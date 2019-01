STEVEN YOUNG / BOSCH TÜRKİYE VE ORTA DOĞU BAŞKANI

“DENEYİMİMİZİ TÜRK SANAYİCİLERLE PAYLAŞIYORUZ”

Dünyada Endüstri 4.0 dönüşümünü en erken gören şirketlerden biri olan Bosch ve jant üretiminde küresel lider Maxion Wheels, Türkiye’de sanayi kuruluşlarına örnek olacak dijital dönüşüm çözümleri uygulamalarını hayata geçiriyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, son başlattıkları projeyi şöyle anlattı:

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR “Bosch’un stratejisi, Endüstri 4.0 çözümlerinin hem ana kullanıcısı hem bunlarla ilgili olarak pazara çözüm sağlayan güçlü partnerlerden biri olmak. Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimini kaçırmaması için dünyada 270’ten fazla fabrikamızda kazandığımız deneyimi, Türk sanayicileriyle paylaşmaya başladık. Bu doğrultuda dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, dijital dönüşüm yolculuğunda Bosch ile iş birliği yapacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK Dünyanın en büyük jant üreticisi olan Maxion Wheels, dijital dönüşüm için dünyadaki 19 fabrikası arasından Türkiye’yi seçti. Küresel bazda otomotiv sanayinde çok köklü değişiklikler olacak. Otomotivin mühendislik odaklı geleneksel yapısı, çok yakında tüm tedarik zincirinde dijital ve bilişim odaklı, hizmete dönük ve diğer sektörlerle çok daha entegre bir hale dönüşecek.

2030’A KADAR Maxion İnci Jant Grubu, dijitalleşme odağında gerçekleştireceği projelerle, kapasitelerini ve üretim adetlerini artırmaya devam edecek. Başlatılan proje 3 fazdan oluşuyor. İlk adım bu yıl pilot hatlarda atılacak. Bu projedeki hedef 2023 sonuna kadar üç aşamalı planın tamamının hayata geçirilmesi. 2030’a kadar Maxion İnci Jant Grubu’nun tüm işletmelerini bütün süreçleri kapsayacak şekilde akıllı dijital işletmelere dönüştürebilmek.”

NE BAŞLATTIM?

HAKAN ARAN / TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“DİJİTALLEŞEN MÜŞTERİYLE BAĞIMIZI HİÇ ZAYIFLATMADIK”

İş Bankası, dijitalleşmede öncü şirketlerden biri. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, neyi başardıklarını şöyle anlatıyor: “İş Bankası olarak dijitalleşmedeki en büyük başarımız, dijitalleşen müşterilerimizle aramızdaki bağı hiç zayıflatmamak oldu. Teknolojiyi müşterisinin yararına doğru kullanan bir banka olmayı tercih ettik ve bunu başardık.

YAPAY ZEKA VE DİYALOG BANKACILIĞI

Dijital bankacılığın geleceğinin diyalog bankacılığının temelini oluşturan doğal dil işlemeye dayalı olacağını öngörüyoruz. Bu anlamda geçen yıl kullanıma sunduğumuz ‘İş Bankası’na Sor Mesajlaşma Botu’ ile elde ettiğimiz öğrenimlerimiz yapay zeka destekli kişisel asistan çalışmalarımızın ilk adımı oldu. Yapay zeka teknolojisine yönelik çalışmalarımızı San Francisco’daki inovasyon üssümüz MaxiTech’teki ekiplerimizle sürdürdük. Diyalog bankacılığı hizmetimiz Maxi'yi geliştirdik.

MOBİL TEKNOLOJİLER

Mobil kanal öncülüğündeki artışla şube dışı kanal payımız yüzde 90’a ulaştı. Dijital müşteri sayımız 2018 Eylül ayı itibarıyla 7 milyona yaklaşırken, mobil müşteri sayımız 6,3 milyona ulaştı. Dijital kanal satış adetlerimize baktığımızda vadeli hesapta yüzde 49, ihtiyaç kredisinde yüzde 46 ve ödeme işlemlerinde yüzde 31 oranıyla mobil ana temas noktası konumuna gelmiş durumda.

İNOVASYON Dijital dönüşümümüzün çekirdeğinde teknoloji ve inovasyon bulunuyor. Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olan SoftTech, Silikon Vadisi’ndeki dijital üssümüz MaxiTech ve kısa süre önce Çin’de açtığımız inovasyon merkezimiz Suo Tan ile yurt içi ve yurt dışındaki tüm fırsatları değerlendiriyoruz. 2019 yılında bir sonraki durağımız Londra olacak.”

TRENDLER

CEM BODUR / ANKER TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKE MÜDÜRÜ

KESİNTİSİZ DİJİTAL YAŞAM İÇİN…

Bugün dünyadaki devlerin odağında kesintisiz akıllı teknolojiler için enerji ilk sıradaki gündem maddesi. Bu konudaki trendleri şarj teknolojilerinde global lider olan Anker’in Türkiye ve Orta Asya ülke müdürü Cem Bodur’dan dinledim. Bodur, şöyle anlatıyor:

PİL TEKNOLOJİLERİ YETERSİZ “Küresel taşınabilir güç bankası (PowerBank) piyasası hızla büyürken, yarının şarj teknolojilerinde güneş ve hidrojen hücresi gibi yenilenebilir kaynaklar ön plana çıkıyor. Yaşamın dijital ekranlar üzerinden yönetilir hale gelmesiyle birlikte, sürekli hareket halinde olan dijital kullanıcılar hayatın her alanında daha basit ve işlevsel ürünlere yöneliyor. Ne var ki mobil cihazların pil teknolojileri, dijital yaşantının yüksek beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor.

KESİNTİSİZ MOBİL DENEYİM Dünya genelinde mobil güç kaynaklarına duyulan talebin patlama yapması sonucunda 2017 yılı itibarıyla PowerBank piyasası 8,2 milyar dolara ulaştı. Dünyada ilk kez şarj cihazı içindeki bileşenlerin bir kısmı için Galyum Nitrür (GaN) kullandık. Yoğun bir çalışma ile geliştirdiğimiz Atom serisindeki üç yeni şarj aletini yakın dönemde New York’ta tanıttık. Power Delivery (PD) sertifikalı Anker’in Atom serisi standart bir MacBook şarj cihazından yüzde 40 daha küçük ve 2,5 kat daha hızlı şarj edebiliyor.

GELECEK GÜNEŞ VE HİDROJEN HÜCRESİNDE PowerBank pazarı 5 yıl içinde 26,4 milyar dolarlık hacme ulaşacak. Taşınabilir çözümlerin geleceğinde yenilenebilir enerji var. Başta güneş ve hidrojen hücresi teknolojileri olmak üzere, geleceğin ürünlerinde kullanılacak yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar çok daha çevre dostu bir süreçle şarj edilecek.”

ÖNERİ PANOSU

HALİS ALİ ÇAKMAK / DEİK TÜRKİYE-MALTA İŞ KONSEYİ BAŞKANI

“DİJİTAL FIRSATLAR MALTA’DA”

“Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Malta, AB üyeliğinin verdiği avantajlarla Türk iş dünyası için pek çok fırsatı bünyesinde barındırıyor. Malta, Türk yatırımcılar ve girişimciler tarafından her zaman izlenmeli. Türkiye’nin iddialı olduğu pek çok sektör için fırsatları bünyesinde barındırıyor. Özellikle bilgi teknolojileri ve fintek alanında oldukça cazip bir ülke olan Malta, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'ne göre AB üyesi 28 üye ülke arasında 11’inci sırada yer alıyor. Her geçen gün artan start-up ve inovasyon merkezleriyle Malta, bu alanlarda faaliyet gösteren Türk yatırımcılar ve girişimciler tarafından her zaman fark edilmeli ve izlenmeli. Malta’da sanayinin olmamasından dolayı AB, Malta’ya hassas konularda izin veriyor. Bu konuda Malta, dijitalleşmede AB’den pek çok vaat aldı. Malta, dijitalleşmede bir merkez. Kripto para sektöründe konuya en hakim ülke Malta. Burada Türk şirketleri de fintek alanında şirketler kuruyorlar. Burada Türkler iki yönde avantaja sahip. İngiltere’de yapamadıklarını Malta’da çok kolay yapabilirler. İngiltere ile Malta arasındaki özel anlaşmalardan da faydalanabilirler.”

OĞUZ ŞEN / MAKRO İŞ VE EKONOMİ STRATEJİ DANIŞMANI

“CIO’LAR DİJİTALLEŞMEYİ ANLATAMIYOR”

“Süreçlerini dijitale çeviren birçok şirket artık coğrafi sınırları aşmış durumda. Küresel erişime sahip olmak istiyorsanız ilk seferinde doğru yapmanız önemli. Bu nedenle neyi başarmak istediğinizi tam olarak anlamanızı ve dijitalleşme programlarınızı doğru planlamanızı öneririm. Doğru bir dijitalleşme planı, süreçleri yeniden keşfetmeye, kaliteyi iyileştirmeye ve tutarlılığı artırmaya destek olabilir. Bütün bu avantajlarla birlikte, neden tüm kuruluşların tamamen dijital ortama geçtiğini görmüyoruz? Cevap, ironik olarak CIO. Bugün pek çok CIO, işletmesine rekabetçi bir avantaj yaratacak teknolojileri anlama ya da yönetim/liderlik iletişim kanallarında karar vericilere anlayacakları bir şekilde anlatma becerilerinden yoksunlar. Bu başarısızlık önemli çünkü verimlilik ve maliyet tasarrufu açısından faydaları anlamadan, CEO'lar BT uygulamalarını maliyet olarak görüyor. Birçok işletme halen basit düzeyde BT teknolojileri ile çalışıyor. Bu işletmeler dijitalleşmede yaşadıkları eksiklikten dolayı şirket hafızası oluşturamıyor. İş süreçlerinde durmadan aksama, aynı sorunlarla tekrar mücadele etme ve en önemlisi elde ettiği bu bilgileri karar mekanizmalarında kullanamama gibi sorunları deneyimliyor.”