Freşa Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ihracatta öncelikli hedefinin Balkanlar olduğunu belirterek iç pazarda ise yerel marketlerle güçleneceklerini söylüyor.

Hasan Çakırmelikoğlu, meyveli maden suyu markası Freşa’nın yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Çakırmelikoğlu, ekonomik krizin aksine şirketine yüzde 38 gibi iddialı büyüme hedefi koymuş. İhracata ağırlık vereceklerini söyleyen Çakırmelikoğlu’nun hedefinde Balkanlar, yakın Afrika ülkeleri ve Azerbaycan bulunuyor. İç pazarda yerel marketlerle daha fazla işbirliği yapacaklarını anlatan Çakırmelikoğlu, ihracat ve büyüme planlarını şöyle anlatıyor:

PAZAR PAYI YÜZDE 35

“En önemli özelliğimiz taklit edilemeyen tadımız. Ayrıca bunu tamamlayan şişe dizaynımız da bize rafta bir ayrıcalık sağlıyor. Meyve aromalı maden suyunda Türkiye’de yüzde 30-35 arasında değişen pazar payımız var. Sade maden suyumuzla ilgili 2019’da önemli çalışmalarımız olacak.

“POTANSİYELİN ALTINDA”

Maden suyu sektörü olması gereken yerin çok gerisinde. Bu nedenle bizim pazarda daha gidecek çok yerimiz var. 2019’daki hedefimiz özelikle İstanbul pazarı. Bölgesinde güçlü yerel marketlerle daha verimli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Sade maden suyumuz İnişdibi ve yeni çıkaracağımız ürünlerle bu artışı yapabileceğimize inanıyoruz.”

İHRACATIN PAYI ARTACAK

Ciroda ihracatın payını artırmayı istiyoruz. Önümüzdeki dönem çalışmadığımız bazı Avrupa ülkeleri, yakın Afrika ülkeleri ve Azerbaycan gibi ülkelerle çalışmayı planlıyoruz. Özellikle hedefimiz Balkan ülkeleri.

YENİ YATIRIM

Giresun fabrikamız için depo otomasyonu, Bursa fabrikamız için de yeni hatlar ve depo otomasyonlarımız olacak. 3 yıllık bir dönemde 5 milyon Euro’ya yakın bir yatırım yapmayı planlıyoruz.

YAŞAR, DİJİTAL TARIMA NASIL UYUM SAĞLIYOR?

35 YIL ÖNCE KURULDU Türkiye’de tarım ve hayvancılık yatırımı uzun yıllar ihmal edildi. Bu alana yatırım yapanlar küçümsendi. Başta büyük gruplar olmak üzere iş dünyası bu alana uzak dururken Yaşar Holding, yıllardır tarım sektörüne yatırım yapıyor. Holdingin bu konudaki öncü şirketi, 35 yıl önce kurulan Çamlı. Şirket, kültür balıkçılığından büyükbaş besiciliğe kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Grubu Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, yeni dönemde önceliklerinin akıllı tarım uygulamaları olduğunu belirterek “Dijital tarımın yükselişine uyum sağlamalıyız” diyen Girenes, şöyle konuşuyor:

DİJİTAL TARIM “Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere pek çok ülke, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayıp ‘markalı ve katma değerli tarımsal ihracat’ gerçekleştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada verimlilik, kalite, AR-GE, teknoloji, pazarlama stratejileri gibi rekabetçi unsurlar devreye giriyor.

YENİ TEKNOLOJİLER Bilgiye ve teknoloji üretmeye daha fazla odaklanıyoruz. Dijital tarımın yükselişine uyum sağlamalıyız. Katma değerli ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında yeterli altyapının oluşması için özel sektör, kamu ve üniversitelerden oluşan ortak akıl üçgenini daha etkin kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çamlı olarak bilgiyi temel alan, inovasyon ve AR-GE ile harmanlayan bir anlayışla akıllı tarım çağına doğru yol alıyoruz.”