NİŞ ALAN

ARTIK BİREYLER DE KORUMADA

Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde Türkiye vardı. Siber sigortalar, dijitalleşmenin hızlanmasıyla son dönemin en sıcak alanı… Büyük ve orta ölçekli şirketlerin kendini korumaya aldığı bu alanda, Türkiye’de şimdi bireyler için ürünler çıkıyor. Anadolu Sigorta’nın yeni ürünü “Bireysel Siber Güvenlik Sigortası” da bu alanda ilklerden. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez ile hem yeni ürünün farklı teminatlarını hem buradaki potansiyeli konuştuk:

ANINDA UYARIYOR “Dünyada siber sigortaların 2013 yılı toplam prim üretimi 1,5 milyar dolardı, 2014 sonunda ise bu rakam 2,5 milyar dolara yükseldi. Burası daha çok ticari ürünlerin bulunduğu ve hızlı büyüme gösteren bir alan. 2020 yılına geldiğimizde global siber sigorta pazarının 6-8 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor. Biz de bu alanda Türkiye’de bireylere ilk paket ürünü sunuyoruz. Üründe iki ana hizmet var: İlk olarak ürünü alan bireylerin kimlik, pasaport, kredi kartları gibi kişisel bilgilerinin illegal kişilerin eline geçip geçmediğinin sürekli raporlamasını yapıyoruz. Eğer illegal kullanıma bulaşmışsa anında uyarıyoruz. Risk altında ise yapılması gerekenleri müşterilerimize aksiyon planı olarak sunuyoruz.

30 BİN POLİÇEYE ULAŞACAĞIZ İkinci hizmet olarak da herhangi bir siber hırsızlık ya da hacker saldırısı durumunda hukuksal danışmanlık ve koruma veriyoruz. Bu durumlarda insanlar ne yapacaklarını bilemiyor, uzman desteği veriyoruz. Tüm dünyada da siber ürünler bu tip destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsıyor, birebir oluşan zararlar ödenmiyor. Biz ürünümüzü ekim sonunda çıkardık. Satış kanallarımıza tanıtımını yapıyoruz. Bu ürünün standart bir fiyatı var, yıllık 150 TL’ye alınabiliyor. İlk yılda 20-30 bin poliçe satabileceğimizi düşünüyoruz. İlk etapta hedef kitlemiz dijital dünyayı çok kullanan genç ve eğitimli kesim olacak. İlk yıl için hedeflerimiz mütevazı. Ama gelecek yıl itibariyle ürünü daha da zenginleştirerek belli tazminatları da koyarak daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Ayrıca ticari taraf için de bir paket ürün hazırlıyoruz.”

YENİ ÜRÜN

FAKTORİNGDE DİJİTAL ADIMLAR

Bankacılıktan sonra finansın diğer alanları da dijitalleşme sürecine giriyor. Bu adımlardan biri de Deniz Faktoring’den geldi. “Deniz’e Çek Gönder” isimli mobil uygulama ile şirket, faktoring işlemlerini cebe taşıyor. DenizFactoring Genel Müdürü Alpertunga Emecan ile bu yeni uygulamanın getireceği açılımı masaya yatırdık:

50 BİN KİŞİ İNDİRDİ “Faktoring işlemlerini dijital platform üzerinden çok daha hızlı hale getirdik. Yeni uygulamayla tüm bankaların müşterileri 100 bin TL altı faturalı çeklerinin vadesini beklemeden dijital kanalla 7/24 DenizFactoring’e göndererek, nakit karşılığını hızlıca öğrenip en yakın DenizBank şubesinden nakde ulaşabilecek. Söz konusu uygulamayı indirerek işleme ait çekin kare kodu uygulamaya okutuluyor ya da fotoğrafı uygulamaya yükleniyor ve form dolduruluyor. Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen uygulamamızı ekim başından bu yana 50 bin kişi indirdi.

HEDEF 500 BİN BAŞVURU Biz dijitalin sunduğu imkanları müşterilerimizle buluşturarak faktoring işlemlerini rahatça, güvenle yapabilmelerini arzu ediyoruz. Çok kısa süre içerisinde uygulama üzerinden 16 bin adedin üzerinde talep aldık. Öncelikli hedefimiz ticaretin içinde olan tüm KOBİ’lerin ücretsiz sunduğumuz uygulamamıza sahip olmaları. Her kazanılan müşteri şirketimize uzun vadede katma değer yaratacak diye düşünüyoruz. 2017 sonuna kadar uygulamamız üzerinden yaklaşık 20 binin üzerinde talebi sonuçlandıracağız. Önümüzdeki dönem hedefimiz, bir yıl içinde 500 bin adet başvuru alabilmek.”

CEOTWEET

MEHMET ŞİMŞEK

“Şirketlerimiz artık dünyanın birçok ülkesinde önemli birer yatırımcı. Ülkemiz de küresel yatırım çekmede daha başarılı. Küresel doğrudan yatırımlar 1980-2002 döneminde sadece 14,8 milyar dolarken 2003-2017 arasında neredeyse 190 milyar dolar oldu. Yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.”

FAİK ÖZTRAK

“Yılın ilk 9 ayında cari açık, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 31,1 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda gerçekleşen cari açık ise önceki aya göre, 3 milyar dolar artarak 39,3 milyar dolara çıktı.”

NURGÜN EYÜBOĞLU

“Geç alınmış aksiyon, alınmamış gibidir. İnovasyon yatırımları da böyledir.”

CEO AJANDA

EN İYİLER KULLANIMDA

Türkiye’de finansın her alanında özelikle geliştirdiği teknolojiyle öncü konumda. Ama gelişen dünyada bu konumu korumak için global gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Finansın önemli yöneticileri, kendi alanlarında farklı kaynakları ve kurumları inceleyerek başarı kazanan iş formülleri ve iyi uygulamaları kendi şirketlerinde hayata geçiriyor.

ANALİTİKTE GELİŞME Sürekli olarak The Banker, Global Finance, HBR, McKinsey gibi farklı kaynakları takip ettiğini açıklayan Bank Pozitif CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu, bankacılıkla direkt ilgisi olmayan özellikle dijital alandaki gelişmelerle de yakından ilgileniyor. Akçakayalıoğlu, “Dünyada sektörün gelişimini sağlayacak iki önemli alan, gelişme görüyorum. Birincisi yapay zeka ve analitik alanındaki gelişmeler. İkincisi de regülasyonlara yönelik gelişmeler, bu bizim açımızdan daha çok Türkiye’deki regülasyonlarla ilgili noktalar. Her iki alandaki gelişmeler bankaların hizmet türünü ve kapsamını çok daha ileriye taşımayı sağlayacak. Analitik alanda biz bankamızda oldukça ileri seviyeye ulaşan çalışmalar yaptık. Bu konuda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biriyle çalıştık. Ancak piyasa gelişmeleri ve geleceğe yönelik belirsizliklerin devam etmesinden dolayı bu ürünün kullanımını kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Yenilikler ve gelişim için çok düşüncelerimiz var; ancak bugünlerde gündemimizde öncelik bu tür konulardan çok, Türkiye’de iş ve yatırım ortamının, özellikle bunların ilk şartı olan hukuk ve adalet sisteminin güvenirliği konusu” şeklinde konuşuyor.

KAĞITA İMZAYI BİTİRDİK ALJ Finansman Genel Müdürü Nilüfer Günhan, yarını bugünden yakalayabilmek ve hazırlıklı olmak için sürekli olarak teknolojik ve kavramsal yenilikleri takip ediyor. “Benim için en güzel kaynak şirket çalışanlarımız “ diyen Günhan, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Düzenli aralıklarla ekip olarak dijital trendler hakkında bilgi paylaşarak öneriler geliştiriyoruz. Fikir Kütüphanesi adıyla her yıl çalışanlarımızın ürün ve süreçlerimiz hakkında geliştirdiği inovatif fikirleri tartışıp iç jürimizde değerlendiriyor ve projelere çeviriyoruz. Aynı zamanda Avrupa ve Amerika’nın tüketici finansman birliklerinin toplantılarına katılıyor ve hem o ülkelerdeki trendleri hem regülasyon değişimlerini takip ediyoruz. Bu yıl KredimOL mobil uygulamamızı hizmete sunduk ve e-sözleşme sürecimizi başlattık. Kağıda imza atma dönemini artık kapattık. Gelecek yıl için beni en heyecanlandıran yenilik ise tahminsel analizler ve ‘machine learning’ kavramları. Burada da müşterilerimize doğru zamanda, doğru otomobil modelini kredi imkanıyla sunmak için tahminsel analiz metodlarından faydalanmak üzere çalışmalar yapacağız.”

GÖSTERGE

2017 yılı global GSMH büyümelerinde ilk sırada yüzde 6,8 ile Çin var. Hindistan’ın yüzde 6,6; Pakistan’ın yüzde 5,7 ve Endonezya’nın yüzde 5,1 büyüdüğü bu ortamda Türkiye yüzde 5 ile en hızlı büyüyen 5. ülke.