YENİ ALAN

START UP’LARLA İŞ BİRLİĞİ

Bankalar, son yıllarda kurdukları kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla start up’lara destek sağlıyor. Teknolojik gelişimden eksik kalmamak adına hızla büyüyen start up dünyasıyla iş birliğini artırmak için önemli adımlar atılıyor. Bu kurumlardan biri de Yapı Kredi… Bankanı genel müdür yardımcısı Yakup Doğan, yeni başlattıkları Code.YapıKredi Hızlandırma Programı ile amaçlarını ve hedeflerini anlatıyor:

İLK ETAPTA 6 GİRİŞİMCİ “Teknolojiyle şekillenen dünyada, Code.YapıKredi Hızlandırma Programı gibi platformlara büyük ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik programımızla yenilikçi fikirlerin ürünleştirilmesi sürecinde girişimcileri destekliyoruz. Bu platformla girişimcilere finansal teknoloji uygulama programlama ara yüzleri de OpenBanking API sağlayarak, fintek ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Girişimlerini büyütmek isteyenler içinse Code.YapıKredi Hızlandırma Programı’nı başlatıyoruz. Program dahilinde ilk etapta 6 girişimi desteklemeyi hedefliyoruz. Bilişim alanında pazarda çalışır bir ürüne sahip, tercihen gelir üreten ve ticari faaliyetlerini sürdüren teknoloji şirketleri olması bizim için önemli kriterlerden olacak.

KOÇ ŞİRKETLERİNE ULAŞIM Programla girişimcilerin halihazırda geliştirdikleri ürün ve hizmetleri büyütmelerine olanak tanıyacağız. Girişimciler, programa katılmaya hak kazanmaları halinde eğitimlerimizden, danışmanlık ve mentorluk desteklerimizden faydalanabilecek. Program kapsamında girişimcilere, ayrıca KWORKS’ün çalışma alanlarını, ihtiyaç duyacakları teknik ve altyapı desteğini sunacağız. Projelerini hayata geçireceklere girişimciler, Koç Topluluğu şirketlerinin ve pek çok yatırımcının karşısına çıkarak hizmetlerini sunabilecek. Program desteğiyle bankamızın hedeflerine uygun düşen yeni ürün veya hizmetleri girişimcilerle bankamıza adapte etmek en büyük arzumuz. Hızlandırma Programı’nın sürdürülebilir olmasını ve bu doğrultuda programlarla ekosisteme desteğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.”

CEOTWEET

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

“Türkiye faiz artırmakta çok geç kaldığı için etkisi daha kısıtlı olacaktır. (Geç alınan ilaç misali) Artış gerekli ancak yeterli değil. Bundan sonra TCMB’nin yapacağı bir şey kalmadı. Artık acilen yapısal reformlara başlanmalı. Aksi halde döviz yine can acıtmaya devam eder.”

TIMOTHY ASH

“İstanbul’da beklentiler OVP’ye göre şekilleniyor. Piyasa büyümede yüzde 3’ün altı gibi gerçekçi makro öngörüleri, Kanal İstanbul gibi büyük projelerin yeniden düzenlendiğini ve bankalarda artan sorunlu alacak problemi için çözümleri görmek istiyor. Gerçekçi olmaya ihtiyaç var.”

REFET GÜRKAYNAK

“Enflasyon sebep, faiz neticedir. Kayda geçsin.”

CEO AJANDA

YENİ ÜRÜNDE BİTMEYEN YARIŞ

Finans dünyası, hem verimlilik hem teknolojiyle artan ve çeşitlenen müşteri beklentilerine yanıt vermek adına yeni ürün yaratma yarışında. Bankalar ve sigorta şirketleri, bu hızlı çağa ayak uydurmak için bu yıl yeni ürün çıkarma hızını artırdı. 4 şirketin yöneticisine yeni ürün hızını ve stratejilerini sorduk:

MÜŞTERİ GETİRİYOR Yeni ürün ve kanal yaratmaya büyük önem veren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bu konuda şunları söylüyor:

“Mağaza ve online alışveriş sırasında müşteri olma zorunluluğu aramadan kredi imkanı sunmaya başladık. Böylece bireysel bankacılık müşteri sayımızda ciddi artış elde ettik. Farklı sektörlerde fiziksel ve online mağazalardan faydalanabilecekleri yeni kurgular üzerinde çalışıyoruz. Tek bir telefonla müşterilerimize kredili mevduat hesabı tanımlamaya başladık. Sıfır araç satışı yapan otomotiv bayilerine özel geliştirdiğimiz toplu ÖTV ödemesi ürünüyle bu üründeki payımız yüzde 25’e ulaştı. İkinci çeyrekte hayata geçirdiğimiz TarımKart ile önümüzdeki yıl yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Bu yıl sonuna kadar çiftçilere iki yeni ürün sunacağız. Aynı zamanda kredili mevduat hesabı, ihtiyaç kredisi ve mevduat ve yatırım ürünleri tarafında yeni ürün ve kanallarımız olacak.”

DİJİTALDE TAM GAZ Sürekli yeni ürün ve uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, şöyle devam ediyor: “Yılbaşından bu yana kasko, konut, sağlık, özel riskler branşlarında yeni ürünler yarattık, mevcut ürünlerimize yönelik inovasyon çalışmalarımızı sürdürdük. Yıl sonuna dek kaskoda benzer yeni marka iş birliklerimiz olacak, ayrıca seyahat eden müşterilerimize yönelik ezber bozan ürünler çıkaracağız. Öte yandan mobil uygulamamız ‘Sigortam Cepte’, anlık hasar ödeme uygulamamız ‘Turbo Jet’, robotik iş süreçlerimizi yürüten ‘AS’lı Robot’, kağıtsız sigortacılık kapsamında ‘dijital dinamik çıktı’ uygulamamız gibi dijital sigortacılık alanında yaptığımız yenilikler de sürecek.”

FINTEK GİBİ Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Dijital bankacılık alanında yeni ürünler sunmak önceliğimiz” diyor ve önceliklerini şöyle aktarıyor:

“Tam anlamıyla ‘fintech’ kültürünü üretimimize yansıtıyoruz. Bu anlamda lider olmak istiyoruz. Yılbaşından bu yana Ankara’nın yeni ulaşım kartı N Kolay Ankara Kart, N Kolay Ankara mobil uygulaması, Sigortalı N Kolay Kredi ve Send UPT gibi ürünlerimizi sunduk. Yeni ürünler ve onların başarısını, yeni müşteri kazanımının artışından net olarak ölçümlüyoruz. Önümüzdeki dönemde mobil teknolojilere, yapay zeka destekli hizmetlere ve açık bankacılık uygulamalarına yatırımları sürdüreceğiz. Mobil platformlarımızı her çeyrekte en az birer üretimle çeşitlendirmek istiyoruz.”

DERİNLEŞME KASKODA Yılbaşından beri UniKasko, Mimic’li Akıllı Seyahat Sigortası, Güvenli Yolculuk, Yönetici Sorumluluk Sigortası gibi ürünlerle portföylerini genişlettiklerini söyleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, şunları anlatıyor:

“Ayrıca sadece yeni ürün üretmekle kalmayıp mevcut ürünlerimizde, müşterileri ve iş ortaklarımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimize konsantre olduk. İş ortaklarımıza yönelik oluşturduğumuz dijital sigortacılık platformu UniKolay ile acentelerimizin günlük operasyonel süreçlerini kolaylaştırdık. Servis Plus+ projemizle müşterilerimizin uçtan uca benzersiz bir hasar deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. ‘Kare Kod’ uygulamamızla UniKasko’nun mobil uygulamasında derinleştik. Hayat dışı sektörde, ağırlıklı olarak kasko dikeyinde derinleşiyoruz. Yıl sonuna kadar farklı birçok proje geliştireceğiz.”

GÜNDEM

“170 TON ALTIN HESABI VAR”

Dolarla birlikte altın fiyatları da artıyor. Yılbaşından bu yana altın hesaplarına olan talep tırmanıyor. Altın bankacılığı alanında öncü bankalardan Kuveyt Türk, bu artışta düzenlediği Altın Günleri ile piyasadan 2011’den bu yana altın topluyor. Bankanın bireysel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Oral ile 2018’de altın hesaplarındaki büyümeyi ve yılın kalanı için öngörülerini konuştuk:

GÜVENLİ LİMAN “Altın, Türk insanı için her zaman güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı. Sektörde altın hesap miktarı 170 tona ulaştı. Bankamızda da yaklaşık 19,5 ton altın bulunuyor. Yılbaşından bu yana altın tarafında büyüme trendimiz, sektörle paralel olarak yüzde 12. Aslında yıl içinde altına düzenli bir talep mevcut, ancak yaz aylarında düğün-sünnetlerin artmasıyla talep biraz daha artıyor. Bu nedenle biz de yaz aylarında Altın Günleri’ne talepte yoğunluk yaşıyoruz.

TALEP CANLI GİDER Altın Günleri, bizim altın toplama faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Kuveyt Türk olarak yılbaşından bu yana yaklaşık 1,7 ton ziynet altını topladık. 2011 yılından bu yana toplam topladığımız altın miktarı 16 tonu buluyor. Yılın geri kalanında da altına olan talebin canlı kalacağını düşünüyoruz. Özellikle yastık altında duran altınların ülke ekonomisine kazandırılması konusunda vatandaşlarımızın gün geçtikçe daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz.”

GÖSTERGE

“Merkez Bankası verilerine göre yaklaşık 4 ay önce yüzde 16,3 olan bankaların ticari kredi faizleri ortalaması Eylül ayının ilk haftasında yüzde 32,6’ya yükseldi. İhtiyaç kredisi faizleri ortalaması da yüzde 19,9’dan yüzde 33,8’e çıktı.”