2017, Türkiye için beklentilerin aşıldığı bir yıl oldu. Darbe girişimi gibi ciddi bir tehlikenin ardından gelen bu yılın yüzde 6-7 büyümeyle kapanması ümit verici. Evet, bu büyümede vergi indirimi, Kredi Garanti Fonu gibi devlet destekleri önemli rol oynadı. Bu nedenle bütçe açığı ve kamu borcu çok yükseldi. Günün sonunda iç ve dış siyasi ortamın bu kadar karışık ve gergin olduğu böyle bir konjonktürde, Türkiye yılı kurtardı. Şimdi ise iş dünyasında, 2018’de bu performansın sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor. Büyüme, kur, yatırımlar gibi konularda neler yaşanacağı elbette büyük merak uyandırıyor. Yılın ilk sayısında bu konuya ilişkin araştırmalar hazırladık. Dr. Orhan Karaca, Konjonktür sayfalarımızda “Hızlı Büyüme Nasıl Sürer?” başlıklı bir analiz yaptı. 2018’e ilişkin büyüme tahminlerinin yüzde 4 civarında kaldığına dikkat çekiyor ve geçen yılın hızlı büyüme performansının 2018’de de sürdürülebilmesi için siyasi istikrarsızlığın aşılması gerektiğini vurguluyor. Nilüfer Gözütok Ünal’ın hazırladığı “Ne Kadar Sağlıklı?” başlıklı kapak haberimiz de bu büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu sorguluyor. 2017’deki büyümeye rağmen inşaat, ambalaj, kimya gibi pek çok sektörde kâr marjı daraldı. Ağaç-orman, un sanayi gibi alanlarda ödeme vadeleri uzadı. İş dünyası liderleri şimdilik sektörel bazı çözümlerle sıkıntıları aşmaya çalışıyor, ancak asıl çözüm kalıcı siyasi istikrar. İş dünyasından 120 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz CEO Profil Anketi’nin sonuçları da iş dünyasının iyimserliği elden bırakmadığını ancak 2018’e karşı temkinli yaklaşımın hakim olduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre CEO’ların yüzde 41,5’i işlerin değişmeyeceğini düşünürken yüzde 11,7’si kötü, yüzde 8,8’i çok iyi, yüzde 38,3’ü ise iyi bir yıl bekliyor. CEO’ların yüzde 27,7’sine göre 2018’in en önemli riski ise kurdaki oynaklık ve TL’deki değer kaybı olabilir. İş insanları bu nedenle yatırım konusunda “ihtiyatlı” davranacak. Capital olarak 2018 ajandamızı gerçekleştirmek üzere tempolu bir çalışma içindeyiz. Mart ayında düzenlenecek olan Uludağ Ekonomi Zirvesi için kayıtlarımız ocak ayı içinde başlayacak. Bu büyük zirveyle ilgili önerilerinizi, sponsorluk ve iş birliği tekliflerinizi bize yazabilirsiniz. Barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.