İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, binlerce beyaz yakalının İzmir’e yeni bir hayat kurmak için geldiğini belirterek “Bunu büyük fırsat olarak görüyoruz” diyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, çok sayıda beyaz yakalının İstanbul’dan İzmir’e taşındığını anlatmış, “İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenler İzmir’e göç etmeye başladı. İzmir’e ‘tersine bir beyin göçü’ başladı” demişti. İzmir’in önde gelen sanayici ailelerinden İnci Holding’in yönetim kurulu başkanı Neşe Gök de aynı tespiti yapıyor ve “İzmir’e beyaz yakalı ilgisi artıyor” diyor. Gök, şunları anlatıyor:

“İŞ BAŞVURULARI ARTTI”

“Binlerce beyaz yakalının yeni bir hayat kurmak üzere İzmir’e geldiğini görüyoruz. Biz de bu artışı şirketimize yapılan iş başvurularından dikkatle takip ediyoruz. TÜİK verilerine göre İzmir düzenli olarak her yıl Türkiye’nin her ilinden 120 bin civarında göç alıyor. 100 bin civarı da göç veriyor. İzmir’in net göç hızı yüzde 5,8’e ulaşmış durumda.

40 YAŞ ÜSTÜ YÖNETİCİLER AĞIRLIKTA

İşin beyaz yakalı boyutu var. TÜİK verilerine göre 2017’de İzmir’e 30-55 yaş arası toplam 36 bin 749 kişi göç etti. İstanbul’dan göç edenlerin sayısı 16 binden fazla ve İzmir’de iş pozisyonu arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemleniyor.

“91 BİN BAŞVURU ALDIK”





“Holding olarak 2018’de 91 binin üzerinde iş başvurusu aldık. Şirketimizin bu süreçte gördüğü yoğun ilgiden memnunuz. İzmir’in yeniden eğitimli ve nitelikli beyinleri çekmesini hem şirketimiz hem de tüm bölgemiz için büyük bir kazanım olarak görüyoruz.”

ÜCRETLER NE SEVİYEDE? (Yan tarafta ince haber/ tablosu altında olacak)

EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği ve Mercer’ın hazırladığı “İzmir’in Yaşam Kalitesi, Yaşam Maliyeti ve Ücretleri” raporu İzmir’in İstanbul’a göre yüzde 12 daha iyi ‘Yaşam Kalitesi’ne sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca İzmir, İstanbul’dan yüzde 10 daha ucuz bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz yakalı ücretlerinde ise İzmir ve İstanbul farkını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

HEDEFİ TOKAT’I YAZILIM ÜSSÜ YAPMAK

9 BİN MÜŞTERİ Türkiye’nin önde gelen yerli yazılım üreticilerinden Uyumsoft’un patronu Mehmet Önder, aslen Tokatlı. Doğup büyüdüğü memleketiyle bağını koparmayan iş insanı, 3 yıl önce Tokat Teknopark’ta yazılım merkezi kurdu. “Tokat yazılımda Türkiye’nin kilit noktalarından birisi olacak” diyen Önder, 9 binin üzerindeki yerli ve yabancı müşterisini Tokat’ta açtıkları merkezden yönettiklerini anlatıyor:

3 YIL ÖNCE KURDU “Tokat Teknopark’ta 3 yıl önce açtığımız merkezle Tokat’ın en büyük yazılım firması olduk. Geçtiğimiz ay itibariyle çalışan sayımız 75 kişi oldu ve Tokat’ta yazılım sektöründe en çok istihdam sağlayan firma unvanına sahibiz. Memleketimizin yazılımda önemli bir yere geleceğine inancımız tam. Bilgisayar, endüstri, işletme, maliye gibi çeşitli bölümlerden mezun gençlerimize Tokat’ta istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

“ÖNDERLİK YAPIYORUZ” 2019’da Tokat’taki merkezimizdeki çalışan sayımızı 100’e çıkartmayı planlıyoruz. Aynı zamanda ekosistemimizde yer alan diğer bilişim sektörü firmalarının da Tokat’a yatırım yapmaları noktasında bilgilendirmeler yaparak önderlik ediyoruz.”



