PORTFÖY BAROMETRE

Makro beklentiler

Piyasalarda yaşanan yüksek volatilite ve uzun bayram tatili takvimi nedeniyle para ve sermaye piyasalarına yönelik tahmin yapmak güçleşiyor. Bunun yanında döviz piyasasında yaşanan hareketliliğin makro göstergeler tarafında etkilerinin olacağı da belirtiliyor. Buradan yola çıkarak uzmanların yıl sonu makro tahminlerini aldık.

ENFLASYON: Temmuz ayı verisine göre tüketici enflasyon verisi beklentilerin altında yüzde 15,85 olarak gerçekleşti. Üretici tarafında ise yüzde 25 seviyesi görüldü. TCMB’nin bu yıl sonu beklentisi yüzde 8,4’ten yüzde 13,4’e yükseltildi. Ancak piyasada tahminler yükselişin devam edeceği yönünde.

BÜYÜME: İlk çeyrek büyüme verisi yüzde 7,4 açıklanmıştı. İkinci çeyrekte büyümenin yavaşlaması ve yılın ikinci yarısında ise küçülme senaryoları var. Tahminler, yıl sonu için yüzde 3,5-4,0 bandında yoğunlaşıyor.

CARİ AÇIK: Haziran verisine göre yıllık bazda cari açık, 57,4 milyar dolar. Kur artışlarının etkisiyle cari açıkta gerileme eğilimi var. Yıl sonu tahminlerinde 55 milyar doların altı beklentisi öne çıkıyor. Hatta 45 milyar doların altına gerileceği düşüncesinde olan uzmanlar da var.

PİYASA TAKVİMİ

Gözler Merkez’lerde

3 Eylül: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

4 Eylül: Euro Bölgesi, TÜFE verileri

7 Eylül: ABD, Tarım dışı istihdam

10 Eylül: Türkiye, GSYİH

13 Eylül: Türkiye, TCMB faiz kararı

13 Eylül: İngiltere, MB faiz kararı

13 Eylül: Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

14 Eylül: Türkiye, TCMB, Cari açık

26 Eylül: ABD, FED faiz kararı

Soru-Yanıt

Döviz ve faiz piyasasındaki gelişmelere ilgili Merkez Bankası hangi adımları atabilir?

“TCMB sıkı duruşunu devam ettirecek”

A1 Capital Analisti Vahap Taştan

“TL’deki değer kaybının tamamının ekonomik göstergelerle açıklanamadığı bir dönemdeyiz ve TCMB’nin atacağı ekstra bir faiz artırımı adımının TL’yi savunma adına yaratacağı pozitif etki, ekonominin geneline yayılacak negatif etkiden daha az. TCMB de şu anda piyasa faizlerinin altında fonlama yapsa da getirilen ek önlemler piyasayı sıkı tutmaya devam ediyor. Bankaların likidite ihtiyacının karşılanması ise bankacılık sistemini korumaya yönelik. Finansal piyasalardaki volatilite azaldıktan sonra TCMB’de miktarsal tarafta daha sıkı bir uygulamaya yönelecektir. İç talepteki gelişmelerin, enflasyonun talep tarafındaki itici gücü azaltması bekleniyor. Arz cephesinde ise enflasyondaki yukarı yönlü riskleri tetikleyecek ana unsurlar hala geçerli. Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıllardaki yüksek büyüme, orta dereceli enflasyondan, yüksek enflasyon orta halli – düşük büyüme dönemine giriyor olacak. 2019 ise bizce dengelenme yılı olacak. 2019 yıl başı itibarıyla risklerin daha dengelendiği, enflasyonun kademeli olarak yönünü aşağı çevirdiği bir döneme geçeceğiz.”

BES FONLAR

Altın fonları kazandırdı

Geçen ay bayram tatili öncesinde piyasalarda yaşanan yüksek volatilite ile birlikte BES fon getirileri de yakından izlendi. 31 Temmuz 16 Ağustos arasında en yüksek getiriyi sağlayan BES fonların tamamı altına dayalı oldu. Dolardaki artış nedeniyle altın fiyatlarındaki yükseliş altına dayalı fonları öne çıkardı. İlk 10 fonun getirisi yüzde 22,3 ila 21,1 arasında değişti. En yüksek getiriyi yüzde 22,3 ile Axa’nın altın fonu sağladı. Onu yüzde 21,9 ile Fiba ve yüzde 21,7 ile Ziraat’in altın fonları takip etti.

GÖRÜŞ

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan fotosu

“Borsanın iskontosu çok yüksek”

BİST-100 Endeksi, uzun vadeli periyotta bakıldığında 2009 yılından itibaren başlayan yukarı yönlü trendin destek seviyesine yakın bir seyirde. Aynı şekilde endekse dolar bazlı bakıldığında ise 2008 yılındaki dip seviye test edildi ve buradan bir tepki aldı. Bankacılık endeksinin de yine TL bazında 2003’den bu yana devam eden yükseliş trendinin desteğini test ettiğini söyleyen Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan şunları söylüyor:

“Buradan tepki geldi ve bankacılık endeksin Fiyat/Kazan oranı 3,2 ile tarihin en düşük seviyelerini gördü. Bunun dışında MSCI Türkiye Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi arasında oluşan negatif ayrışmayı iki endeksin Fiyat/Kazanç oranı ile değerlendirdiğimizde Türkiye yüzde 50 iskontolu. Tüm bu göstergelere göre önümüzdeki süreçte diplomatik ve siyasi gelişmelerde bir çözüme ulaşılabildiği takdirde en hızlı toparlanma borsa tarafında olur ve ucuz olması bakımından banka hisselerinde hareketlilik öne çıkar. Bu nedenle önümüzdeki süreç için en yüksek ağırlığı hisse senedine veriyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ

MEVDUAT VE TAHVİL Piyasalarda yaşanan yüksek volatiliteden faiz cephesini de nasibini aldı. Merkez Bankası’nın kurda yaşanan artışa yönelik tedbirleriyle birlikte gösterge faiz cephesinde yüzde 28 seviyesinin üzeri görüldü. Yaşanan bu ortamda TL mevduat faizlerinin de iyi getiriler sunduğu ifade ediliyor. Yine MB politikalarına ve siyasi gelişmelere bağlı olarak gösterge faizde olası gelişmelerle tahvil yatırımı da öneriliyor.

BORSA

İHRACATÇI ŞİRKETLER ÖNDE Değerleme olarak borsanın iskontosunun çok düştüğü bir gerçek. Gelişmekte olan ülke borsalarına göre yüksek iskontosu nedeniyle de orta uzun vade için uzmanların tercihinde öne çıkıyor. Kurda yaşanan dalgalanmalar da dikkate alındığında ihracat ağırlıklı çalışan, net döviz rezervi artıda şirketler öne çıkıyor. Yine olası yükselişlerde bankacılık hisselerine de dikkat çekiliyor.

DÖVİZ

DÖVİZDE YÖN TAHMİNİ ZOR Dolar kurunda tahmin yapmanın en zor olduğu dönemlerden biri yaşanıyor. Çünkü geçen ay yaşanan yüksek volalitilite ekonomi verileri ile açıklanamıyor. Spekülatif atakların olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. Böyle bir ortamda da portföylerde olası risklere karşı, dengeleme görevi görmesi açısından bir miktar dolar tutulabileceği ifade ediliyor.

ALTIN

GÜVENLİ LİMAN Yatırımcının güvenli limanı olan altın için, ons/dolar fiyatının yanında TL’nin dolar karşısındaki performansı da büyük önem taşıyor. Ons bazında 1200 doların altına gelindi ve son dönemin en düşük seviyeleri görüldü. Ancak TL’deki değer kaybı ile birlikte gram bazında yeni zirveler gördük. Bundan sonraki süreçte güvenli liman algısıyla yüzde 20 seviyelerine kadar portföylerde altın tutulabilir.