Türkiye pazarına 2011 yılında 260 milyon dolarlık satın alma ve 150 milyon lira ödenmiş sermayesi ile giren Daikin Türkiye fabrika yatırımı yapmak ve ihracatı arttırmak için öz sermaye arttırımına gitti. Daikin Türkiye, öz sermayesini 150 milyon liradan 1 milyar 100 milyon liraya çıkardı.

İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin çok başarılı bir noktaya geldiğini söyleyen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, mevcut yatırımlarını büyüterek daha güçlü bir şirket yapısına ulaşmak için sermaye artırımı kararı aldıklarını söylüyor.

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8.5 kat büyüme göstererek büyük bir başarıya imza atan Daikin Türkiye, şimdi de sermayesini 950 milyon TL artırarak yatırımlarını ve sektördeki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Türkiye’deki fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu yana 300 milyon TL yatırımda bulunan Daikin Türkiye, bu sermaye artırımıyla da Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elini daha da güçlendirerek sektörün lideri olmaya devam edecek.

İyi yatırım haberlerinin bu dönemde genellikle kamudan geldiğine dikkat çekiyor Hasan Önder.

Büyüme ve istihdam artışı bekleniyorsa özel sektörün de yatırımlarına devam etmesi gerektiğini söyleyen Önder, büyüyen ciro ile birlikte güçlü bir işletme sermayesine kavuşmak için sermayelerini 1 milyar 100 milyon liraya çıkardıklarını söylüyor.

2020 HEDEFİ 3 MİLYAR TL CİRO

Hasan Önder önümüzdeki dönem için yatırım planlarını şu şekilde anlatıyor;

“2018’e başlarken kendimize yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performans ile bunu aştık. Ulaştığımız 1.7 milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 8.5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 2010 yılında 201 milyon lira olan ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya çıkmıştı. Daha o zaman kendimize 1 milyar TL’yi aşan ciro ve bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar TL ciro rakamını, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. Şu anda 1 milyar 700 milyon lira cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Biz hedeflerimizin tümünü gerçekleştirmeyi başardık. 2019 yılı hedefimiz 2.2 milyar TL. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 milyar TL’ye çıkarırken çalışan sayımızı da bin 500 kişiye taşımak var. Aynı zamanda da üretim yatırımlarımız ile birlikte 3 hat kuracağız. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



