SORU: Pazarlama iletişimi açısından reklam ve PR’ın birbirinden ayrılan önemli özellikleri nelerdir?

İki tür pazarlama ajansı vardır. Reklam ajansları ve PR ajansları. Ve her bir tür ajansın en iyi özellikleri farklıdır. Görsel düşünen sağ beyinli insanlar, reklam ajansları için çok önemlidir. Sözel düşünen sol beyinli insanlar ise PR ajansları için idealdir. Sol beyinli insanlar aynı zamanda çok sosyal ve konuşkandır. PR şirketleri “insan” ile ilgili iş yapar. Burada geniş bir yelpazede yer alan farklı türden insanlarla uğraşabilecek durumda olmalısınız.

Reklam şirketleri ise “yaratıcı” işler yapar. En iyi reklamcılar kendi fikirleri ve konseptleri üzerinde düşünürken yalnız çalışmayı sever. En iyi PR’cılar ise editörler, muhabirler ve diğer medya çalışanlarıyla birlikte çalışarak vakit geçirmekten hoşlanır.





ÖNEMLİ OLAN EŞSİZ BİR ÜRÜNDÜR

SORU: İçeriğin önemi nedir? Şirketler nasıl içerik yaratabilirler?

İçerik son derece farklı PR tekniklerinden sadece biridir. İçerik önemlidir, ancak daha da önemlisi ise içeriğin faydalanabileceği “ürün farkı” yaratmaktır. Şayet ürününüz pazardakilerden farklı değilse makalelerde veya videolarda ne söyleyebilirsiniz ki? İçerik yaratmak kolaydır. Bir bilgisayarın karşısına oturursunuz ve bir basın bülteni ya da bir makale yazarsınız. Veya belki de bir video çekersiniz. Ancak içeriğiniz eşsiz bir fikre dayanmadığı müddetçe tüketicilere onu okutmak veya izletmek çok zordur.

REKLAM NASIL KULLANILMALI?

SORU: Reklamcılık sektörünün 2018 yılında nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

Reklamcılık büyüyen bir iş değil. Şu anda reklamcılık endüstrisi zorlu bir gelecekle yüzleşiyor. Reklamcılığın önemli sorunlarından biri de şirket yönetimlerince pek saygı duyulmamaları. Çoğu CEO, reklamların aşırı pahalı olduğuna ve pek de etkili olmadığına inanıyor. Böyle düşünmekte de bir parça haklılar. Biz şirketlerin yeni markaları reklamlarla piyasaya sürerek paralarını çar çur etmemeleri gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Onların aksine yeni markaların lansmanını sadece PR ile yapmaları ve ancak yeni marka piyasada tüketiciler tarafında kabul gördükten sonra paralarını reklama harcamaları gerekir.

Yeni bir markanın potansiyel müşteriler nezdinde güvenilirliği çok azdır. İşte bu yüzden yeni bir marka için reklam yapmak çok da etkili olmaz. Bir tüketici şöyle düşünür: Bu markayı hayatımda hiç duymadım, bu yüzden nasıl iyi olabilir ki?



