Gerry Ford tarafından mükemmel kahve lezzetini yaratma ve eşsiz bir deneyime dönüştürme arzusuyla 20 yıl önce kurulan Caffe Nero, 10 ülkede 1000’den fazla mağazasında kahve tutkunlarına hizmet veriyor.

Türkiye’deki kahve tutkunları ile 2007 yılında ilk mağazasını açarak tanışan Caffè Nero halen 63 mağazasında en lezzetli İtalyan kahvesini müşterilerine ulaştırıyor.

Farklı ürün ve hizmetlerin katkısıyla 2019’da %30’luk büyüme hedefleyen marka, mevcut mağazalarının yeni konsepte dönüşümü ile birlikte 15 mağaza açarak 150 kişiye daha yeni istihdam sağlamayı planlıyor. Yeni açılacak mağazaları İstanbul, izmir ve Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde planladıklarını söyleyen Caffè Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu ile Bebek mağazasının açılışında bir araya geldik. Yanıkoğlu, 2018 yılı başında CEO olarak göreve başladı. Yanıkoğlu’nun ajandasında ilk iki sırayı mağaza sayısını artırmak ve her mağazayı bulunduğu şehrin ve semtin kendine has özellikleri ile konsept mağaza haline getirmek var.

Dünyada petrolden sonra en büyük ticaretin kahve ticareti olduğunu söyleyen Ahmet Yanıkoğlu, kahve pazarı ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

“Kahve ticaretinin büyüklüğü 100 milyar doları aşmış durumda. Her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Türkiye yeni bir pazar ama potansiyeli oldukça iyi. 1000 civarında zincir mağazada 600 milyon lira ciroya sahip. Pazarın potansiyelini şu örnekle daha iyi anlayabiliriz. Finlandiya’da kişi başı yıllık kahve tüketimi 12 kg. Türkiye’de ise bu rakam 1 kg ile sınırlı. Yeni açılan zincir kahve dükkanları ile kullanım miktarının da artarak birkaç yılda 1 milyar liralık bir ciroya ulaşılacağını tahmin ediyoruz.”

Semtin kahvecisi olacak

Kahve tutkunlarına dünyanın her yerinden en iyi kalitede çekirdekleri toplayarak kendi Kavurma Merkezi’nde titizlikle kavurduklarını ve ustalıkla hazırlanan geleneksel İtalyan tarzı kahveyi sunduklarını söyleyen Ahmet Yanıkoğlu, semtin tarihi dokusunu ve karakterini yansıtan dükkanlarla semtin kahvecisi olacaklarını belirtiyor. Yanıkoğlu, Bebek mağazası ve yeni mağaza tasarımları ile ilgili şu bilgileri verdi:

”Caffè Nero Bebek mağazası ile kahve evi deneyimini, kişiye ve semte özel bir anlayışa dönüştürüyor. Caffè Nero Bebek’te, ustalıkla hazırlanan geleneksel İtalyan tarzı kahvelerin yanı sıra özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan taze yiyecekleriyle yepyeni bir menü sunuyor. Artizan sandviçlerin mağazada baristalar tarafından taze olarak hazırlanması da Caffè Nero Türkiye için bir ilki oluşturuyor”.