Getir, Türkiye’nin en başarılı teknoloji girişimlerinden biri. Henüz 2,5 yıllık bir mazisi olan bu mobil uygulama şimdiden 560 bin kullanıcının hayatına girmiş durumda.

Getir’i farklı kılan özelliklerinden birisi de mobil ticarette dünyanın en hızlı teslimat yapan uygulama olması. Getir üzerinden 1000 civarında değişik ürün için verilen sipariş, 10 dakika kadar kısa bir sürede müşteriye teslim ediliyor. Şimdilik İstanbul’da hizmet veren Getir, geride bıraktığı 2,5 yıllık süre içerisinde 3 milyon siparişi müşterilerine ulaştırmış. 1000 kişilik bir ekip ile hizmet veren bu uygulamanın yıllık cirosu 100 milyon TL’yi geçti. Getir’in yeni dönem hedefi başta İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin büyük illerini de uygulamaya dahil ederek 2-3 yıl içerisinde de yurt dışına açılmak.

Tüm bunları nereden öğrendim?

Bir teknoloji girişimi olarak 2,5 yıl önce hayata geçen Getir, geride bıraktığı dönemi ve gelecek hedefleri paylaşmak için benimde katılım sağladığım bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Getir Kurucusu Nazım Salur ile sohbet etme şansım oldu. Basının karşısına ilk defa çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Nazım Salur’a bundan sonra yapacağı yeni girişimlerin neler olacağını sordum.

Getir için daha yolun başında olduklarını söyleyen Salur, “Tüm odağımızı Getir üzerine kurduk. 2,5 yıllık bir süreyi geride bırakıyoruz. Teknoloji girişimi olarak işe başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada kendini kanıtlamış, belli bir büyüklüğe ve karlılığa ulaşmış bir iş modelini yönetiyoruz. Gelecek dönem için tüm enerjimizi bu iş üzerinde yoğunlaştıracağız. Her dönem yeni iş fikirlerine açık bir girişimci oldum. Odağımdaki fikirler Getir’e entegre olabilecek fikirler olacak” şeklinde konuştu.

Getir’i büyütmek için yatırımcılarla görüştüklerini söyleyen Nazım Salur, iş planını şu şekilde özetliyor:

“Türkiye’de teknoloji alanında geliştirilen en iyi iş modellerinden biri olduk. Dünyada daha önce uygulanmış ve başarıya ulaşmış uygulamaların Türkiye için uyarlamalarını görüyorduk. Bizim yaptığımız bunun tam tersi oldu. Dünyada başka bir benzerimiz yok. Biz de buna şaşırıyoruz. Uygulamayı İstanbul gibi yoğun ve zor bir bölgede hayata geçirdik ve başarı ile uyguladık. İstanbul’da başarıya ulaşmış olan bu uygulama bize göre dünyanın pek çok değişik ülkesinde başarı ile yapılabilir. Yeni dönemde bunun üzerinde çalışıyoruz. Yatırımcılar ile görüşmelerimiz oluyor. Şirketimizi satmadan, %10-15’lik oranlarda yatırım kabul edebileceğimizi iletiyoruz. 2018 yılı için 4 kat büyüme hedefimiz var. Bunun için sermaye ve insan kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Yatırımcılarla olan görüşmelerimiz bizim istediğimiz gibi sonuçlanırsa Türkiye’nin dışında pek çok dünya ülkesinde de müşterilerimiz için “Getir” meyi hedefliyoruz.”