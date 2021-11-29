Enflasyon ateşiyle oyun

Salgın, küresel ekonomiyi yüzyılın en kötü krizlerinden birine sürükledi ve sorunların tam olarak düzelme yoluna girip girmediği de henüz belirsiz. Aşılarla sağlanan gelişmeler, ekonomik görünümü biraz da olsa canlandırdı. Ancak pek çok uzmana göre aşılamanın gelişmiş ülkeler dışındaki ülkelerde yavaş ilerlemesinin ve gelişmiş ülkelerde virüsün yayılma hızını düşürmek için uygulanan yeni yasakların da ekonomik düzelmeyi geciktirme olasılığı yüksek. Ekonomik araştırmalar yapan pek çok kurumun aşıların doping etkisi yapacağını fakat bunun asıl sonuçlarının 2022’den önce görülmeyeceği öngörüsü isabetli çıktı. 2021’de iyileşmeler büyük oranda kötü geçen 2020’deki baz etkisinden kaynaklanıyor. Salgın dünyada olanca hızıyla sürerken ve ekonomik krizin soğuk nefesini tüm ülkeler ensesinde hissederken TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) aldığı 200 baz puan faiz indirim kararı, piyasada şaşkınlıkla karşılandı. Bu kararın doğruluğunu, yanlışlığını, piyasaya verdiği mesajları ve sonuçlarını bu köşede tartışmayacağım, çünkü Konjonktür yazarımız Dr. Cem Çakmaklı, “TCMB Ateşle Oynuyor” başlığını verdiği yazısında derinlemesine ele alıyor. “Artık piyasalar TCMB’nin enflasyonu düşürmek için bir şey yapmayacağını düşünüyor” diyor, okumanızı öneriyorum. Globalleşme yolunda önemli adımlar atarak dikkat çeken Hayat Holding’in icra kurulu başkanı Avni Kiğılı, geleneği bozmadı ve ilk özel söyleşisini Capital ile gerçekleştirdi. Merak ve keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ 24-25 KASIMDA 24-25 Kasım’da hibrit olarak gerçekleştireceğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi 2021 Sonbahar, tüm şirketlerden, liderlerden ve üst düzey yöneticilerden büyük ilgi görüyor. 24 Kasım sabahı açılışını yapmak üzere TC Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan’ı davet ettiğimiz zirvemizin ilk üç paneli fiziksel olarak İstanbul Swissotel’de gerçekleştireceğiz. Zirvenin diğer panellerini ise online olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Şu ana dek P&G, iki panelin gold sponsoru olarak ev sahipliğini üstlendi. İş Bankası, As Invest, Coca-Cola Türkiye, D Yatırım Bankası, Fuzulev ve Papara’da yine gold sponsor olarak birer panele ev sahipliği yapacak. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Zirvede keynote speaker olarak sürpriz ve heyecan verici konuşmacılarımız yer alacak. Kasımdaki zirvemiz için sponsorluk, konu ve konuşmacı önerilerinizi bekliyoruz. İyi okumalar...