Portföy barometre

Piyasalar, 2017 yılını volatilitesi yüksek bir seyirde geçirdi. Borsa, döviz ve altın yatırımcısı yılı kazançla kapattı. Mevduat enflasyonun üzerinde kazandırdı. 2018’in ilk çeyreğine bakıldığında Türkiye piyasaları için olumlu trendin devam edeceği beklentisi öne çıkıyor. 11 aracı kurum ve portföy şirketinin genel müdürünün yanıtladığı anketimizin sonuçları şöyle:

BORSA: 2018 yılında borsa TL bazında iyi bir performans gösterdi. Ancak kurdaki yükseliş ile birlikte dolar bazında gelişmekte olan ülke piyasalarına göre yüksek iskontosu devam ediyor. İşte bu ortamda yılın ilk çeyreğine yönelik beklentiler, 110.000-120.000 bandında seyrediyor. Üç anket katılımcısının beklentisi ise 120.000’in üstü seviyeler.

DÖVİZ: Yılın ilk çeyreğine yönelik olarak anket tahminlerinde farklılıklar var. 3,70’in altını tahmin eden katılımcı olduğu gibi 4,00 seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin eden katılımcı da var. Geçen ayki ankete sadece bir katılımcı 3,70-3,80 bandında beklenti içindeydi. Yani son anketimizde TL’nin kuvvetlenme eğilimi dikkat çekiyor.

FAİZ: Geçen ay Merkez Bankası, piyasa beklentilerini tam olarak karşılamamakla birlikte politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu hamleyle birlikte faizde yüzde 14,00 seviyesinin üzerindeki beklentilerde gevşemeler oldu. Ana beklenti gösterge faizinin yüzde 12-14 arasında olacağı yönünde.

TAKVİM

3 Ocak: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

5 Ocak: ABD, tarım dışı istihdam

10 Ocak: Türkiye, TCMB, cari açık

13 Ocak: Türkiye, işsizlik oranı

17 Ocak: Türkiye, kapasite kullanım oranı

18 Ocak: Türkiye, TCMB PPK faiz toplantısı

25 Ocak: Euro Bölgesi, ECB faiz toplantısı

31 Ocak: ABD, FED faiz kararı

1 soru 1 yanıt

Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen

2018’de faizlerin seyri ne olacak?

“Aşağı yönlü eğilim görülebilir”

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık

“2017 yılının son dönemlerinden enflasyon görünümünde ortaya çıkan bozulmaya ek olarak Hazine’nin borçlanmasında gözlenen artış ve siyasi-jeopolitik gelişmeler, gösterge tahvil faizinde de yukarı yönlü eğilimin öne çıkmasına neden oldu. Ancak başta enflasyon olmak üzere mevcut siyasi-jeopolitik gelişmelerde gözlenebilecek iyileşmeler, tahvil faizlerinde de 2018’in ilk çeyreğinde aşağı yönlü hareketlerin öne çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle özellikle enflasyonda beklenen iyileşmenin boyutuna bağlı olmakla birlikte gösterge tahvilin bileşik faizinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 civarına ve bir miktar daha aşağısına gerilemesini oldukça yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Yakın dönemde TL’de gözlenen değer kayıplarının gecikmeli etkileri kaynaklı enflasyonda beklenen düşüş eğiliminin bir miktar sınırlanması durumunda ise yüzde 13 seviyesinin aşağısında kalıcı olunması bir miktar zorlaşabilir.”

BES FON

Hisse fonlar kazandırdı

30 Kasım-25 Aralık tarihlerini kapsayan dönemde BES fonlarının getirilerine bakıldığında borsa endeksindeki hareketlilikle birlikte hisse fonlar öne çıkıyor. İlgili dönemde getiride ilk 10 fonun tamamı hisse ağırlıklı. Bu fonlar, yüzde 6,6-8,3 arasında yatırımcısına kazandırdı. Bu dönemde ilk sırada yüzde 8,3 getiriyle Fiba Emeklilik Oyak Portföy hisse fon yer aldı. İkinci ve üçünü sırada AvivaSa Emeklilik’in büyüme amaçlı grup hisse fonu ile hisse fonu yer alıyor.

GÖRÜŞ

“Hissede yatırım fırsatı var”

2018 yılına girilirken küresel anlamda hisse piyasası yatırım temasında kayda değer bir değişiklik olmayışı, 2017 yılında etkili olan faktörlerin yeni yılda da önemini koruyacağına işaret ediyor. Yatırımcılar başta FED olmak üzere merkez bankası politikalarına ilişkin beklentiler ile ABD’de vergi reformu tasarısının ekonomiye ilişkin etkilerini takip edecek.

Risk alma iştahının özellikle gelişmekte olan piyasalar açısından destekleyici olmaya devam edeceğini söyleyen Garanti Yatırım Genel Müdürü Zeki Şen, şunları söylüyor:

“Bu süreçte son beş yıl F/K oranı ortalamaları bazında görece zayıf görünümdeki Türk hisselerinin, 2017 yılında olduğu gibi iskontonun yükselmeye başladığı dönemlerde yatırım fırsatlarıyla ön planda kalmasını bekliyoruz. Diğer yandan olumlu fiyatlamanın ise 2017 yılının ikinci yarısında olduğu dalgalı bir eğilim içerisinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu ortamda yüzde 35 hisse, yüzde 25 tahvil bono, yüzde 15 altın ağırlıklı portföy öneriyoruz.”

PORTFÖY NASIL OLMALI?

FAİZ/MEVDUAT ÖNDE Başta enflasyon olmak üzere mevcut siyasi-jeopolitik gelişmelerde gözlenebilecek iyileşmeler, tahvil faizlerinde 2018’in ilk çeyreğinde aşağı yönlü hareketin öne çıkmasına neden olabilir. Bu durumda tahvil bono portföylerde yüzde 10 civarında tutulabilir. Faiz tarafında mevduat yüzde 20 payla yine yatırımcının ilk tercihi olarak öne çıkacak. ÖST tarafında ise öneriler daha sınırlı.

DÖVİZ/ PAY AZALTILABİLİR Yılın ilk çeyreği itibarıyla döviz tarafında beklentiler daha iyimser. Gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı daha güçlü olacağı beklentisi, portföy önerilerinde de kendini gösteriyor. Geçen ay portföylerde yüzde 25 civarında döviz önerisi varken bu ay döviz oranı 5 puan aşağı çekilebilir. Burada ağırlık dolardan yana olmaya devam edecek.

BORSA/ORAN ARTIRILABİLİR Gelişmekte olan ülkelere olan para akımının artma eğilimiyle beraber Türk hisse senetlerinden büyük olanlarına girişler artabilir. Bu bakımdan tutulan hisse pozisyonlarının tutulması ve uygun maliyetli hisselerde alım yapılması mümkün. Yine yılın ilk çeyreğinde özellikle temettü beklentisi yüksek hisse senetleri öne çıkabilir. Portföylerdeki hisse oranı yüzde 30-35’lere çıkarılabilir.

ALTIN/RİSKLER DENGELENEBİLİR Yılın ilk çeyreğinde dolar/TL’de beklenti ortalaması 3,80 TL seviyesinde dengelenmiş durumda. Ons altın fiyatlarının da 1.250-1.260 dolar civarlarında seyredeceği varsayımı altında gram altın fiyatının 150-155 TL arasında dengelenmesi mümkün. Piyasalarda olası dalgalanmalarda ise gram fiyatı 160 TL’nin üzerini test edebilir. Portföylerde riskleri dengelemek amaçlı yüzde 10’a kadar altın tutulabilir.