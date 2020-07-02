EBEVEYNLER İÇİN SALGIN DÖNEMİNDE FAYDALI BİR REHBER





Instagram’da Mush’un (anneler için bir sosyal ağ uygulaması ve internet sitesi) kurucuları Katie ve Sarah’nın muhteşem fikrini görmemle, aklıma annelerin bağlantıda kalmasına yardımcı olmak ve onları desteklemek için tasarlanmış diğer mevcut girişimleri paylaşmak geldi. Hamileler ve yeni anne olanlar için sanal toplantılar fikri çok basit fakat önemli bir fikir. Gerçekten de hiçbir zaman hamileyken veya ikizlerimiz dünyaya geldikten sonraki ilk aylarda hissettiğim kadar savunmasız hissettiğimi sanmıyorum. O dönemde diğer hamileler veya yeni annelerle konuşabilmek muhteşem olurdu; bu yüzden Mush’un Zoom üstünden günlük toplantılar gerçekleştirmesini çok beğeniyorum.

Aşağıda annelerin ve babaların bağlantıda kalması ve sadece uzaktan çalışırken evden eğitim verme konusundaki fikirler için değil, aynı zamanda ruh sağlıklarını da korumak üzere kaynak olarak kullanması için birkaç tane daha fikir ve ipucu veriyorum. Hepimizin desteğe ihtiyacı var, şimdi her zamankinden de fazla. Sosyal mesafe uygularken bağlantıda kalma yolları hakkında tüm ebeveynlerin kaynaklardan faydalanabileceğini düşünüyorum:

• Family Lockdown Tips & Ideas (Aileyi Evde Tutma Tüyoları ve Fikirleri): Altı yaşından küçük iki çocuğu bulunan iki meşgul velinin (bir tanesi öğretmen) geçen hafta kurduğu harika bir grup. Onlar ve toplulukları (şu an sayıca bir milyondan biraz daha azlar!) çocuklarınızla yapabileceğiniz ev içi ve bahçe aktiviteleri için fikir ve öneriler gönderiyorlar.

• Yerel kreşler ve okullar: Bu kreş ve okulların Facebook sayfalarına, özellikle de yorumlar kısmına bir göz atmaya değer. Bu, yerel aile destek grupları, sanal toplantılar ve ailelerin yerel olarak bulabileceği kaynaklar hakkında bilgi edinmenin harika bir yolu.

• WhatsApp grupları: Veliler olarak, okul WhatsApp gruplarının sömestr boyunca ne kadar değerli olabileceğini hepimiz biliyoruz. Konu ister çocuklarımızın okula bırakılıp okuldan alınması, ister okul gezileri ve etkinlikleri veya yıl boyunca katıldıkları pek çok doğum günü partisi olsun, WhatsApp grupları gerçekten kullanışlı olabiliyor. Okulların kapılarının kapalı olması bu grupları hala değerli bir destek aracı olarak kullanamayacağınız anlamına gelmiyor.

• Gingerbread: Bekar ebeveynler için muhteşem bir kaynak. Topluluk sekmesi sizinle bölgenizdeki diğer bekar ebeveynler arasında bir bağlantı kuruyor ve fikir ve tavsiyeler için başvurulabilecek kalabalık bir forum sunuyor. Ayrıca bir sürü dış bağlantı ve faydalı olabilecek kuruluşların da detaylarını içeriyor.

• YoungMinds: Veliler için muhteşem bir zihinsel sağlık sitesi; çocuğunuzun zihinsel sağlığını desteklemenize yardımcı olacak farklı alanlardan bir sürü kaynak içeriyor. Ayrıca çocuklarınızla Koronavirüs hakkında konuşmakla ilgili on tane önemli ipucu da sağlıyor; bunlar çocuklarınızı sakinleştirirken aynı zamanda onlara güvende olmaları için nasıl bilgi ve araçlar verebileceğinize dair öneriler sunuyor.

• İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi: Çeşitli zihin sağlığı kuruluşları üzerine, dolaşması ve tam olarak ihtiyacınız olan yardımı bulması kolay, inanılmaz bir kaynak.

• Everymummatters.com: Bu, daha çok İngiltere’nin kuzeyinde yer alan ve anneler için uzman bir zihin sağlığı desteği sunan bir kuruluş. Eğer buna benzer herhangi bir kuruluş biliyorsanız, detayları aşağıda veya kanallarımda paylaşmanız harika olur.

• Topluluk grupları: Asyalı Anneler Ağı, the Peanut uygulaması ve tabii ki Mumsnet. Bu grupların tümü bu kriz ve sosyal mesafe zamanlarında kendi toplulukları için çok proaktif ve bilgilendirici davranıyorlar, bu yüzden kesinlikle bu gruplara bir göz atın.

Bu gruplarda ayrıca inanç grupları için de detaylar yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı boyunca kapalı olan kiliseler, camiler, sinagoglar ve dini toplantı odaları yüzünden pek çok aile insani ve ruhani bağlantıları ve ibadet aracılığıyla elde ettikleri desteği özlüyor. Daha büyük olan bu topluluk siteleri kendi bölgenizdeki internette yer alan inanç grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika bir kaynak. İzolasyon halindeyken bağlantıda kalmak her zamankinden daha önemli. Bu deneyimi biraz daha kolay hale getirelim ve toplu bilgilerimizi paylaşalım. Sosyal mesafe uygularken siz neleri faydalı buldunuz?

YAŞLILARA DESTEK ZAMANI

Vücudun yaşlanıp daha kırılgan hale gelmesi, zihnin de öyle olduğu anlamına gelmiyor. Büyükannem Eve (96 yaşında) ve sevgili arkadaşım Dr. Peter Emerson (95 yaşında) ile her konuştuğumda bunu hatırlıyorum. Keskin zekâları, akılları, bilgelikleri ve hayat görüşleri her zamanki gibi canlı ve inatçı!

Peter’la konuşup, İngiltere’nin geri kalanı gibi 99 yaşındaki Yüzbaşı Tom’un Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne yardım için 17 milyon sterlinden fazla para toplamasını izlemek, beni yaşlılarımızı ve bilgelerimizi sokağa çıkma yasakları sırasında canlı tutmanın tüm harika yollarını düşünmeye itti. İşte bulduğum birkaç pozitif fikir; eğer büyükannem ve Peter’a iletebileceğim başka fikirleriniz varsa duymayı çok isterim!

1. Telefon Ağları: Yakın bir zamanda Guardian’da bir makalede, yaşlı kilise cemaati üyelerinin telefon ağaçları kurduğunu okudum. Her iki günde bir birbirlerini arıyorlar ve hikayelerle küçük anketler paylaşarak, genel olarak birbirlerine can yoldaşı oluyorlar. Ebeveynlerinizin veya yaşı büyük arkadaşlarınızın yerel gruplara veya kiliselere ulaşarak kendi destek gruplarını oluşturmaları güzel bir fikir. Bağımsızlığı ve iyi yaşanmış hayatların paylaşılan deneyimlerini yeniden oluşturmak bir gün alır!

2. Amaç edinmelerine destek olun: Sabahları alışverişe veya süpermarkete gitmenin pek çok yaşlı kimse için güne pozitif bir başlangıç olduğunu görüyorum. Şu anda sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasıyla bu his ellerinden alındı. Onlara başka harika alternatifler sunmak değerli olabilir. Mindfood.com’daki bir makaleden aldığım ve aşağıdakileri öneren bu ipuçlarını çok beğendim:

• Aile üyeleriyle mektuplaşmak veya e-postalar göndermek.

• Zihin sağlığı konusunda gerçekten pozitif bir etki gösterdiği görüldüğü için bahçeyle ilgilenmek. Bu, pencere pervazındaki küçük bir bitki saksısıyla bile mümkün olabilir.

• Bir kitap veya kısa hikâye yazmak. Belki de şimdi, o hep bahsettikleri anı kitabını yazmanın tam sırasıdır? Büyükannem Eve harika bir tane yazdı bile!

• Kendi evlerinin rahatlığında gönüllülük esasına dayalı işler yapmak; bu süre boyunca telefon üzerinden gönüllü hizmet verilmesine çok ihtiyaç duyan hizmet sağlayıcılar bulunuyor.

• Aile üyelerine veya akranlarına görüntülü görüşme veya telefon üzerinden bir beceri öğretmek veya kendilerinin yeni bir tane öğrenmesi.

3. İnternette daha aktif olmaları için destekleyin: İnternet bağlantısı kurmalarına yardım edin ve beğenebilecekleri internet siteleri ve araçları konusunda ilgi alanlarına ve öğrenmek isteyecekleri yeni becerilere yönelik öneriler gönderin. Şu anda tamamen ücretsiz dersler sunan inanılmaz internet kursları var. Bunların hepsi beyni aktif ve canlı tutmaya yardımcı olacaktır. Sanat terapisi, çizim, yemek yapma, dil öğrenme, sudoku ve diğer zihinsel oyunlar…Bu listenin bir sonu yok fakat sizin onlar için biraz araştırma yapmanız bunu çok daha kolaylaştırır ve teknolojiyi korkutucu olmaktan çıkarır.

4. Uzaktan oyun oynama: Genç bir çocuğun Facetime aracılığıyla büyükbabası ile uzaktan satranç oynadığına dair yakın zamanda çıkan hikayelere bayıldım; bu çok harika bir şey. Neden özel bir “oyun gecesi” olması için haftada bir veya iki saat zaman ayrılmasın? Bu, hem gençler hem de yaşlılar için muhteşem bir deneyim olur!

5. Aktif kalın: Spor salonu müdavimliği yaşını geçenler için “spor salonu dersleri” veren harika ücretsiz internet kaynakları bulunuyor. Yaşlı birinin bakımını üstleniyorsanız bunların detaylarını paylaşın veya hatta onlarla birlikte siz de katılın. Eğer internet üzerinden egzersiz mümkün değilse, küçük ve eğlenceli bir egzersiz planı hazırlayın ve postayla gönderin veya mektup kutusuna bırakın.

Bunlar izolasyon sırasında zihinleri çevik tutmanın sadece birkaç pozitif yolu. Hepimiz şu anda akrabalarımızı ve sevdiklerimizi çok özlüyoruz, fakat onları ne kadar sevdiğinizi ve onlara sıkı sıkı sarılacağınız günü sabırsızlıkla beklediğinizi bilmelerini sağlamak şu anda birbirimiz için yapabileceğimiz en iyi şey.