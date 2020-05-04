Yurtdışı ofislerimizi kapattık

Corona virüsünden olumsuz etkilendiklerini söyleyen Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz, “Yurt dışı ofislerimizi kapattık. 3 aylık plan bile yapamıyoruz” diyor.

Selahattin Yılmaz, İskederun’da üretim yapan, cirosu 100 milyon TL’yi geçen Şampiyon Filtre’nin yönetim kurulu üyesi. Aile şirketinin ikinci kuşağı olan Yılmaz, aynı zamanda Türkiye’nin Liberya Fahri Konsolosu. 1985’te babası Şahap Yılmaz tarafından kurulan aile şirketi, motorlu araçların yağ, yakıt, hava ve hidrolik filtreleri üretiyor.

Son 5 yılda pek çok krizle karşılaştıklarını söyleyen Yılmaz, Corona kriziyle virüs ekonomisiyle tanıştıklarını söylüyor. “Artık plan yapmakta zorlanıyoruz” diyen Yılmaz, son krizden nasıl etkilendiklerini şöyle anlatıyor:

“PLAN YAPAMIYORUZ”

“Son 5 yılda pek çok kriz yaşadık. “Daha kötüsü yaşanmaz” diye temennide bulunurken virüs ekonomisine yakalandık. Gelecekle ilgili orta ve uzun vade hedeflerimiz artık sadece niyet mektubundan ibaret. 3 aylık planlara bile hedef koymak, bunların altına imza atmak mümkün değil. Bu ortamda kuvvetli tahminleri yakalamak için elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Olumsuz veriler karşısında en önemli hedefim zoru başarmak ve şirketimizin 3’üncü jenerasyona sürdürülebilirliğini sağlamak.

LOJİSTİK DURMA NOKTASINDA

Müşterilerimizin birçoğu “Ne yapmamız gerekiyor” diye bizden fikir alıyor. Özellikle lojistik sektörü durma noktasına geldi. İhracat yaptığımız ülkelerde “corona” olduğu için muhatap bulamıyoruz. Biz de bu durumda yurt dışı ofislerimizi kapatmak durumunda kaldık. Karışıklık durumu, 2020 hedeflerimizi etkileyecek. Şu anda ekonomi değil insanlık tehdit altında. Dünyanın Sars virüsünden sonra geçirdiği en büyük sınavı yaşıyoruz.”

KÖTÜ SENARYODA

BÜYÜME HEDEFİ

89 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu pazarlar içinde ilk 20 ülke ile ihracatımızın yüzde 60’ını gerçekleştiriyoruz. 3.500 adet ürünümüz var ve bunların hepsini kendimiz üretiyoruz.

2019’u 105 milyon TL ciroyla kapattık. 2020’de kötü senaryoyla yüzde 20 seviyesinde büyümeyi hedefliyoruz.

16 YAŞINDA KENDİ GİRİŞİMİNİ KURDU

EN BÜYÜK TUTKUSU BİNİCİLİK Ahmet Hakan Çilek, Çilek Mobilya’nın ikinci kuşağı. Çilek Mobilya’nın kurucusu ve CEO’su Muzaffer Çilek’in oğlu. 20 yaşındaki Çilek, aile şirketinden bağımsız kendi şirketi Tabiat Binicilik Merkezi’ni 16 yaşında kurdu. Halen Bilgi Üniversitesi’nde tasarım eğitimi alan Çilek, babası gibi binicilik tutkunu. Bu alandaki ikinci önemli girişimi de Pony Yarışları düzenlemek oldu. Üniversitede okuduğu için aile şirketinde görev almadığı söyleyen Çilek, çocuklara binicilik sporunu sevdirmek için hayata geçirdiği girişimini şöyle anlatıyor:

YILDA 30 BİN ZİYARETÇİ “At sevgisinin insanlarda olduğunu, bunu ortaya çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de at sevgisinin yayılmasını istiyorum. Milli sporumuz biniciliği daha geniş kitlelere ulaştırmak için kendi girişimle kurduğum Tabiat Binicilik Merkezi Bursa ve çevresinden büyük ilgi görüyor. Gençler ve çocuklar aileleriyle buraya gelip binicilik sporunu öğrenme imkanı buluyor. Merkezimizde 80’den fazla lisanslı binici ve 50’nin üzerinde at bulunuyor. Yılda 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyoruz.

PONY YARIŞLARI Merkezimizde Pony ve at yetiştiriciliğinin yanı sıra çocuklara özel Pony Ligi düzenliyoruz. Geçtiğimiz aylarda 6’ncı ayağını düzenlediğimiz lige 100’ün üzerinde sporcu katıldı. En önemli hedefim çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak. Onların kişisel ve bilişsel zihin yapılarının gelişimine pozitif katkılar sağlamak.”