CEO AJANDA

ZOR YILA HAZIRLIK

2019’da zor bir yıl yaşanması bekleniyor. Finans sektörünün iki deneyimli yöneticisine “zor yılda” en çok neye odaklanacaklarını sorduk:

AKTİF KALİTESİ Kuveyt Türk’ün genel müdürü Ufuk Uyan, dijital dönüşüm, aktif kalitesi ve operasyonel verimlilik konularına odaklanacak. Uyan, önem verdiği konuları şöyle aktarıyor:

“Dijitalleşmeye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bireysel müşterilerimize yönelik Senin Bankan’ın müşteri sayısı 90 bine, dijital kanalları kullanan müşteri sayımız 900 bine ulaştı. 2018’in ikinci yarısından itibaren kur, faiz ve enflasyon üçgeninde zor bir yıl oldu. Bugün tedbirlerinin etkisiyle normalleşme başladı; kurlar dengelenme görüyoruz. 2019, bu dengelenmenin devam ettiği bir yıl olacak. Bu ortamda bankalar için aktif ve pasif kalitesini muhafaza etmek ve hasarı en aza indirmek önem arz ediyor. Biz de müşterilerimizin risklerini yakından takip ediyor, tahsili gecikmiş alacaklarımızı minimum düzeyde tutmak için gayret sarf ediyoruz. ‘Erken Önlem Alma ve İzleme Komitesi’ vasıtasıyla bu süreçte hızlı aksiyon alabilmek için genel merkezimiz ve şubelerimizin sıkı temas halinde olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca hem genel müdürlük tarafında hem de şubeler tarafında organizasyonumuzu, süreç ve prosedürlerimizi en verimli şekilde yönetmek için çalışıyoruz.”

ÖNCELİK ÜRÜNDE Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, mesaisinin önemli bölümünü kasko, trafik ve konut sigortası gibi geleneksel sigorta branşlarındaki gelişimi artırmak üzerine ayırıyor. Tabakoğlu, gündemindeki en önemli maddeleri şöyle özetliyor:

“En önemlisi yeni ürün geliştirmek ve fark yaratacak inovatif ürünleri sektöre kazandırmak. Hızlı ürün geliştirme kasımız çok kuvvetli. Ayrıca dijitalleşmeye odaklanıyoruz; müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına dijitali tüm iş yapış biçimlerimize adapte etmeye çalışıyoruz. Hem müşteri hem acentelerimiz için en iyi deneyimi sunmaya yönelik yatırımlar yapıyoruz; bu noktada da sadakat programları ve iş ortaklığı kurgularından faydalanıyoruz. 50’den fazla iş birliği kurgusu, uygun organizasyonel yapımız, modüler altyapımızla farklı platformlara çok hızlı entegre olabilme yeteneğimiz var.”

GÜNDEM

“KOBİ’LERLE BÜYÜYORUZ”

İhracatçıları destekleyen Eximbank, yeni stratejisiyle daha çok KOBİ’lere yöneliyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) öncülüğünde düzenlenen ‘KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara’ buluşmasında görüştüğümüz Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017’den bu yana portföylerinde KOBİ oranının 2019’da artacağını söylüyor. Yıldırım, yeni büyüme alanlarını şöyle açıklıyor:

YAPIMIZI DEĞİŞTİRDİK “İhracatçı KOBİ’lerin bize gelmesini beklemedik, biz onlara gidiyoruz. Sadece Ankara, İstanbul kısmen İzmir’de vardık ama yapıyı değiştirdik. Bursa, Denizli, Adana, Konya gibi 12 ilde şubemiz ve 14 bölgede irtibat bürolarımız var. 2017 itibarıyla KOBİ’lere öncelik veriyoruz. Toplam ihracatçı portföyümüz içinde KOBİ’lerin payı 2017’de yüzde 53’tü. Ekim sonunda bu oranı yüzde 65’e çıkardık. Sayı olarak da 10 bin 600 KOBİ’yi yakaladık. 2018 sonunda KOBİ payı yüzde 68 ve 2019 sonunda yüzde 70 olacak. Turizm, lojistik gibi hizmet işletmelerini de KOBİ kapsamına aldık. Geçtiğimiz ağustos ayı itibarıyla uygun faiz oranlı ve çok sevilen TL kredilerini sadece KOBİ’lere veriyoruz. 2019’da da böyle devam edeceğiz. Özkaynaklarımızı KOBİ’lere kullandıracağız.”

GÖSTERGE

“Türkiye’de nüfusun yüzde 51’inin kredi kartı borcu var. Bu rakamla dünyada yüzde 40’la Amerika’nın ve yüzde 38 ile Avustralya’nın önünde birinci sıradayız.”