2016 yılında FinTech projesi olarak kurulan Papara Kart Sistemleri, nakitsiz topluma geçiş projesi kapsamında hızla büyüyor. Papara, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının’da desteği ile Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) ile işbirliği yaparak okul kantinlerinde nakit kullanımını sonlandırmayı hedefliyor.

Papara, 6493 sayılı kanun kapsamında kurulmuş, BKM ve MasterCard üyesi olan bir elektronik para kuruluşu. Bireysel müşterilere ve kurumsal şirketlere ödeme ve para transferi hizmeti veren şirketin kullanıcı sayısı 1,5 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su İlker Diker ile bir araya gelerek, kantin projesini konuştuk. 500 pilot okulda başlayan bu projenin detaylarını, İlker Diker şu şekilde anlatıyor.

“Papara, sanırım Türkiye’nin hızlı FinTech projesi oldu. Kullanıcı sayımız 1,5 milyona ulaşmış durumda. Hayatın her alanında nakitsiz topluma geçiş için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, değişik projeleri hayata geçirmeye başladık. Bunlarda bizi en çok heyecanlandıranı okul kantinlerinde kartlı ödeme sistemlerine geçiş diyebiliriz. Biz bu projeyi ticari bir işe boyutundan daha çok sosyal sorumluluk projesi olarak düşünüyoruz. Okul öğrencilerinin finansal sisteme dahil edilmesi, daha sağlıklı ve kontrollü beslenmesi ve hepsinden önemlisi nakiti ortadan kaldırarak kötü alışkanlıklara ulaşımlarının kısıtlanması ya da engellenmesi kantin projesi kapsamında gerçekleşecek”

500 pilot okul seçildi

TKİEDF verilerine göre, Türkiye genelinde 60 bin civarında okul kantini faaliyet gösteriyor. Papara ve TKİEDF arasında yapılan işbirliği ile ilk etapta 500 pilot okul seçildi. Kantinlerin elektronik ödeme sistemleri için gerekli tüm alt yapısı Papara tarafından kuruluyor. Öğrencilerin kartlara ulaşımı da oldukça kolay. Kantinlerde ücretsiz olarak temin edilecek olana kartlara veliler istedikleri miktarda para yatırarak çocuklarının harçlık ihtiyaçlarını karşılayacak ve kullanım detaylarını da kontrol edebilecek.

30 milyon kişinin banka hesabı yok

Türkiye’de banka hesabı olmayan kişi sayısının 30 milyon civarında olduğunu söyleyen İlker Diker, Papara ve FinTech’ler için daha yapmaları gereken çok şeyler olduğu dikkat çekerek şunları söylüyor;

“30 milyon kişinin banka hesabı yok. Yani banka ile hiçbir temasta bulunmamışlar. Bu rakam genelin yüzde 43’ünü kapsıyor. Avrupa’ya baktığımızda bu sayı 28 milyon. Rakamlardan Türkiye’nin ne kadar büyük bir FinTech pazarı olduğunu görebiliyoruz. FinTech’ler, bankacılık sektörünün ulaşamadığı kitlelere bu servisleri hızlı bir şekilde ulaştırabiliyor. Bugün 13-15 yaşında iki lise öğrencisi, birbirlerine para gönderebiliyor. Hiçbir şekilde bankada hesabı olmayan kitlelere bu dünyanın ürünlerini de ulaştırmasını sağlayan bir altyapı sunmuş oluyoruz. Bugün 13 yaşındaki bir çocuk herhangi bir fiziki noktadan dünyanın her yerine online, ofline ödeme yapabiliyor, ATM’lerden para çekebiliyor, arkadaşına para gönderebiliyor”.