Bu yılın zor olacağı bir gerçek…Bir yanda çift haneli enflasyon ortamı diğer yanda 4 çeyrek, hatta daha uzun sürebileceği yönünde tahminler yapılan resesyon riski…Tüm bu tablonun üstüne 2004 sonrasında hızlı büyüme nedeniyle özel sektörün artmış borçları da eklenince şirketlerin bu yılı atlatabilmek için hatalı tek bir adım dahi atmaması gerektiğini söylersek yanlış olmaz. Araştırmalarımızı hazırlarken bu noktadan hareket ettik. Önlemleri şimdiden almak gerektiğinden öncelikle mevcut riskleri net bir şekilde ortaya koymak istedik. Yazı işleri müdür yardımcımız Nilüfer Gözütok, özel sektörün mevcut borçluluk düzeyini ortaya koyan “Orana Dikkat” başlığı taşıyan bir araştırma hazırladı. 25 sektörde idealde borcun özsermayenin kaç katı düzeyinde olması gerektiğini ve mevcut durumda bu oranın nereye ulaştığını ortaya koydu. Borç seviyelerinin yüksekliği yeni dönemde sıfırdan yatırımların askıya alınmasının başlıca nedeni. Hele bir de kısa vadeli ve yüksek faizli kredilerle finanse edildiyse bilançoları bozan, yeni finansman bulunmasını riske eden bir tablo ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyonlu, dalgalı bu döneme ayak uydurmak için şirketlerin ne gibi önemler aldığını ise sayfa 70’deki “Uyum Zamanı” başlıklı araştırmamızda okuyabilirsiniz. Öyle görünüyor ki Türk iş dünyası liderleri bir süredir kullanmadıkları yüksek enflasyonlu ve volatil dönemlerde geliştirdikleri yeteneklerini ve kaslarını tekrar harekete geçirecek. 2019 sadece tahsilat değil stok, kapasite yönetimi gibi konuların öne çıktığı; yüksek büyüme oranları yerine makul reel büyümelerin öncelik olduğu bir yıl olacak. İyi okumalar diliyorum,