GÖKHAN ERÜN / YAPI KREDİ CEO’SU

“GELECEĞİN BANKACILIĞINI BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ”

Türk bankacılık sektörü dijitalleşmede dünyanın en iyileri arasında. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün ile dijitalleşme gündemlerini konuştum. Erün’ün anlattıkları özetle şöyle:

ASLAN PAYI DİJİTALE “Dijitalleşmeyi sadece yeni ürün ve hizmetlerimize değil bankamızın her alanına adapte ediyoruz. Yatırımlarımızın önemli bir kısmını bu alanda gerçekleştiriyoruz. Uzun süre önce bir rota belirledik. Yapı Kredi Mobil’i, bankanın “uzaktan kumandası” olarak konumlandırdık. Mobil üzerinden fiziksel kanalların ve bankacılık ürünlerinin yönetilebildiği güçlü bir altyapı kurduk.

ÖNCÜ ÜRÜNLER Türkiye’de ve Avrupa’da ilk kez gelişmiş göz tanıma sistemi teknolojisiyle mobil uygulamaya giriş sağlayan Göz-ID özelliğini hizmete sunduk. Yapı Kredi Mobil ile ATM’ye dokunmadan QR kodla anında para çekme ve yatırma, müşteri iletişim merkezine direkt bağlanma gibi özellikleri müşterilerimizle buluşturduk. Türkiye’de ilk kez ‘Bankacı klavye” ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından farklı ekrana girmeden hızlı para gönderilebilmesini sağladık. Yapı Kredi Mobil’i bir ödeme aracı haline getirerek NFC özelliği olan Android telefonların temassız olarak ödeme işlemini tamamlayabilmesine olanak tanıdık.

DİJİTALLE ÇEVRE DE KORUNDU Panik Yok butonu ile müşterilerimize, kaybettiklerini düşündükleri kartlarını hemen iptal etmek yerine geçici olarak kullanıma kapatma imkanı sunduk. Sadece 2017 yılında 190 bin kartın gereksiz yere kapatılmasını önleyerek, yaklaşık 7 ton karbondioksit salımının önüne geçtik.

YÜZDE 30 ARTIŞ Dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 30, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 43 arttı. Göz-ID özelliğimiz kullanılarak Yapı Kredi Mobil’e yaklaşık 9 milyon kez giriş yapıldı. ATM’ye dokunmadan QR kod ile para çekme ve yatırma özelliğimizle aylık 1,5 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi. Nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95’i geçti. En prestijli uluslararası kurumlardan ödüller aldık.

NE BAŞLATTIM?

AKİF EKİN / EKİN TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİYLE SEKTÖRE YÖN VERİYORUZ”

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’nda bilişim hizmetlerinde Türkiye’nin ihracat şampiyonu seçilen Ekin Teknoloji’nin yönetim kurulu başkanı Akif Ekin’le bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlenen teknolojileri bugün Ekin Teknoloji’nin çözümleri olarak konuştuk. Ekin, şöyle anlatıyor:

GÜVENLİ ŞEHİR SİSTEMLERİ KURDUK “Ekin Teknoloji, dünyada büyüklüğü 40 milyar dolara ulaşan güvenli şehir teknolojileri pazarının yükselen bir oyuncusu konumunda. Yapay zeka ürünleri ile sektöre yön veriyoruz. Dünya akıllı şehir pazarında 10 yılda yüzde 2 bin 783'lük büyüme kaydettik ve ihracatta adımızdan başarıyla söz ettirdik. Ekin Teknoloji’nin geliştirdiği çözümlerin merkezinde ‘Ekin Red Eagle/Güvenli Şehir Yönetim Sistemi’ yer alıyor. Ekin Red Eagle (OS) ile bir şehir veya alanın içinde yer alan; yüz tanıma, plaka tanıma, kırmızı ışık ihlal tespiti, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolü, sistem kontrolü yazılımlar birbirine entegre şekilde çalışıyor.

YÜZ TEKNOLOJİLERİ Geliştirilen sistem, iletişim kurduğu sabit ve mobil sistemlerden aldığı görüntüleri analiz ediyor. OS ile entegre çalışan Ekin Face teknolojisi sayesinde yüzler analiz edilerek, cinsiyet, yaş, grup özelliklerine göre raporlama yapılabiliyor, gerektiğinde cinsiyet, yaş, grup özellikleriyle şehirde arama gerçekleştirilebiliyor. Aranan kişinin daha önce o bölgede bulunup bulunmadığını tespit edebilen sistem, kimliği bilinen bir şahsın şehirdeki tüm kameralarda aranmasına olanak tanıyor.

MOBİL DEVRİYE Güvenli şehir teknolojilerinde mobil devriye dönemini de başlattık. Dünyada ilk ve tek olan Ekin Patrol ile şehirde devriye gezen her aracın sürekli yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşmesi sağlandı. Ekin Patrol G2, 360 derece gözetim imkanı sunuyor. Ekin Bike Patrol, herhangi bir polis bisikletine kolaylıkla monte edilebiliyor ve hareket halinde görüş alanını sürekli kaydediyor. Ekin Micro Spotter, ihtiyaca göre tripod üzerinde, direkt ya da araç üzerinde hem mobil hem sabit bir sistem olarak kullanılabiliyor. Taşınabilir plaka tanıma ve hız tespit sistemi olan Ekin Box Spotter ise görüş alanındaki araçların plakalarını ve hızlarını video tabanlı plaka tanıma teknolojisiyle otomatik olarak tespit edebiliyor.

İLK VE TEK AKILLI ŞEHİR MOBİLYASI Ekin Spotter trafik yönetimi, çevresel analizler ve şehir gözetimi fonksiyonlarıyla çeşitlendirilebilir farklı modüllerini kullanarak akıllı şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen dünyanın ilk ve tek akıllı şehir mobilyası. 2018’in Temmuz ayında lansmanı yapılan Ekin Spotter, trafik yönetimi, şehir gözetimi ve çevresel ölçümleme yapabilen modüllere sahip.

TRENDLER

SUZAN KEREERE

VISA GLOBAL MÜŞTERİLER KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI

BERLİN’DE GELECEĞİN ALIŞVERİŞİ

Visa, Berlin’de geleceğin alışveriş deneyiminin ve tüketicilerin yeni teknolojilere uyumunun ölçüldüğü bir deneyim merkezi kurdu. “Perakende Deneyim Laboratuvarı”nda geleceğin ödeme teknolojileri ve alışveriş sistemleri test ediliyor. Visa Global Müşteriler Kıdemli Başkan Yardımcısı Suzan Kereere ile geleceğin alışverişini birlikte deneyimledik ve trendleri konuştuk.

PERAKENDE DENEYİM LABORATUVARI Kereere, Berlin’deki Visa Perakende Deneyim Laboratuvarı’nın mağaza içi alışveriş deneyiminin kurallarını yeniden keşfetmek, tanımlamak ve perakendenin geleceğini oluşturmak için tasarlandığını söylüyor. Kereere, “Bu merkezde Visa’nın müşterileri, iş ortakları, teknoloji sağlayıcıları, perakende sektörü uzmanları, girişimciler ortaklaşa çalışabiliyor. Bu merkez tüm bu şirket ve kurumlara geleceği bugünden kurma ve deneyimleme imkanı veriyor” diyor.

SINIRLAR YÜKSELİYOR Alışverişte ve tüketici trendlerinde bütünsel deneyimler öne çıkıyor. Kereere, önümüzdeki dönemlerde özellikle mağaza içi perakendecilikte yeni teknolojilerin, deneyimin sınırlarını oldukça yüksek bir düzeye çıkaracağını söylüyor. “Satış noktaları artık birer deneyim noktaları haline geliyor. 10 yıl içinde mağazalar, tüketicilerin istedikleri zamana ve istedikleri yerde alışveriş yapma isteklerine göre şekillenecek. Mağaza içi alışverişler artık özel deneyimler haline gelecek” diye devam ediyor.

YENİ ALIŞVERİŞ Visa Berlin Perakende Deneyim Laboratuvarı’nda yeni teknolojilerin demo versiyonlarını da deneyimledik. Laboratuvarda Visa’nın birçok iş ortağıyla birlikte geliştirilen inovasyon örnekleri için alanlar bulunuyor. Örneğin bir örnekte, mağazadaki bir tişört üzerinden bir deneyimleme söz konusu. Tişört ekrandaki okuyucuya yaklaştırıldığında, tüm bilgiler görüntülü olarak paylaşılıyor. Bu bilgiler arasında kumaşın niteliğinden üretim şekline kadar birçok detay mevcut. Alım kararından sonra ödeme için barkodu okutmak yeterli oluyor. Ürün hemen poşete ve çantaya koyulup mağazadan rahatça çıkılabiliyor.

ÖNERİ PANOSU

MÜGE YALÇIN / MY EXECUTİVE KURUCU ORTAĞI

“ÇALIŞANLARA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM ŞART”

Dijital dönüşüm, hayatı baştan ayağa değiştiriyor. Şirketlerin geleceğini, bu değişime çalışanların katılımıyla göstereceği uyuma bağlayan Müge Yalçın, “Bu uyum için de eğitim şart. Başta üst düzey yönetim olmak üzere tüm çalışanların yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmesi, eğitimlerde de birey için özelleştirilmiş ve disiplinler arası bakış kazandırıcı programlar gerekiyor” diyor. Yalçın’ın önerileri şöyle:

“Bugün dijital dönüşüm, iş dünyası için sürdürülebilirliğin ilk şartları arasında yerini aldı. Bu dönüşümün şirket içinde bir lideri olmalı mı, ne zaman başlamalı, ne kadar hızlı olmalı gibi konular artık tartışılmıyor.

21’inci yüzyılda iş dünyasının gündemindeki öncelikli konu, çalışanları dijital dönüşüme hazırlamak. Dijital dönüşüm, şirketlerin tepe yönetimden en alt kademelerine kadar her katmana nüfuz etmiş durumda.

Günümüzde şirketler, insan kaynağını hangi eğitimlerle yarına hazırlaması gerektiğini planlıyor. Robotlar ve yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında şirketler sahip olduğu insan kaynağını daha verimli değerlendirebileceği yollar arıyor. Bu dönemde en önemli konunun, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek olduğuna inanıyorum.”

AYŞE FÜGEN ARDA / COLDWELL BANKER BARAS DANIŞMANI

“GAYRİMENKULDE DİJİTAL DÖNEMİ”

Ayşe Fügen Arda, 2017 yılının gayrimenkulde Avrupa’da Sosyal Medyayı En İyi Kullanan 4’üncü ismi oldu. Ödülünü 2018 yılı Nisan ayında Barcelona’da alan Arda, gayrimenkul satışında dijital pazarlamanın önemine dikkat çekiyor ve önerilerini şöyle paylaşıyor: “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki alıcıların yüzde 92’si web siteleri ve telefon uygulamaları aracılığıyla mülk araştırmalarını online gerçekleştiriyor. Son 10 yılda 20 kat kullanım artışı gösteren, her 10 haneden 7’sinde internet kullanılan bir ortamda, gayrimenkul danışmanları için büyük bir potansiyel yatıyor. Dijital pazarlama sayesinde hizmetinizi direkt olarak hedef kitlenize ulaştırma imkanı hem çok ucuz hem daha çok kişiye ulaşılabiliyor. Web sitesi, hedefli banner çalışmaları, re-marketing, mailing, sosyal medya ve özel videolar gibi çok çeşitli argümanlar kullanılabiliyor. Farklı platformlar size farklı özelliklerde hedef kitleler dahi sunuyor. En önemlisi de dijital kanalları kullandığınız sürece kampanyalarınızı anlık veya daha geniş bir pencereden ölçümleyebiliyorsunuz. Bu sayede hem risklerinizi hem de pazarlama giderlerinizi daha doğru şekilde planlayabiliyorsunuz.