



Geçtiğimiz ay açıklanan Yeni Ekonomi Politikası kapsamında açıklanan hedef rakamlar, hükümetin halihazırda yaşanan ekonomik krizi kabul ettiğinin ve bu doğrultuda bir rota belirlediğinin bir göstergesi. Mevcut zorlukları ve yakın gelecekte yaşanması olası sıkıntıları göz önüne alan ekonomi yönetimi, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 5,5’ten 3,8’e düşürdü. YEP kapsamında 2018 için enflasyon hedefinin yüzde 7’den 20,8’e, 2019 içinse yüzde 6’dan yüzde 15,9’a yükseltildiği görülüyor. 2019 için büyüme tahmini ise yüzde 5,5’ten yüzde 2,3’e revize edilmiş durumda. 2020’de nispeten toparlanmanın başlayacağını düşünen hükümet, o yıl için yüzde 3,5 büyüme ve yüzde 9,8 enflasyon hedefi belirledi. Böylece ekonomide sıkıntıları aşmak için ilk adım atılmış oldu.

Bu hedeflere ulaşmak için dış politikadan ekonomiye, kamu harcamalarından yapısal reformlara, tasarruf tedbirlerine dek pek çok alanda hükümetin bu zor dönemi aşmak için ne gibi adımlar atacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. CEOClub üyesi 223 iş insanıyla yaptığımız “Konjonktür” anketi de her şeye rağmen iş insanlarının umutsuz olmadığını, hemen hepsinin “zor dönemden çıkış planı” hazırladığını ortaya koyuyor. Çıkış reçetelerinde yurt dışında yeni ülke ve pazar arayışı, daha düşük maliyetle çalışma, verimlilik artışı gibi planlar öne çıkıyor. Anketin sonuçlarını ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, şirketlerinin çıkış planlarını Capital’in yazı işleri müdür yardımcısı Nilüfer Gözütok Ünal’ın kaleminden 60’ıncı sayfadaki “Çıkış Arayışı” başlıklı araştırmamızda okuyabilir, bazılarını örnek alabilirsiniz.

Uzun yıllardır tek haneli enflasyon döneminde alıştığınız yılda 1 zam uygulaması değişiyor. 2018’de pek çok şirket ilk 9 ayda birkaç kez fiyat artışına gitti. Bu gelişmeyi de editörlerimizden Ayçe Aksakal, mercek altına aldı ve sayfa 78’de “Bir Yılda Kaç Zam?” başlıklı araştırmamız kapsamında son dönemin bir analizini yaptı. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde sürmesi beklenen bu trendin nasıl seyredeceğini ortaya koymaya çalıştı.

Zor dönemde diğer şirketlerin deneyimlerinden ve yaklaşımlarından faydalanmak önemli. Günün şartlarını göz önüne alarak hazırladığımız ekim sayımızın size bu faydayı sağlayabilmek üzere hazırladık.

İyi okumalar diliyorum

İŞ DÜNYASININ EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ ARAŞTIRMASI BAŞLIYOR

Her yıl aralık ayında yayınladığımız “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması” için üst düzey profesyonellerle gerçekleştirdiğimiz anketimize katılım göstermenizi rica ediyorum. Anketimizle ilgili her türlü sorunuz için Zenna Danışmanlık’tan Nuray Koçik’e nuraykocek@zennadanismanlik.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz.