Yılın son günlerinde iş dünyası yaklaşmakta olan 2018’e yönelik isabetli öngörüler yapmak ve o doğrultuda hazırladığı planlarına son halini vermekle meşgul. Capital olarak geçen ay CEO Club çatısı altında düzenlediğimiz “CEO Ajanda 2018” adlı toplantımızın bir amacı da iş dünyasının önde gelen büyük gruplarının gelecek yıla yaklaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırarak, iş liderinin bakış açısını ve planlarını netleştirmesine destek olmak. Bu yıl 7 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya Borusan, Doğan, Doğuş, Kibar, Sabancı ve Zorlu Holding’in CEO’ları katılarak 2017’ye ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 için planlarını paylaştı. Yaşanan küresel, siyasi, jeopolitik ve ekonomik olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin büyümesi 2017’de yüzde 5’i aşacak. Yükselen enflasyona rağmen büyümedeki bu olumlu tablo nedeniyle Türkiye’nin büyük gruplarını yöneten CEO’lar, 2017’yi “Her şeye rağmen iyi bir yıldı” diyerek tanımlıyor. Hükümetin aldığı tedbirlerle iyi bir yıl geçirdiklerini söylüyorlar. Bu toplantıda konuşulanları ve büyük grupların 2018 planlarının detaylarını merak ediyorsanız “Devlerin Ajandası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Sabancı Holding’in yeni CEO’su Mehmet Göçmen ile yaptığımız özel söyleşiye de özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Göçmen, sanayi ve insan kaynakları yönetimi gibi farklı alanlarda Sabancı Grubu içinde tecrübeli ve çok sevilen bir lider. “Yeni Neslin Sabancısı” adını verdikleri yeni yol haritasıyla başlattıkları büyük dönüşüm hareketinin detaylarını ilk kez Capital’e anlattı. Sabancı’yı gelecek 30 yıla taşıyacak yeni bir hikaye yaratmak gibi iddialı bir hedefe odaklanmış olan “Yeni Neslin Sabancısı” adlı heyecan verici stratejiyi Göçmen’in önümüzdeki yıllarda nasıl hayata geçireceğini okumanızı öneriyorum. Bu yıl 17’nci kez düzenlediğimiz Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda ilk 20’ye giren hepsi birbirinden saygın ve değerli tüm şirketlerimizi ve sektörlerinde beğeni şampiyonu olarak ilk 3’e girenlerin her birini kutluyorum. Hep söylediğim gibi bu bir yarışma değil araştırma…Her ne kadar sıralama olsa da önemli olan kaçıncı sırada olduğunuz değil bu araştırmada şirketiniz isminin öne çıkmış olması. Listedeki her şirket itibarı açısından farklı özellik ve güçlere sahip eşsiz birer değer. İyi okumalar diliyorum,