ABD pazarını hedefliyoruz

ABD pazarını hedeflediklerini söyleyen Ünlü Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, “2020’de ciromuzu 350 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Manisa’da faaliyet gösteren Ünlü Ziraat, Türkiye’nin en büyük pulluk üreticilerinden… Pulluğun dışında diğer toprak işleme ve ekim aletlerini de üretiyor. Manisa’da çocukluğunda ziraat aletleri üreten şirketlerde çırak olarak çalışan Halit Ünlü tarafından 50 yıl önce kurulan şirket, bugün 3 fabrikası, 520 çalışanı ve 280 milyon TL cirosu olan büyük bir gruba dönüştü. Pulluğun yakıt tasarrufu sağlayan modellerini üreterek sektörde farklılaştıklarını söyleyen Ünlü, “İç ve dış pazarda atağa kalkmayı hedefliyoruz” diyor. Ünlü, 2020 hedeflerini şöyle anlatıyor:

“İŞ HACMİMİZ BÜYÜYOR”

“Tarım alanında yeni yatırımlar arttıkça iş hacmimiz büyüyor. Çiftçiye yapılan her türlü yatırım, bizim gibi sanayicilerin menfaatine oluyor. 2019 zorlu ekonomik şartlara rağmen olumlu geçti, pazar payımızı artırmaya devam ettik. Geçen yıl, ciromuz 280 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak sektörümüz, genel olarak sıkıntılı ve durgun bir yıl geçirdi.

2020 HEDEFİ

2020 yıl sonu ciro hedefimiz ise 350 milyon TL. Çalışan sayımızı 520’den 600’e çıkarmayı planlıyoruz. Rusya, Belçika, Hollanda, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Polonya, İsviçre, Bulgaristan ve İtalya’nın da arasında olduğu 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 3 yıl içinde, ihracat yaptığımız ülke sayımızı 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

5 YILLIK STRATEJİK HEDEF

ABD gibi henüz ürün satmadığımız pazarlara hakim olup Ünlü Agrigroup’u bir dünya markası haline getirmek istiyoruz. Üretimde tamamen otomasyon sistemine geçmek ve tüm fabrikalarımızda yeşil enerji ve Endüstri 4.0 uygulamalarını tamamen yerleştirmek de en önemli hedeflerim arasında bulunuyor.”

“ÜRETİME ODAKLANDIK”

“Tek düşüncemiz işimizi daha yukarıya taşımak. Kaliteye ve yüksek adette üretime odaklandık. Bunları robotik ve otomasyon sistemleriyle sağlamaya çalışıyoruz. Bu sistemleri kullanarak çiftçilerimize daha iyi hizmet sağlamış olacağız. Kalite yükselecek, verim artacak.”

KONUKOĞLU’NA GÖRE MUTLULUĞUN SIRRI

“YARDIMLARI ARTIRACAĞIZ” Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, sanayinin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde öncü iş insanlarının arasında yer alıyor. Yıllardır Gaziantep’te eğitimden gıdaya kadar pek çok sosyal yardım projesini hayata geçiren Konukoğlu, mutluluğun sırrının paylaşmaktan geçtiğini belirtiyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını daha da artıracaklarını söyleyen Konukoğlu, şöyle konuşuyor:

REFAHA KATKI “Hedefimiz yürüttüğümüz projeleri olanaklarımız ölçüsünde artırmak. Bu sayede halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Kişisel olarak en önemli hedefim mümkün olduğunca fazla insana bu projelerle ulaşmayı sağlamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLIYOR Her hizmeti devletten bekleme yerine, “kurum olarak ne yapabiliriz” anlayışını hakim kılmayı amaçlıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilirliği ise Sani Konukoğlu Vakfı’nın kuruluşu ile daha etkin hale geldi. Bu sayede bu çalışmaların sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamış olduk.”