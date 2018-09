OSMAN NEMLİ / BURSA ÇİMENTO GENEL MÜDÜRÜ

“PERFORMANSIMIZI DİJİTALLEŞMEYLE ARTIRIYORUZ”

Bursa Çimento, Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden biri. Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, daha verimli ve rekabetçi bir işletme olmak için teknolojilerini yenilemelerinin şart olduğunu söylüyor. Nemli, bu zamana kadar her dönemde teknolojide öncülerden olduklarını belirtiyor ve ajandasını şöyle anlatıyor:

MÜTHİŞ RAHATLIK “Bizim işletmelerimizde dijitalleşme uzun zamandır devam eden bir süreç. Dijitalleşmeye üretim performansını ve ürün kalitesini geliştirmek için girdik. Zaman içinde kullandığımız ürünlerin birbirine entegrasyonuyla müthiş bir yönetim aracı haline dönüştü. Şirketin her aşamasında analizler yapmak, sonuçları çıkarmak, simülasyonlar yapmak müthiş bir rahatlık. Ancak bunları yapabilme hızınız nerdeyse inanılmaz. Bu bize müthiş zaman kazandırıp aldığımız kararların doğruluğunu artırırken bu sistemleri kullanabilecek yetkinlikte iş gücünün temini veya yetiştirilmesi gibi kendine has sorunları da beraberinde getiriyor.

ÖNCELİKLERİM Dijitalleşmeyle 5 yılda önceliklerimi iş sağlığı ve güvenliği, kalite, maliyet kontrolü diye sıralayabilirim. Dijitalleşmenin tüm bu konularda artılar yaratıp sistemin çok daha doğru ve güvenilir kontrol edilmesini sağlayacağına inanıyorum. Bu saydıklarımı en azından benim için sayısallaştırmak şu an için mümkün değil.

YENİ YATIRIM Bugün yeni ve teknolojik bir üretim hattı kurmayı düşünüyoruz. Bu yatırım esnasında, bugün fabrikamızda kullandığımız tüm üretim sistemleri tamamen yenilenirken dijitalleşme çerçevesinde başta mobil ve uzaktan kontrol/izleme, otomatik veri toplama olmak üzere önemli yenilikler sisteme eklenecek. Bu yatırımı 2-3 yılda tamamlamayı öngörüyoruz.”

NE BAŞLATTIM?

RALF FUCHS / BSH İCRA KURULU ÜYESİ (CTO)

“DİJİTAL OKURYAZARLIK GİRİŞİMİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Geçtiğimiz ay BSH Türkiye’nin dünya çapındaki en büyük üretim merkezi olan ve BSH Grubu’nun dünyadaki 3 büyük Ar-Ge merkezinden birinin yer aldığı Çerkezköy Fabrikası’nda bulundum. BSH Türkiye, Kodluyorum Derneği ile birlikte ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik hayata geçirdikleri BSH Makers of Tomorrow projesini BSH İcra Kurulu Üyesi (CTO) Ralf Fuchs’tan dinledim. Fuchs, şunları anlattı:

5 MİLYON İŞ TEHLİKEDE “Dünya Ekonomi Forumu ‘İşin Geleceği’ raporuna göre yapay zeka, bilgisayarla öğrenme, robotik, nanoteknoloji, 3D baskı, iş ve beceri setlerinde çok sayıda bozulmalara neden olacak. 2020’ye kadar 15 büyük gelişmiş ve gelişen ekonomide 5 milyon iş yok olacak. Bilgisayar ve matematik veya mimarlık ve mühendislik veya fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) başta olmak üzere 2,1 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Türkiye’de ise ciddi STEM eğitimi eksikliği var. Teknolojiyle ilgili üniversitelerde kontenjanlar oldukça düşük. İleri bilgisayar kullanımı bilgisine sahip öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 1. Bu boşluğu genç nesli yeniden eğiterek hemen kapatmalıyız.

KOD YAZMAK ŞART Biz ‘Yarının Mucitleri’ projemizi başlattık. Çerkezköy tesislerimizde BSH Mucit Laboratuvarı’mızı hayata geçiyoruz. STEM alanında çocukların geleceğine değer ekleyip teknoloji ve kod yazma konusunda eğitim vereceğiz. Bu ve benzeri projelerle çocuklarımızı gelecekte kodlama, robotik, yapay zeka, endüstri 4.0, 3D baskı, mobil uygulamalar ve benzeri teknolojilerden üstün kılmayı hedefliyoruz. Kod yazmayı bilmek gelecekteki tüm mesleklerin ön şartı haline gelecek. Dijital okuryazarlık girişimi Türkiye’nin en sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Çerkezköy’de öncü bir proje olacak. Hedef kitlemiz, önümüzdeki 10 yıl içinde teknolojimizi geliştiren gelecekte çalışanlarımız olacak bölgedeki gençler. Çerkezköy’de 10 ortaokul ve liseyle el ele çalışacağız. 9-17 yaş aralığındaki öğrencilere ve bu alanlardaki öğretmenlerine eğitim verilecek.”

TRENDLER

MURAT KANSU / MICROSOFT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“KAMU DİJİTALLEŞİYOR”

Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijitalleşmesi bekleniyor. 2020 çok yakın. Kamu da dijitalleşme süreçlerinden geçiyor. Dijital dönüşümde başarılı olmanın yeni teknolojik gelişmelere hazırlıklı olmaktan geçtiğini söyleyen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, şunları anlatıyor:

BULUT ÇOK ÖNEMLİ “2018’de blockhain teknolojileri gelişmiş ülkelerin yüzde 40’ında kamuda hayata geçecek. 2019’da dijital projelerin yüzde 40’ı yapay zeka tabanlı olacak. Veri yönetişim uygulamalarının yüzde 30’u yapay zeka ekseninde çalışacak. Tüm bu bahsedilen teknolojiler bulut üzerinden çalışacak. Bulut teknolojilerini kullanmayanlar, bugünün internetsiz kurumlarına benzeyecek.

TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE Türkiye, kamu alanında hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ve uygulamalarla örnek gösteriliyor. Örneğin, Fatih Belediyesi ve yazılım şirketi Evreka ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışmayla bugün çöp konteynırlarının doluluğunu sensörlerle tespit ediyoruz. Böylece kamyonların trafiğini yönetiyoruz. Eylül 2017 rakamlarına göre Türkiye’de e-devlet hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayımız 35 milyona ulaşmış durumda.

SOYAĞACI VE HAC KURASI Trafikten, tapu işlemlerine hatta soy ağacına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara kolaylık ve fayda sağlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile son olarak hac kuralarıyla ilgili bir çalışma yürüttük. 1 Şubat’ta çekiliş sonuçlarının açıklandığı ilk 2 saat içinde 1,2 milyon hacı adayına erişim sağlandı. Kesin kayıt işlemlerinde de ilk 1 saatte 32 bin hacı adayı kontenjan belgesini aldı. Kesintisiz erişim ve yüksek performansla başarılı bir çalışma gerçekleştirdik.”

ÖNERİ PANOSU

MURAT ÇİFTÇİ

IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ

“SİBER RİSK SİGORTASI ÖNEMLİ”

“2017 yılında olduğu gibi 2018’de de Global Riskler Raporu’nda siber saldırılar ve veri hırsızlığı hem olasılık hem şiddet açısından listenin üst sıralarında yer alıyor. Tüm süreçlerin dijitalleştiği, verinin öneminin gittikçe arttığı günümüzde siber güvenlik şirketleri, organizasyonlar hatta hükümetler için hem iş sürekliliğinin sağlanması hem olası maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından son derece önemli. International Data Corporation’ın araştırmasına göre 2016 yılında 73,7 milyar dolar olan siber güvenlik harcamalarının 2020 yılında yüzde 38’lik bir artışla 101,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dijitalleşme Türkiye’de siber güvenliği iş sürekliliğinin önemli bir parçası haline getiriyor. Siber risk sigortası, Türkiye’de finansal kurumlar başta olmak üzere veri saklayan, internet sistemleri üzerinden hizmet veren tüm kurumlarda yaygınlaşmaya başlıyor. 2017 yılı itibarıyla bu ürün üretim şirketleri için de öncelikli hale geldi. Siber tehditlerin yaratacağı zararın boyutları anlamında belirsizlik devam ediyor. Bu nedenle şirketlerin siber risk sigortasının kapsamına dair bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması oldukça önemli.”

İLHAM ÇELEBİ/HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİ MERKEZİ (HKTM) GENEL MÜDÜRÜ

“ROBOTBİLİM KONFERANSINI KAÇIRMAYIN”

“4. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK 2018) ile bilim insanları ve endüstrisinin oyuncularının aynı masada buluşmasının, gelişime açık bir süreç olacağına inanıyorum. Konferans 12-14 Nisan tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Albert Long Hall’de gerçekleşecek. Bu konferansı kaçırmayın. Bilim insanlarının dünya endüstrisinden gelen sorular üzerine yaptıkları araştırma projelerini endüstri oyuncularıyla paylaşmaları endüstriye değer katacak. Ülkemizdeki endüstri oyuncularının soruları da yeni araştırma ve gelişim konularının çıkmasına katkıda bulunacak. Ülkemizde tüm sektörlerde üretimin ucuz işçilik ya da düşük kalite çerçevesinde gelişiminin bir noktada tıkanacağına inanıyorum. Bunu aşmanın tek çözümü, kaliteyi sürdürülebilir şekilde takip etmek, insan sorumluluğundan çıkarmak ve insanca yaşam çerçevesinde çalışma sürelerinin azaltılması ve yaşam şartlarının düzeltilmesi için robotik üretimin artışı olacak. Bu topraklarda yaşayan her teknik insan ve yatırımcı robotik ve otomasyona yönelik üretim tekniklerini önceliğine almalı. Tüm gelişmiş ülkelerin üzerine çaba harcadığı ve geliştirmeye çalıştığı endüstri 4.0 süreci için öncelikle bu aşamayı sağlamamız lazım.”