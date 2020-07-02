“REVİZYON YAPMADIK”

Yeni dönemde çoğu şirket planlarını değiştirdi. Anadolu devlerinden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy ise hedeflerinde revizyon yapmadıklarını söylüyor. Tedarik zincirindeki konumlarını güçlendireceklerine de dikkat çekiyor.

Merkezi Samsun’da olan Ulusoy Un, 3 milyar TL’nin üzerindeki cirosuyla Anadolu’nun en büyük şirketlerinden biri. Gıda tedarik zincirinde önemli bir konumda olan şirketin yönetim kurulu başkanı Eren Günhan Ulusoy, TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) başkanı. Türkiye’nin dünya un sanayinde ihracatının artmasıyla Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği’nin (IAOM) de Avrasya başkanlığı görevini yürüten Ulusoy, COVID-19 sonrasında hedeflerinde revizyon yapmadıklarını belirtiyor. 2020 planlarını şöyle anlatıyor:

“KAPASİTEYİ ARTIRDIK”

“2019’u 3 milyar 52 milyon TL ciroyla kapattık. Çorlu ve Samsun’daki fabrikalarımıza ek olarak geçtiğimiz aralık ayında Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde 3’üncü fabrikamızı devreye soktuk. Üretim kapasitemizi günlük 1.500 tona çıkardık. Tam kapasite üretim yapmaya devam ediyoruz. 2020 hedeflerimizde henüz revizyona gitmedik, proje ve yatırımlarımızı ertelemedik.

“YATIRIMLAR SÜRECEK”

Korona sonrası dönemde gıda güvenliği ülkeler için savunma kadar önemli hale geldi. Pek çok ülke tarımda kendine yeterlilik ve arz güvenliğini tekrar ele alacak. Biz de grup olarak bu dönemde üretim tesisleri ve lisanslı depoculuk alanındaki mevcut stratejik yatırımlarla, gıda tedarik zincirinde önemli bir konumdayız. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek, tedarik zincirindeki konumumuzu güçlendirilmeyi planlıyoruz.

“7 YILDIR İHRACAT ŞAMPİYONU”

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan un sanayi, Türkiye’nin 7 yıldır dünya ihracat şampiyonu olmasını sağlıyor. Dünya nüfusunun yüzde 90’ı, Türk unu tüketiyor.

“YERLİ ÜRETİMİN PAYI ARTMALI” Dünya un piyasasındaki güçlü payımızı kuvvetlendirmek için kendi buğdayımızdan daha fazla üretip toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmamız gerekiyor.

“STOKTA ÜRÜN KALMADI”

“TALEP 3-4 KAT ARTTI” Korona virüsle evde kalan tüketiciler evlerini güzelleştirmeye ve internetten mobilya alışverişine yöneliyor. Kayserili mobilya markaları ise artan talebi karşılayamamaktan şikayet ediyor. Kayserili Armens Life’ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Arık, korona virüs sonrasında mobilya siparişlerinin 3-4 kat arttığını ancak üretim ve sevkiyatta sıkıntı yaşadıkları için artan talebi karşılayamadıklarını belirtiyor. Stokta ürün kalmadığını belirten Arık, şöyle konuşuyor:

ONLINE ALIŞVERİŞ ARTTI “Korona virüs sürecinde evden çıkamayan tüketiciler online kanallardan mobilya alışverişlerini daha yoğun yapmaya başladı. Korona sürecinde online mobilya siparişleri 3-4 kat arttı. En fazla talebi İstanbul, İzmir ve Ankara’dan alıyoruz. En çok sipariş edilen ürün grupları ise mutfak ve balkon oturma grupları oluyor.

HAMMADDE TEDARİĞİ SIKINTILI Sünger, kumaş gibi hammadde üreticilerinin pek çoğu bu dönemde üretimi ya durdurdu ya da ara verdi. Mobilya üreticileri yeterli hammadde bulamadığı için üretim yapamıyor. Siparişlerin sevkiyatında da sıkıntı yaşıyoruz, artan talebe cevap veremiyoruz.”