Türkiye’nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora’nın Genel Müdürü Efe Yazıcı ile gelecek dönem hedefleri ile ilgili konuştuk. Yazıcı’nın en büyük hedefi Fora’nın bir Türk markası olarak tüm dünya pazarlarında tüketicilere ulaşması.

Fora Zeytin markası ve Ant Gıda işletme tesisi uzun yıllar İş Bankası iştiraki olarak çalışmalarına devam etti. 2014 yılında ise Mermerler Grup bünyesine katıldı. Fora Zeytin, Billur Tuz gibi önemli bir markanın da sahibi.

Efe Yazıcı, Anadolu Grubu’nun değişik iş kollarında uzun yıllar görev yaptıktan sonra Fora’nın dümenine geçti. Söylediklerine göre çok başarılı bir dönem geçiriyorlar. Efe Yazıcı’nın en büyük hedefi Türk zeytinini dünya markası yapmak. Zeytin üretiminde binlerce çiftçinin emeği olduğunu vurgulayan Yazıcı, Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak yurt dışı pazarlar için güçlü Türk markalarının oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Fora’nın Balıkesir’de bulunan üretim tesisleri dünyanın en büyük zeytin üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Kapasitesi 80 bin ton olan tesiste, global anlamda kabul görmüş BRC standartlarına çalışıyorlar.

Tüm dünyaya zeytin satacak

Zeytin İhracatında başarı için güçlü marka algısının oluşması gerektiğine dikkat çeken Efe Yazıcı, yurt dışı pazar hedeflerini şu şekilde anlatıyor:

“Fora olarak öncelikli hedefimiz ihracatımızda sürekli büyüme sağlamak. Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin ve Japonya’ya kadar pek çok ülkeye ürün satıyoruz. Değişik coğrafyalardaki tüketicilere ulaştığınızda farklı damak tatları ve kültürel bağlılıklarla karşılaşıyoruz. Büyük bir üretim tesisine sahibiz. Modern şartlarda üretim yapmanın avantajını da kullanarak her türlü ürün çeşidine cevap verebiliyoruz. Fora’yı dünya pazarlarında aranan ve tercih edilen bir Türk zeytin markası yapmak için hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.”