Ankaralı Arvento, 3 kıtaya yazılım ihraç eden bir teknoloji şirketi. Şirketin CEO’su Özer Hıncal, “Sektörümüzde dünyadaki en büyük 5 oyuncudan biri olduk, hızlı büyümeye devam ediyoruz” diyor.

Arvento, Ankara merkezli bir teknoloji şirketi. Kullandığı teknolojinin tamamını, yazılım ve donanımını Türkiye’de üretiyor. Mobil takip sistemleri pazarında 13 yıl önce kurulmasına karşın oldukça çarpıcı bir hikayesi var. Şirketin kurucusu ve CEO’su Özer Hıncal, sektörde yurt içinde yüzde 60 pazar payıyla liderliğe ulaştıklarını, dünyada da en büyük 5 oyuncu arasında yer aldıklarını belirtiyor. Hıncal, şöyle konuşuyor:

YÜZDE 60 PAZAR PAYI

“850 binin üzerinde cihaz satışı ve 80 bine yakın müşteri sayımızla hızla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’de geliştirip ürettiğimiz teknolojimizi ve araç takip sistemlerini Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya olmak üzere 3 kıtaya ihraç ediyoruz.

“DÜNYADA LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ”

Kısa ve orta vadede takip sistemleri alanında dünya çapında lider teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. 2019’da Türkiye’deki pazar liderliğimizi koruyarak yurt dışında büyüyeceğiz, bu bağlamda dünyanın farklı bölgelerinde kendi ofislerimizi açacağız. Yurt dışından gelen ciro payımızı yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”

CİRONUN YÜZDE 10’UNU AR-GE’YE

Her yıl ciromuzun yüzde 10’nunu Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Yeni ürünlerimizi pazara sunmanın yanı sıra belirlediğimiz hedef bölgelerde kendi şirketlerimizi kurarak globaldeki operasyonumuzu genişletmeye devam edeceğiz.

BAŞKAN’IN AJANDASINDA NE VAR?

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, bu yıl nisan ayında ikinci kez Van TSO başkanlığına seçildi. Bu yıl, TOBB genel kurulunda düzenlenen seçimlerde de ticaret ve sanayi odaları konsey başkanlığına seçilen Takva, Van’ın temsili adına oldukça önemli bir görev elde etti. Takva, ajandasının öne çıkan başlıklarını şöyle paylaşıyor:

-2017’de Van 42 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İran gibi önemli bir ülkeyle sınır komşusu olan bir kent için bu rakam oldukça düşük. İhracatı artırmak istiyoruz.

-Bu yıl temmuz ayında ihracatımız 22 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen yılla aynı oranlarda bir ihracatın gerçekleşeceğine işaret ediyor.

-Turizm gelirlerinde İran’ın yurt dışı çıkış harçlarına uyguladığı yüksek zam nedeniyle düşüş meydana gelecek.

-İran konusunda yaşanan sorunu yeni festival ve etkinliklerle aşmaya çalışacağız.

-Van’ın hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli kullanarak Van’ı kurban kesim merkezi haline dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı başlattık.

-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik hazırlanan dosya bakanlığa sunuldu. Bu projenin hayat geçmesi önemli bir gelişme olacak.

-Geçen yıl, Van’da kurulan çağrı merkezinin istihdama büyük katkısı oldu. Çağrı merkezlerinin sayısı artırarak genç istihdamının artmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek.