BEKLENTİLER DAHA İYİMSER

“Piyasalar yılın son ayına girerken, Noel Baba rallisi yaşanır mı” sorusunun cevabı aranıyor. Ancak yurt dışı belirsizlikler, FED’in faiz artırımı, döviz kurlarındaki artışın makro göstergelere yansıması gibi nedenlerle, yılın son ayında yatay trendin devamı beklentisi daha öne çıkıyor. 12 finans şirketinin CEO’sunun yanıtladığı anketler de buna işaret ediyor.

BORSA: Endeksin yılı 95.000-100.000 bandında biteceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor. Şimdilik 100.000 üstü bir beklenti yok. Hatta bir katılımcının 90.000 altına işaret ettiği görülüyor.

DOLAR/TL: Geçen sayımızda yaptığımız ankette dolar/TL için 5,50-6,00 bandı öne çıkıyordu. Son anketimizde ise yıl sonu beklentisi 5,25-5,50 aralığında ağırlık kazanıyor. Şimdilik kurda beklentiler iyimser.

GÖSTERGE FAİZ: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24 seviyesinde tutarken geçen ayki anketimizde gösterge faizde yüzde 24-26 aralığı öne çıkıyordu. Ancak son dönemle enflasyonla ilgili olumsuz beklentilerin kırılması, faizle ilgili beklentileri olumluya çekiyor.





PİYASA TAKVİMİ

FED toplantısındaki mesajlar önemli

3 Aralık: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

4 Aralık: Euro Bölgesi, TÜFE verileri

7 Aralık: ABD, Tarım dışı istihdam

10 Aralık: Türkiye, GSYİH

11 Aralık: Türkiye, TCMB, Cari açık

13 Aralık: Türkiye, TCMB faiz kararı

13 Aralık: Avrupa MB faiz kararı

17 Aralık: Türkiye, işsizlik oranı

17 Aralık: Türkiye, Merkezi yönetim bütçe dengesi

17 Aralık: Türkiye, TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi

19 Aralık: ABD, FED faiz kararı

20 Aralık: İngiltere, MB faiz kararı

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“İyimserlik öne çıkıyor”

Soru-Yanıt

Muharrem Yılmaz, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı

Bizim için döviz ve faiz önemli parametreler ve yine Merkez Bankalarının hamleleri… Aralık ayında piyasalarda neler olacak?

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık

“Yakın dönemde doların küresel olarak değer kaybetme eğiliminde olması ile ABD-Türkiye ilişkilerinde gözlenen normalleşme kaynaklı olarak TL lehine olan seyir, öne çıktı. Bu süreçte kasım ayı içinde 2 defa test edilen 5,30 TL civarları kısa vadeli dip olabilir. Dolar aleyhine ve/veya TL lehine bir gelişme yaşanması durumunda kurun 5,00 TL civarlarına doğru gerilediği de görülebilir. Ancak, enflasyondaki yüksek seyir, yaklaşan seçim takvimi ve iktisadi faaliyetteki yavaşlama eğilimi göz önüne alındığında çok ekstra bir durum görülmedikçe kısa vadede 5,00 TL altı seviyelerde kalıcı bir hareket görülme ihtimali zayıf. Pozitif tarafa bakıldığında TCMB, para politikasındaki sıkı duruşunu uzun bir süre koruyacağını vurguladı. Enflasyondaki yükseliş eğilimi en azından yıl sonuna kadar bir miktar yavaşlayabilir. 12 aylık dönemde en yüksek dış borç ödemesinin bulunduğu ekim ayı geride kaldı. Bunlar dikkate alındığında ekstra olumsuz bir gelişme olmadıkça kur 5,50 TL altındaki dengelenme eğilimini sürdürür. Gösterge faiz ise yüzde 19-21 bandında dengelenir.”





BES FONLAR

Katkı fonları kazandırdı

Bireysel emeklilik fonlarının 31 Ekim, 23 Kasım tarihleri arasındaki getiri performansını analiz ettik. Bu dönemde en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 fon, yüzde 7,35 ile yüzde 5,88 arasında getiri elde etti. En yüksek getiriyi Fiba Emeklilik Quinvest Portföy Değişken Fon yüzde 7,35 ile sağladı. Onu Vakıf ve Garanti Emeklilik’’in katkı fonları yüzde 6,29 ve yüzde 6,20 ile takip etti. Fon türü bazında katkı fonları getiri açısından öne çıktı.





GÖRÜŞ

Uğur Boğday fotosu kullanılacak

“TL MEVDUAT AĞIRLIĞINI KORUYOR”

Her ne kadar son dönemde, oranlarda bir miktar geri çekilme olsa da yıl sonuna kadar en cazip yatırım aracının yine mevduat olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen Ziraat Portföy Genel Müdürü Uğur Boğday yılın son ayında portföy dağılımı ile ilgili şu görüşleri paylaşıyor:

“Böyle bir şablonda portföyde yüzde 35 oranında mevduat tutulabilir. Hisse senedi pozisyonlarının yine daha düşük bir miktarda da olsa altınla dengelenmesi sağlıklı olacaktır. Son dönemde gelişmekte olan piyasalarda yaşanan dalgalanmalara global hisse senedi endekslerinde görülen oynaklıklar da eklendi. Bu yüzden Türkiye’de atılacak adımların etkilerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımcıların risk iştahındaki değişimler ve ayrıca global hisse senedi piyasalarındaki oynaklık da yakından izlenmelidir. Bu değerlendirmeler ışığında mevduat dışında yüzde 20 hisse, yüzde 20 tahvil, yüzde 10 ÖST ve yüzde 15 altın portföyde olabilir.”





PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ

MEVDUATIN GETİRİSİ CAZİP Hem hisse senedi piyasasında görülebilecek dalgalanmaların portföy getirisini dengeli seviyelerde tutabilmesi hem de mevcut faiz seviyelerinden yararlanmak maksadıyla sabit getirili TL yatırım araçları tavsiye ediliyor. TL mevduat oranları bono faizlerindeki düşüşün ardından göreceli olarak daha cazip hale geldi. Bu ortamda yüzde 35 oranında TL mevduat, yüzde 10 oranında tahvil tutulabilir. ÖST fon önerisi isi çok düşük.

BORSA

ORTA UZUN VADE İÇİN Bir süredir hisse senedi piyasalarında görülen aşağı yönlü baskı, birçok önemli hisseyi uzun vadeli yatırım açısından cazip seviyelere getirdi. Böyle bir ortamda da uzmanlar seçici yaklaşılması ve kısa vadeden ziyade orta-uzun vadeli pozisyon alınması kaydıyla portföylerdeki hisse ağırlığı önerisini yüzde 25’lere kadar çıkarıyor. Burada ihracatçı firmalar ve döviz borcu düşük hisselere dikkat çekiliyor.

DÖVİZ

DÖVİZİN PAYI DÜŞÜK Kısa vadede enflasyon konusunda negatif bir beklenti yok. Petrol fiyatları da Türkiye açısından enflasyon ve cari denge kalemlerinde olumlu etkiye sahip. Global piyasalarda son dönemde yaşanan oynaklık FED’in faiz artırım beklentilerine yönelik de beklentilerin zayıflamasına yol açıyor. Bu da gelişmekte olan ülke para birimleri açısından pozitif algılanıyor. Böyle bir ortamda dövize yüzde 15 gibi bir oran ayrılabilir.

ALTIN

DENGELEME ARACI Altında ABD dolarının değer kaybının destekleyici etkisi gözleniyor. Bu trendin devam etmesi halinde ons başına altın fiyatları yukarı hareketini sürdürebilir. Buna karşılık TL’de yıl sonuna kadar değer kaybı beklenmediğinden altının gram fiyatının yatay seyretmesi bekleniyor. Dolar endeksinde yükseliş, dolar faizlerinin artışı ve jeopolitik risklerin mevcut seviyesini göz önünde bulundurarak, altın ağırlığı yüzde 10 civarında tutulabilir.