Türk mobilya sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme yaşıyor. Sektörün önemli oyuncularından olan yatak üreticileri de bu hızlı büyümede adından söz ettiriyor.

AR-GE ve tasarıma yapılan yatırımlarla mobilya firmaları tüketicilerin taleplerine yeni ürünlerle çok hızlı cevap verebildikleri bir konumda. Yeni ürün ve tasarımlarının yanı sıra pazarlama kampanyaları ile de adından söz ettiren markaların başında Bambi Yatak geliyor. Özellikle son 10 yıldır yatak-baza ve başlık üretim hattında önemli yatırımlar yapan Bambi, İzmirde’ki 40 bin metre karelik üretim tesislerinde günde 1000 adet yatak üretiyor.

Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip olduklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen ile yeni dönem hedeflerini konuştuk. Hedeflerini yurt dışı pazarlarda büyüme üzerine kurduklarını söyleyen Gökmen, Bambi’nin marka ve büyüme stratejileri hakkında şu bilgileri veriyor;

“En öncelikli hedefimiz en iyi bildiğimiz kendi sektörümüzde sağlıklı büyümeye devam etme. 350’si konsept olmak üzere 650 mağazada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Türkiye pazarında hedeflediğimiz büyüklüğe ulaşmak üzereyiz. Üretimimizin yüzde 10’unu 15 farklı ülkede bulunan 50 mağazamız aracılığıyla ihraç ediyoruz. Bundan sonraki büyüme stratejimiz yurt dışı pazarlarında doğru iş ortaklarıyla Bambi markasını dünyanın en önemli yatak markalarından biri haline getirmek üzerine kuruduk Yurt dışındaki mevcut pazarlardaki satışlarımızı arttırmak ve değişik ülkelerdeki yeni müşterilere ulaşmak için çalışıyoruz. 2020 yılı sonunda yüzde 10 olan ihracat payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

AR-GE’ye 5,5 Milyon Lira Yatırım

Bambi’nin 2020 yılı içerisinde 25 milyon lira ek fabrika yatırımı ile 250 kişilik yeni istihdam yaratacak. Yeni yatırımlarla birlikte inovasyona hız kesmeden devam etmeyi planlayan marka, her yıl cirosunun yüzde 1’ini AR-GE’ye ayırıyor.

Emre Gökmen, araştırmacı insan gücüyle inovatif ürünler geliştirdiklerini belirtiyor. Bu bakış açısıyla sektörde söz sahibi olabilmek için AR-GE ve inovasyona yatırımlarının çok önemli olduğunu söyleyen Gökmen şu şekilde konuşuyor:

“Klasik yatak üretiminin dışına çıkıyoruz. Tüketicilerin istekleri ve beklentileri her geçen gün değişiyor. Kolay kullanımlı ve sağlık destekli ürünlere odaklandık. Ürettiğimiz bazalar Magic Touch sistemi ile artık tek bir dokunuşla açılıyor. Magnasand Therapy yataklarımız gün içinde maruz kalınan teknolojik aygıtların kirliliği, şehir hayatının yıpratıcı koşulları gibi sebeplerle artan manyetik düzensizliği uyku sırasında düzenliyor ve vücuttaki onarım mekanizmalarını hareketlendirerek stresten arındırıyor. Sektörümüzün yeni ürünler geliştiren lider şirketi olacağız”.



