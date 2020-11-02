KÜBA’NIN DOKTORLARINA TEŞEKKÜRLER





Dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarının COVID-19 krizinin ön saflarında harcadığı çabalar olağanüstüydü ve öyle olmaya da devam ediyor. Özellikle de COVID-19’la ilgili çabaları desteklemek üzere İngiliz Virgin Adaları’na, başka pek çok adaya ve ülkeye gittikleri için Küba’nın tıbbi personellerine teşekkür etmek istedim.

Küba bilim ve tıp alanlarındaki uzmanlığıyla ünlü ve pek çok ülkenin de kriz zamanlarında sağlık hizmet verme konusunda uzun süredir ortağı. Küba’nın Henry Reeve Uluslararası Sıhhiye Tugayı, 2005’ten beri 80 binden fazla hayat kurtardı ve 27 ülkede COVID-19’la savaştı. Ülke, 2017’de Karayipler’deki kasırga yardım çabalarını desteklemek için yüzlerce sağlık çalışanı gönderdi ve aynı bölgeyi Ebola krizi gibi sağlık krizlerinde de sıklıkla destekledi.

Küba, şu anki salgın boyunca tıbbi ekiplerini İspanya, İtalya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderdi. Sadece Karayipler’de; Turks ve Caicos Adaları’na, Antigua’ya, St. Kitts and Nevis’e, Dominika’ya, St. Vincent ve Grenadines’e, St. Lucia’ya, Belize’ye, Jamaika’ya ve Surinam’a doktorlar ve hemşirelerden oluşan ekipler gönderdiler.

Küba’nın doktor ve hemşirelerinin çalışmaları, özellikle de yurt dışında başkalarına yardım etme istekleri olağanüstü. Küba zengin bir ülke değil, bu da yaptıkları şeyi daha da dikkate değer kılıyor.

Herkesin iyiliği için yaptıkları özverili çalışmaları takdir etmek üzere, Küba’nın Henry Reeve Uluslararası Sıhhiye Tugayı’na, Nobel Barış Ödülü verme konusunda bir kampanya yürütülüyor. Ben bu muhteşem grubun Nobel Barış Ödülü konusunda bir adaylıktan çok daha fazlasına layık olduğuna inanıyorum. İngiliz Virgin Adaları’ndaki insanların, onların emekleri için gerçekten minnettar olduğunu biliyorum ve bu minnetin tüm dünya çapında yankılandığına da eminim.

BEŞ YILLIK SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİ

Virgin Media beş yıllık sürdürülebilirlik stratejisini resmen tamamladı ve sonuçlar fazlasıyla cesaret verici.

Sürdürülebilirlik Şefi Katie Buchanan ve ekibi, bu stratejiyi 2015’te ilk oluşturduğunda, odak noktasını 23 tane kısa vadeli hedeften 2020’ye kadar ulaşılacak beş tane uzun vadeli, stratejik hedefe çevirdi. Bu sürede, sürdürülebilirlik yaklaşımları ‘düşünsek iyi olur’ konseptinden işlerin yürüme şeklinin temel parçasına dönüştü. Üstünde çalıştıkları beş hedef aşağıda yer alıyor:

Hayatları dönüştürmek: Bir milyon engelli kişiyi iş gücüne girip kalmalarını sağlayacak beceriler ve özgüvenle desteklemek.

100 bin küçük işletmenin dijital olarak büyümesi için fırsatlar yaratmak.

Her yeni tüketici ürününün sürdürülebilirlik performansını artırmak.

Müşterilerinin ve topluluklarının çeşitliliğini yansıtan etkileşimle dolu bir iş yeri oluşturmak.

Karbon ayak izlerini artırmadan işlerini büyütmek.

Virgin Medya’nın bu beş hedeften dördüne ulaştığını görmek harika. Ekibimiz de bizi beşinciye ulaşma yolunda oldukları konusunda temin ediyor. Bu başarıların arasında Scope ile olan yardım kuruluşu ortaklıkları aracılığıyla 541 bin 549 engelli kişinin desteklenmesi, VOOM programları aracılığıyla 127 bin 36 küçük işletmenin dijital olarak büyümesini destekleme ve karbon ayak izlerinin 2014’teki referans noktasına göre yüzde 42 azaltılması da bulunuyor.

Bunlar gibi başarılar bir cesaret, enerji, amaç, iş birliği ve yaratıcılık kültürü gerektirir. Bu yılın başlarında Virgin Medya ofisini ziyaret ettiğimde, kapıdan girer girmez bu enerjik tutkuyu hissettim. Ekip şimdi, ‘sorumluluk sahibi iş prensiplerini’ yerine getirmek ve ‘Belonging’ isimli yeni kapsama stratejileri aracılığıyla hiç kimsenin geride kalmadığından emin olmak için yeni beş yıllık sürdürülebilirlik stratejileri üstünde çalışıyor. Virgin Medya ayrıca çevre hakkında verilen hevesli sözler içinde bilim temelli hedeflerin olması için de uzmanlarla birlikte yol alıyor. Sürdürülebilirlik ekibi, bu yeni stratejiyi uygulamak için geçtiğimiz beş yılda öğrendikleri kilit şeyler hakkında düşündü. Öğrendikleri şeyler gerçekten bilgilendirici ve herkes için geçerli. Bu yüzden onları burada paylaşmak istedim.

Tutarlılık pusulanızı bulun: Temel prensiplerinizi oluşturun ve her kararınıza yön vermeleri için bunları kullanın.

Ortaklık güç değişimleri: Bağlantı, iş birliği ve becerileri kullanma değişimi hızlanmanın kilit noktalarıdır.

Sadelik iyidir: Daha az şeye daha uzun süre odaklanmak bir sorunu anlamanıza yardımcı olur.

Yaratıcılık başarıyı getirir: Büyük bir bütçe cesur bir vizyon, stratejik odak, ekip çalışması ve yaratıcılıktan daha az önemlidir.

Bırakın yolu ürününüz göstersin: Kendinize ‘Ürünleriniz konuşabilseydi ne söylerlerdi?’ diye sorun.

Dijital bağlantılar iyi şeylerin olmasını sağlar: Bağlantılar, değişimi ölçülü olarak elde etme konusunda hayati bir öneme sahiptir.

Öğrendiğiniz bu değerli şeyleri bizimle paylaştığınız için size ve Virgin Medya’da geçtiğimiz beş yıl boyunca bu strateji üstünde çalışan herkese teşekkürler. Önümüzdeki beş yılın neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum!