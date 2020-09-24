Fuar alanları güvenli alanlara dönüşüyor

Dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası ticareti neredeyse durma noktasına getiren COVID-19 fuarcılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Pandeminin başlaması ile alınan yasaklarla birlikte takvimde olup, yapılması planlanan tüm fiziki fuarlar ertelendi ya da iptal oldu. Uzunca bir süre sesiz kalan bu dev sektör bugünlerde yeni normale uygun olarak yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Fuarcılık Örgütü’nün (UFI) 2019’da açıkladığı verilere göre fuarcılık sektörü globalde yaklaşık 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer sunarken, ortalama 3,2 milyon kişiyi istihdam ediyor. Dünyada her yıl 32.000’i aşkın fuar düzenleniyor ve 4.5 milyon katılımcı 303 milyon ziyaretçi ile fuarlarda buluşuyor. Global fuarcılıkta %37’lik bir pay ile Avrupa başı çekiyor, yıllık ortalama 2000 fuar düzenleniyor. Türkiye ise bu büyük organizasyon içerisinde yıllık ortalama 400 fuar düzenleyerek Avrupa’nın fuar düzenleyen en büyük 2. ülkesi konumunda.

Pandemi ile tüm kapılarını kapatan ve uzun bir sessizlikten sonra yeni normale uygun olarak kademeli de olsa kapılarını açmaya hazırlanan fuarcılık sektörünün yeni yol haritasını Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop’a sordum.

Pandemi ile birlikte dünya fuarcılık sektöründe 2020 yılı için %70 civarında bir daralmanın yaşandığını söyleyen Zeynep Ünal Öztop güncel rakamlar hakkında şu bilgileri veriyor:

“2019 yılında Türkiye’de 133’ü uluslararası olmak üzere toplam 482 fuar düzenlendi. Bu 482 fuarda toplam 3 milyon m2 stand kurularak , 62.293 katılımcı firmanın 25 milyonu aşkın ziyaretçi ile bir araya gelmesi sağlandı. 2020 yılı ise ne yazık ki fuarları pandeminin gölgesinde bıraktı, birçok fuarın mücbir sebepten kaynaklı iptal olmasından veya ertelenmesinden dolayı dünya genelinde fuarcılık sektöründe %70 civarında bir daralma söz konusu. Bu sene gerçekleşen global kriz dolayısıyla fuarcılık sektörünün 2019 rakamlarına yeniden ancak 2022 yılında ulaşmasını bekliyoruz.”

FUARA GİRİŞTE HES KODU SORULACAK

Tüyap olarak yılda 80’i aşkın fuarı düzenlediklerini ve her yıl ortalama 70’in üzerinde ülkeden 13.000 civarında katılımcı kuruluşa ve 170 ülkeden 4,5 milyonu aşkın profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Öztop, kademeli de olsa fuar alanlarının güvenli alanlar olarak yeniden açılması için aldıkları önlemler için şunları söylüyor:

“Ticaret İçin Önce Sağlık bilinciyle yola çıktık ve aylardır arttırılmış hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir yol aldığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde TSE Covid Güvenli Hizmet Belgesi denetimlerinden geçerek ilk TSE Covid Güvenli Fuar Alanı ünvanını aldık ve tüm bu konudaki hassasiyetimizi tescillendirdik.

Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerinden hareketle fuarlara HES kodu ile ziyaretçi kabulü, fuar alanında misafir edeceğimiz herkes için ateş ölçüm istasyonları, ekstra hijyen tedbirleri, sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenmiş ortak alanlar, dijital toplantı alanları, fuar merkezlerimizde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması, maske kullanma zorunluluğu, gıda hizmetlerinin hijyen kuralına uygunluğu ve iş ortaklarımızın sağlığı için planladığımız daha birçok önlemle katılımcı ve ziyaretçilerimize güvenli bir fuar deneyimi sunmayı birinci önceliğimiz kabul ediyoruz.

Ayrıca pandemi süreci başlamadan önce de kullandığımız bazı uygulamaları iyileştirerek paydaşlarımıza sunuyor ve temassız fuar deneyimini tam anlamıyla yaşatmak istiyoruz. Fuarı ziyaret etmeyi planlayan herkesin online fuar davetiyesini kolayca alması ve yaka kartında yer alan QR kodunu fuar merkezi girişindeki turnikeye okutarak alana temassız geçişi, riski daha da azaltacak. Fuar alanında bulunan beacon alıcılar sayesinde fuar alanının yoğunluğunu anlık takip edebilecek buna göre kalabalık kontrolünü sağlayabileceğiz. Aldığımız tüm bu önlemler ile fuarlarımızı açmayı ve misafirlerimizi fuarlarımızda ağırlamayı heyecanla bekliyoruz.”

HİBRİT FUARLAR GELİYOR

Fuar alanlarının insanların bir araya gelerek, ticaretin temel yapı taşını oluşturan iş bağlantıları sağladıkları platformlar olduğunu söyleyen Zeynep Ünal Öztop, sosyal mesafe ve kısıtlamalar nedeniyle etkilendiklerini ancak salgınla yaşamanın işlerini yapmalarına engel olmayacağına dikkat çekerek, şu bilgileri veriyor:

"Yeni dönemde hibrit fuarcılığın öncüsü olmak ve sektörü yeniden eski günlerine getirme hedefindeyiz. Yüz yüzenin etkileşim gücünü dijitalin verimliliği ve erişim kolaylığı ile birleştiren fuarlarımıza hibrit fuar diyoruz.

İlk olarak Oyuncak Fuarımızı hibrit yapıya uygun olarak gerçekleştireceğiz. Fuarımızın ilk bölümünü 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde B2B Networking Günleri olarak gerçekleştirdik. İkinci bölümünü ise sektörün talebi doğrultusunda geleneksel fuar tarihleri olan 18-21 Mart 2021’de yüz yüze fuar olarak düzenleyeceğiz.

Yeni dönemde fuarlarımızda gerek seyahat engeli, gerek kişisel tercihleri sebebi ile fuarı ziyaret edemeyen alıcıları da firmalarımız ile buluşturacak şekilde dijital platformlarda hazırlıklarımızı yaptık.

Ziyaretçiler fuarı beklemeden, diledikleri anda bilgisayarları veya telefonlarından fuar web sitemizi ziyaret ederek katılan firmaları detaylı inceleyebilecek, fuarda sergilenecek ürünler ile ilgili detaylı bilgiyi alabilecek ve firmalar ile iletişime geçebilecekler. Herhangi bir firma ile detaylı görüşme yapmak istemeleri durumunda görüşme takviminde fuar alanında görüşme ve/veya sanal ortamda görüşme talebinde bulunabilecekler. Fiziksel fuara paralel olarak bizim Tüyap olarak sunduğumuz altyapı üzerinden sanal iş görüşmelerini gerçekleştirebilecekler. Bu yapıyı firmalarımız dilerlerse kendi ofislerinden kullanabilecek dilerler ise fuar alanı içinde konumlandıracağımız sanal görüşme odalarından faydalanabilecekler.

Fuarlarımız bünyesinde kurgulayacağımız dijital alım heyeti etkinliklerinde seyahat engeli olan coğrafyalardan nitelikli alıcıları katılımcılarımız ile buluşturacağız.”