7 yapay zeka kaynaklı akıllı işlem örneği

Bankacılık dünyasının başı belada… Bütün dünyamız aslında tek bir merkez eylemin etrafında inşa edilmiş durumda: Ödeme işlemleri. Bugün, banka olmayan şirketler, işlemleri hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde yeniden yaratmak için hızlı hamleler yapıyor.

Ne zaman bir ekmek, bir paket sakız veya bir kutu süt alsam, bir işlem gerçekleştirmiş oluyorum.

Bir işlem bir sahiplik değişimine yol açıyor. Ayrıca banka hesabınızda, sizin bireysel net sermayeniz ve sizin bireysel kimliğinizle ilgili veri profilinizde de bir değişim yaratıyor.

Biz işlemlerin önemini görmezden gelirken tüm sektörler bunların etrafına inşa edilmiş halde.

Amazon’da yaptığım her alışveriş, bir işleme dayanıyor. Onlar olmadan Amazon var olamazdı.

Bir Google reklamına tıkladığımda, her tık yeni bir işlem oluşturuyor. Google da işlemler olmadan var olamazdı.

Aslına bakılırsa, aynısı Apple, Microsoft, Facebook, General Motors, Coca Cola, Pizza Hut, Procter & Gambles, Best Buy, Red Lobster, Dress Barn ve Forever 21 için de geçerli.

Her maaş ödemesi, hisse alımı, ticaret eylemi, komisyon, abonelik, ceza, geçiş ücreti, üyelik ve hediye kartı kullanımı bir işlem gerektiriyor.

Bugün çoğu insan “işlemsiz” bir hayat yaşamayı imkansız buluyor. Sadece minimalist bir ortamdan gelenler, tarım ve balıkçılıkla yaşayanlar, kendi kıyafetlerini dikip, kendi evlerini yapanlar ve kendi hastalıklarını tedavi edenler bu hayata biraz yaklaşabilir.

Yapay Zekanın Yürüttüğü Yedi Tane Şok Edici Akıllı İşlem

Tüm bunları akılda tutarak sarsıcı bir girişimcinin işlemlerin kurallarını yeniden yazabileceği olası yolları düşünelim.

1.Karmaşık Alışveriş Senaryosu Yapay zeka ve nano ödemelerin birleşimiyle bazı işlemleri yapmak mümkün olabilir. Eviniz için 5 bin dolarlık yeni bir yatak odası seti satın almak istediğinizi varsayalım ve yaptığınız anlaşma sizin sahip olduğunuz ve sanal dünyada olan bazı uygulamaların takası üzerine konumlanabilir. Örneğin; bir adet 5 yıldızlı Google yorumu (100 dolar değerinde), 6 adet Facebook gönderisi (600 dolar değerinde), bir adet LinkedIn gönderisi (100 dolar değerinde), 400 dolar değerinde bir adet çim biçme hizmetine (mağaza sahibinin bahçesinde) sahipsiniz.

Yapay zeka, satın alan kişinin sahip olduğu her şeyi bildiği için, para gerektirmeyen bu düzenlemeyi hem satıcı hem de alıcı için kazançlı bir durum olarak önerebilir. İlk başta anlaştıktan sonra, sıradaki adım işlemin ne kadarlık bir kısmının satış vergisine tabi olduğunu belirlemek olacaktır. Yapay zeka, alıcının ödemesinin 1.200 dolarlık kısmının hizmet şeklinde ödeneceğine karar verdi. Bu yüzden o kısım satış vergisine tabi olmayacak. Ayrıca satış fiyatının 500 dolarının teslimat ve kuruluma gideceğine de karar verdi, bunlar da vergiye tabi değil.

Bu da kalan 3 bin 300 doların yüzde 10’luk veya 330 dolarlık bir satış vergisine tabi olduğu anlamına geliyor. Bunu halletmek için alıcı 130 doları nakit olarak ödemeyi ve her biri 100’er dolar değerinde iki adet Instagram gönderisi yapmayı kabul ediyor.

2. Emeklilik için Para Biriktirme Senaryosu Para biriktiren tutumlu biri için, sadece yapay zekanın her alışverişe fazladan yüzde 2-3 eklemesini ve bunları harcamalarıyla büyüyen bir emeklilik hesabına yatırmasını isteyerek kendi kendine bir para biriktirme vergisi koymak tamamen mümkün. Buradaki mantık acı eşiğini aşırı bir şekilde düşürmek ve böylece alınan tutarın kullanıcı için neredeyse görünmez hale gelmesi.

3. Pizza Drone Senaryosu 2040’ta televizyon izlediğinizi ve etkili bir pizza reklamının ekrana geldiğini hayal edin. Bu deneyim o kadar etkili ki saniyeler içinde tat alma duyunuz harekete geçiyor, ağzınız sulanmaya başlıyor ve sonunda ağzınızdan “Evet!” kelimesi dökülüyor.

Tüm gereken bu, basit bir kelime. Eviniz için sesle ticaret sistemi anında devreye giriyor ve nasıl bir pizza sevdiğinizi zaten bildiği için, bir sipariş veriyor.

On saniye sonra evinize bir teslimat drone’u geliyor, dumanı tüten sıcak bir pizza veriyor ve siz de bu pizza için ne ödediğinizin farkına varana kadar yarısını yemiş oluyorsunuz.

4. 1000 Tane Gelir Akışı Olan Hayat Gelecekte insanların “izlenimci” diye bir iş unvanı olacak. Bu senaryoda, izlenimci olarak çalışan herkes güne video giyinmeyle başlayacak. Bu sırada her yüzeyin onları pek çok farklı firmanın reklamlarıyla dolduran direkt veri akışı olacak, bu yüzden reklamlar sürekli değişecek.

İzlenimcinin işi insanların bunları fark etmesini sağlamak olacak fakat reklamları izleyen insanlar bu denklemin sadece bir parçası.Video giyinmenin ayrıca izleyicileri takip etmesi gerekecek. Böylece izleyicilerin “içeri baktığı” kadar kendisi de “dışarı bakıyor” olacak.

Bir çift göz bir logoya veya pazarlama sloganına her odaklandığında, bu bir izlenim sayılacak.

Her bir izlenimin değeri birkaç sent olduğu için, izlenimcinin amacı bir günde mümkün olduğu kadar çok izlenim biriktirmek olacak.

5. Mevsimsel Nakit Akışı Kredileri ve İpotekler Hemen hemen her işletmenin kendi mevsimi var. Bazıları yılbaşı zamanı yoğun oluyor, diğerleri en işlek zamanını yazın yaşıyor ve başkaları da iş modellerini anahtar etkinlikler çevresinde geliştiriyor. Şimdiye kadar bankacılık dünyası kimsenin mevsimsel nakit akışı sorunlarıyla ilgilenmedi. Her ipotek ve kredi ödemesi aynı insafsız aylık ödeme hızını takip ediyor ve ödemelerin nasıl yapılacağını çözmek de borç alan kişiye kalıyor. Ne var ki kendi kendini düzenleyen akıllı bir yapay zeka işlemiyle, ipotekler ve krediler borç alan kişinin özel durumuyla senkronize edilebilir ve bazı aylarda daha az, diğerlerinde daha çok olmak üzere ödemeler şirketin nakit akışına göre otomatik olarak ayarlanabilir.

6. Bölünmüş İşlemler Bölünmüş bir işlem, kısaca otomatik bir para dağılım noktasıdır. Para, bir veya daha fazla kaynaktan işleme akar ve anında işlemden çıkarak parayı otomatik bir şekilde bir veya daha fazla alıcıya dağıtır. Örneğin alet üreten bir üreticiyi ele alalım. Son kullanıcı bu aleti bir perakende mağazasının rafında gördüğünde, para işleme akar ve anında mağaza ve üretici arasında bölünür. Bir Amazon senaryosunu kullanırsak, bir müşteri Amazon.com’dan bir ürün satın aldığında: Kitap için ödenen para; anında yazar, yayıncı, Amazon ve kargo şirketi arasında önceden anlaşılmış bir şekilde dörde bölünür. Bunlara ek alıcılar bir yardımcı yazar, referans veren bir internet sitesi veya siparişi tamamlayan bir depo çalışanı olabilir.

7. Oyunlaştırma Tarzı İş Geçmişte çoğu işletme işlemlerini yüz yüze görüşmeler veya ofis içinde gönderilen hatırlatmalarla gerçekleştiriyordu. Gelecekte ise işletmeler hem verilerden hem de insanlardan daha yaygın bir şekilde faydalanmanın yeni yollarını bulacaklar.

Genel olarak, günde 1000 kişiyle iletişime geçen birisi, sadece 5 kişiyle iletişime geçenden daha değerli olacak. Bir sahnede mikrofonla konuşan bir kişi bire bir konuşandan daha değerli olacak.

10 bin kişinin gördüğü bir sütun yazan bir yazar 12 kişinin okuduğu bir sütun yazandan daha değerli olacak.

Film yıldızları kadar iyi görünen, zevkli kıyafetler giyen, etkileyici bir gülümsemesi, cana yakın tavırları ve hoş bir sohbeti olan herkes bu özellikleri taşımayan birisinden daha değerli olacak.

Bir sokak köşesinde elektrikli testereleri havaya atıp tutarak kalabalıkları çekebilen bir deli bile, ilgi toplama açısından çoğumuzdan değerli olacak.

Her birimizin potansiyel olarak paraya çevrilebilecek özelliklerden oluşan bir birleşimi var. Kameralar ve mikrofonların gittikçe yayılmasıyla birlikte, geçmişte özgürce yaptığımız şeyler yakında teşviklerle oyunlaştırılmış olabilir.