Türk mobilya sektöründe hızlı bir büyüme yaşanıyor. Üreticilere sağlanan özel teşviklerin yanında, son yapılan KDV indirimi ile birlikte satışlardaki artış rakamlara yansımış durumda. Bu hareketliliğin verdiği moral ile mobilya üreticileri yurt dışı pazarlarda da daha aktif olmayı planlıyor. 180’e yakın ülkeye yapılan ihracatın 2019 yılında 2,5 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2020 sonuna kadar 3,5 milyar doları bulması bekleniyor. Sektörün 2023 hedefi ise ülke sayısını 200’ün üzerine çıkararak 5 milyar dolarlık ihracat yapmak.

4-8 Mart tarihleri arasında Modeko tarafından İzmir’de düzenlenen 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nı ziyaret etme fırsatım oldu. Önemli markaların en son koleksiyonlarını sergiledikleri fuarın en dikkat çekici özelliği ise ortak İzmir vurgusu oldu. Üreticiler, İzmir’in sektör açısından dünyaya açılan bir moda tasarım üssü olması konusunda ortak hareket ediyor. Fuar katılımcıları arasında olan Türkiye’nin en köklü markalarının başında gelen Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen ile sektördeki tasarım, ihracat ve Konfor Mobilya’nın büyüme stratejisini konuştuk.

Erden, Türk mobilya sektörünün kalite anlamında oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, “Sektörümüz yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Kaliteli güzel ürünler yapıyoruz, en büyük sıkıntımız ise tasarım. Günümüzde küresel pazarda yer almak ve rekabet edebilmek için tasarım ve Ar-Ge’ye ağırlık vermeliyiz” diyor. İzmir’in mobilya sektörünün Milano’su olma yolunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Erdem Gönen şu bilgileri veriyor:

“Konfor Mobilya olarak bu konuda öncülük etmek istiyoruz. Şubat 2019’da tasarım merkezimizi kurduk. Özellikle bu konuyla ilgili olarak üniversitelerle iş birliği yaptık. İzmir’in tasarım üssü olarak önümüzdeki dönemde çok önem kazanacağını öngörüyoruz ve Konfor Mobilya olarak bu gelişmenin merkezinde yer almayı hedefliyoruz. Açıkçası bizim bu fuara katılmamızın sebebi, İzmir’in tasarım merkezi olmasıdır. Tasarım odaklı mobilyaların ve projelerin İzmir’den çıkması için uğraşıyoruz. İzmirli firmalar, İnegöl-Kayseri gibi mobilya üretim merkezlerinden ayrışarak ve sektörün büyük bir açığını kapatarak, gençlerin sade-modern-fonksiyonel mobilya taleplerine en hızlı cevabı verecektir.”

Konfor, Türkiye geneline yayılacak

İlk modern konseptli mağazalarını 2018’in Mart ayında hizmete açtıklarını ve bu alanda hızlı bir pazar büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Gönen, Konfor Mobilya’nın gelecek dönem hedefleri hakkında şunları söylüyor:

“Konfor markası mobilya ve yatak üretimi konusunda tüketicilerin bilincinde oldukça önemli bir yere sahip. Ortalama 150 metrekare büyüklükte olan ve içinde yatak, baza-ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu Konfor Yatak mağaza sayımız 21’e ulaştı, Fuarda yapılan yeni anlaşmalarla birlikte bu sayıyı hızlıca 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Ortalama 1.500 metrekare büyüklüğünde olan ve yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları ve genç odaları ile shop in shop Konfor Yatak ürün portföyü bulunan 35 Konfor mağaza sayısını da 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Mağazalarımız ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunuyor. Ancak 81 ilin 70’inde tüketicilerimizin hizmetinde olacağız. Köklü bir markayız, ama modern konseptli süreci yeni başlattık. İlk modern konseptli mağazamızı 2018’in mart ayında hizmete açtık. İki yıldır da mobilya ve yatakta toplam 50’yi aşkın mağazada hizmet veriyoruz. . Hedefimizin şu an üçte birine ulaştık. 160 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz.”

İhracatın payı artacak

Konfor Mobilya’nın 20 milyon dolar ihracatı bulunuyor. 2020 sonu hedefi ise 25 milyon dolara ulaşmak. 2019 yılında başvurdukları Turquality sürecinin tamamlandığına dikkat çeken Erden Gönen şunları ekliyor:

“Turquality çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Alacağımız destek ve teşviklerle birlikte 2022 sonrası ihracatımızın 50 milyon dolar düzeyine yükselebileceğini öngörüyoruz. AB ağırlıklı olarak büyüme hedefimiz var. Almanya, İngiltere, Romanya, Fransa gibi ülkelerde konsept mağazalar açarak daha da büyümek istiyoruz. Mevcutta 7 olan yurt dışı konsept mağaza sayımızı, Turquality sonrası 35’e çıkarmayı hedefliyoruz.”