Teknoloji alanında 20 yılı bulan kariyerinde Tempo Çağrı Merkezi ekseninde finanstan mobil ödeme sistemlerine, müzik dünyasından oyun sektörüne birbirinden farklı alanlarda 20’den fazla girişim yapan Cemal Akar, 6,5 milyar TL’lik çağrı merkezi sektöründe Türkiye’nin 3’üncü büyüğü olan Tempo’nun kaptan koltuğunda oturuyor.

Cemal Akar’la Tempo Akademi tanıtım toplantısında konuştuk...

Dijital dönüşümün çok hızlı bir şekilde hayata geçtiğini, bu dönüşüm sürecinde çağrı merkezlerinin teknolojik değişime ayak uydurmasını gerektiğini söyleyen Akar, Tempo olarak çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak tüm çalışanlarını da dijital dönüşüme dahil ettiklerini söylüyor.

Tempo’nun bu dijital dönüşüm ve değişim sürecinde, kendini yeniden keşfetme ve tanımlama anlamında sektöre liderlik hedefinde olduğunu söyleyen Akar şöyle konuşuyor:

“Teknoloji ve insanın çok hızlı dönüştüğü bir döneme girdik. Eskiden insanlar aldığı eğitimler sonucu bir meslek sahibi olur, sonrasında hayatını devam ettirir ve oradan emekli olurdu. Artık öyle bir dünyada değiliz. Kendimizi ve kurumlarımızı sürekli güncellemek, yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu gerçeklikler ışığında, akademimizi çevik, yenilikçi, tutkulu ve sürekli gelişim değerlerini temel alan, ‘kişisel dönüşüm okulu’ olarak kurduk. ‘Değişim seninle başlar!’ diyerek, 200 Tempo yöneticimizi, Tempo Akademi’nin bir unsuru haline getirmek üzere eğitimlere başladık. Kendimizi, şirketimizi ve 3000 çalışma arkadaşımızı geleceğe hazırlamak üzere bu yolculuğa çıktık.”

“ÇALIŞANLAR DAHA ÇOK KAZANACAK”

Tempo Akademi eğitimlerinin ilk grubu Veri Etiketleme & Temizleme, Chatbot Tasarımı ve Yazılım Testleri konularında Şanlıurfa’da tamamlanarak. katılımcılara ilk sertifikaları verilmiş durumda. Robotik Süreç Otomasyonu, Yazılım Geliştirme – Kod ve Mobil Yazılım Geliştirme konularının da programa eklenmesiyle, eğitimler 2020 yılı boyunca planlı bir şekilde devam edecek. Akar, tüm bu sürecin sonunda çalışanların aldıkları yeni eğitimlerle birlikte iş pozisyonlarının ve buna paralel olarak gelirlerinin de artacağını söylüyor.