıyor;

“Çin, endüstriyel mutfak ekipmanları pazarındaki en büyük üreticilerden biri. Ancak pandeminin Çin’de başlaması ve sonrasında yaşananlar, Çin’in üretim ve sipariş gücünü olumsuz şekilde etkiledi. Bu pazardan çıkan yeni siparişler Türk üreticilerine geldi. Uzun yıllardır yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türk üreticiler, son dönemde yakaladıkları dijitalleşme, kalite ve güven algılarıyla da bu siparişleri başarı ile karşıladı. Sektördeki pek çok üretici firma özellikle 2021 yılında ihracat hedeflerini yüksek hedefler olarak belirledi."

2021 yılında ihracat cirosunu yüzde 60 artırmayı hedefliyor

İnoksan, yurt dışı yatırımlarına beş kıtada yer alan iş ortakları ile sıcak ilişkilerine yenilerini ekleyerek devam ediyor. Şirket, attığı adımlarla gelecek yılda ihracat cirosunu yüzde 60 oranında artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise toplam ciroyu iki katına çıkaracaklarını belirten İnoksan Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, üretimden satışların yüzde 70’ini ihracattan gelmesini beklediklerini söylüyor. Yurt dışı perakende satışlarına odaklandıklarını vurgulayan Varlık hedef pazarlar hakkında şu bilgileri veriyor;

“Bu yıl özellikle perakende kanalına odaklandığımız bir yıl olacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Rusya pazarlarını öncelikli hedeflerimiz arasında. Dünyanın diğer büyük bir gücü olan Çin pazarında da ürünlerimizi satabilmek için belgelerimizi tamamladık. Tüm bu pazarlar içerisinde bizi en çok ABD pazarı heyecanlandırıyor. Beş yıldır aktif olarak ABD’de fuarlara katılıyoruz. ABD mutfak cihazları ithalatının yüzde 70’ini Çin’ den yapıyor. Koronavirüsün de etkisiyle ABD bizim için daha da önemli bir pazar haline dönüştü.”

Koronavirüsle mücadele eden yeni ürünler

Her yıl cirolarının yüzde ikisini AR-GE’ye ayırdıklarını söyleyen Varlık, pandemi döneminde de ürün gamını geliştirdiklerini belirterek, yeni ürünlerle ilgili şu bilgileri veriyor;

“İnoksan AR-GE Merkezi sürekli gelişen teknolojik alt yapısı ve nitelikli iş gücüyle büyümeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüsle mücadelede profesyonel mutfakların hijyen standartları ile geliştirdiği bulaşık yıkama makineleriyle hijyenik çözümler sunmaya başladık. Koronavirüsü yok eden yüksek sıcaklık teknolojili İnoksan bulaşık yıkama makinelerinin işletmelerin favori ürünü haline gelmiş durumda. 2021 yılı içerisinde biri TÜBİTAK çalışması olan birçok yeni projeyi daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”