ISS: En hızlı büyüyen pazarımız Türkiye

Türkiye pazarında hızlı büyüme sağladıklarını söyleyen ISS CEO'su Cavit Habib, İSS'in faaliyet gösterdiği 40’a yakın ülke içinde en hızlı büyüyen pazarın Türkiye olduğunu söylüyor.

10 MART, 20200
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ISS: En hızlı büyüyen pazarımız Türkiye

Dünyada 500 bine yakın çalışanı bulunan  Kopenhag merkezli ISS, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Globalde 11 milyar Euro cirosu ile dünyanın 4. Avrupa’nın da 3. büyük şirketi olan şirket,  Türkiye’nin ise 10. büyük İşvereni konumunda. Şirketin Türkiye’de halen 40 bin çalışanı bulunuyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 45 bini geçmesi hedefleniyor. 

2005 yılında Türkiye pazarına giren ve temizlik, güvenlik, catering ve teknik bina yönetimi konularında faaliyet gösteren ISS, 2019 yılında 7 bini aşkın hizmet noktasında yer aldı. Türkiye pazarında hızlı büyüme sağladıklarını söyleyen ISS  CEO'su Cavit Habib, ISS'in faaliyet gösterdiği 40’a yakın  ülke içinde en hızlı büyüyen pazarın Türkiye olduğunu söylüyor. 

Sektördeki rekabete rağmen ISS’nin büyüme stratejisini Cavit Habib sordum. 

Fark yaratan hizmetlere yöneldiklerini söyleyen Habib büyümenin nedenlerini şu şekilde anlatıyor:

“Piyasada büyük kurumsal firmaların yanı sıra daha küçük ve standartlara çok uygun olmayan merdiven altı diyebileceğimiz firmalarda hizmet vermeye başladı. Şirketlerin dönemsel anlaşmalarında fiyat rekabetinin de masada koz olarak yer aldığını görüyoruz. İyi hizmet tek başına yeterli olmuyor. ISS olarak tüm odağımız verimlilik üzerine kurduk. Hizmet verdiğimiz projelerde verimliliği ön plana çıkararak şirketlere genel yönetim giderlerinde önemli düşüşler sağlıyoruz. Sektörde ki tercih nedenimiz  ve  aralıksız büyüme başarımız bundan kaynaklanıyor.”

Cavit Habib’in verdiği rakamlara göre, her 7 kişiden 1‘inin hayatında ISS yer alıyor. Uğradığımız bir bankada, AVM’de, okulda ya da hastanede yani kısaca insanların ayak bastığı her yerde karşımıza ISS hizmet noktasının olabileceğini  söyleyen Habib, 2020 yılı ciro hedefi için şu şekilde konuşuyor:

“ISS Türkiye olarak  2018 yılında % 37 organik büyüme sağlayarak 2 Milyar 25 milyon TL ciro ile kapattık.. geride bıraktığımız 2019 yılında da aynı büyüme oranını sağlayarak 2 milyar 700 milyon TL ciroya ulaştık. 2020 yılı hedefimiz ise %20 büyüyerek 3,3 milyar TL ciroya ulaşmak.”

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