Geçtiğimiz ay Capital ekibi çok yoğun tempolu günler geçirdi. Hem nisan sayımızı hazırladık hem Design&Innovation Summit ve Uludağ Ekonomi Zirvesi gibi önemli etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl 23-24 Mart tarihlerinde 7’nci kez düzenlediğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi, yerli- yabancı 100’e yakın saygın konuşmacı ve 1.550 iş insanının rekor katılımıyla gerçekleşti. Zirve kapsamında “gelecek” teması altında dünyanın, Türkiye’nin ve kritik sektörlerin geleceğine ilişkin öngörüler paylaşıldı. Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iş dünyasına yaptığı sunumda TL’deki değer kaybı nedeniyle çift haneye yükselen enflasyon ve milli gelire oranı yüzde 5,5’in üzerine çıkan cari açık konularına da değindi ve bu sorunlara karşı ne gibi önlemler aldıklarını anlattı. Şimşek, “Cari açığı önümüzdeki dönemde yüzde 4 ve altına düşürmeyi ümit ediyoruz” dedi. Bu hedef doğrultusunda KOBİ’lerin dövizle borçlanmasına sınır getirdiklerini, büyük şirketlere yönelik de bazı tedbirler almayı düşündüklerini belirtti. Paralel olarak yatırım ortamını iyileştirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve kalitesini artırmak üzere hareket edeceklerini vurguladı. Nisan sayımızda bu konuyu Dr. Orhan Karaca hazırladığı Konjonktür sayfalarında ele aldı ve cari açık soruna çözüm getirmek için hükümetin ne gibi politikalar izleyebileceğini yazdı. Karaca’ya göre sıkı para ve maliye politikaları yolda olabilir. Ayrıca Nilüfer Gözütok Ünal da 29 sektörün ithalat-ihracat farkını inceledi ve özellikle açık verenlerin farkı kapatmak için neler yapmayı planladığını araştırdı. Her iki analiz yazısını da okumanızı öneriyorum. Bu sayımızda öne çıkan söyleşilerimizden biri Coca- Cola’nın yönetim kurulu başkanı Muhtar Kent’in kariyer öyküsünü diğeri ise enerji, sağlık ve havacılık gibi alanlarda etkin olan dünya devi General Electric’in yeni CEO’su John Flannery’nin şirketi dönüştürme ve Türkiye’ye yatırım planlarını kapsıyor. Flannery, “Herhangi bir yılda herhangi bir ülkede işler iyi veya kötü olabilir. Bu Türkiye’de oldu, Hindistan’da da” diyerek Türkiye’nin geleceğine dair umutlu oldukları mesajını veriyor. Coğrafyamızın çatışmalardan uzaklaştığı, Mehmet Şimşek’in de söylediği gibi küresel anlamda kendimizi daha iyi anlattığımız, küresel ilişkilerimizin daha ılımlı bir zemine oturduğu günlere en kısa zamanda ulaşmak dileğiyle… İyi okumalar diliyorum,