YENİ ALAN

“500 BİN KULLANICISI VAR”

TL’deki değer kaybı kripto para borsalarını hareketlendiriyor. Bitcoin ve diğer kripto paraların tüm dünyada popüler olmasıyla Türkiye’de de bu alana pek çok yeni oyuncu giriyor. Morgan Stanley’in araştırmasına göre Türkiye, kayıtlı kripto para işlem platformunun en fazla olduğu ilk 5 ülkeden biri. Araştırmaya göre dünyada en fazla kayıtlı kripto para borsası olan ülkeler İngiltere, Hong Kong, ABD, Singapur olarak sıralanıyor. Bitcoin ve altcoin borsası Bitexen’in kurucu ortaklarından Murat Çelik ile bu alanı masaya yatırdık:

BİZ DE KURDUK “Türkiye’de 20’nin üzerinde kripto para borsası bulunuyor. Aslında Türkiye, bu alanda ilk piyasalardan biri. Dünyadaki 4’üncü kripto para borsası Türkiye’de kuruldu. Ancak bu öncü konum, dünyada büyük hacme döndürülemedi. Türkiye’de 500 bin tekil kripto para borsa kullanıcısı bulunuyor. Bu sayının 300 bine yakınının 2017 Aralık ayında kripto paraların yükseldiği dönemde piyasaya girdi. Bugün 170 bin kadar kullanıcı aktif, sürekli alım satım yapıyor.

SAYI AZALACAK Türkiye’deki kripto para borsalarında, tüm kripto paraları Bitcoin olarak değerlendirirsek günlük 2-10 bin arasında Bitcoin hacmi var. Bir de bu kitle sadece Türkiye’de işlem yapmıyor, 2-3 katı kadar yurt dışındaki kripto para borsalarında işlem yapıyorlar. Dünyada lider kripto para borsalarından birinin hacminin yüzde 10’u Türkiye’den geliyor. Bu minimum 100 milyon dolar gibi muazzam bir rakam anlamına geliyor. Biz bu alanda 2019 yılı gibi Türkiye’de regülasyon olmasını bekliyoruz, 20 olan kripto borsası sayısı da azalacak. Bitexen olarak kripto para borsası hizmetlerimizin yanına ileride kurumların Bitcoin hesabı açıp saklayabilecekleri BiexenWallet üzerine çalışıyoruz.”

GÜNDEM

“İLK YIL HEDEFİ 10 BİN KOBİ”

Siber güvenlik, global sigorta dünyasının ana gündem konularından. Son 2-3 yıldır da Türkiye’de bu alanda kurumlara terzi işi siber güvenlik sigortaları satılıyor. Anadolu Sigorta aynı bireylere yaptığı gibi kurumlar için de ilk standart ticari siber güvenlik sigortasını pazara sunuyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez ile bu ürüne talebi, oluşacak pazarı konuştuk:

BOŞ ALAN “Bu, 2 aylık yeni bir ürün. Türkiye’de makul bir fiyatla orta ve küçük boy işletmelere standart siber güvenlik sigorta paketi sunma özelliğimizle ilkiz. Ticari işletmeler ve KOBİ’lere veri korumadan, siber fidye zararına, veri ihlalinden, iş kaybına kadar birçok teminatı içeren bir ürün sunuyoruz. Yaptığımız araştırmada pazarda böyle bir ürün olmadığını gördük. Bu ürünle firmalarda oluşmaya başlayan siber güvenlik riski farkındalığını artırmak istiyoruz. Bu üründe 50 bin-500 bin TL/dolar/ Euro arasında teminat alınabiliyor.

ÜÇE KATLAR Fiyatlamamız ise örneğin 500 bin dolarlık bir teminat için şirket, yıllık 3 bin dolar prim ödüyor. 50 bin dolar teminat için ise 750 dolar ödeniyor. Türkiye’de bugün siber güvenlik ürünleri finansal kayıp sigortaları branşında yazılıyor ve tam olarak ne kadar yazıldığını bilemiyoruz. Ancak bu alanın büyüyeceğine inanıyoruz. İlk yıl için hedefimiz 5-10 bin arası poliçe satmak. Bu, başlangıç için iyi bir rakam. Hasarlar oluştukça kulaktan kulağa yayılarak bu ürün talep edilir hale gelecek. İkinci yıl da poliçe sayısının 3’e katlanabileceğini düşünüyoruz.”

CEO TWEET

PİRAYE ANTİKA

“Siyasi gerginliği bir tarafa bırakırsak iktisat ilminde bu sorunun ivedi çözümü, taze yabancı para anlaşması (IMF veya varsa başka kaynak) ve TL’nin acilen ekonomik olarak cazip hale getirilmesinden (TL’de ciddi faiz artışı) geçiyor.”

EMRE ALKİN

“Patronlara öneriler: Kimseye kefil olma. Gerekli değilse borcunu yapılandırma, eski faiz daha düşüktü unutma. İhracata ağırlık ver. Tahsil edemeyeceğini düşünüyorsan satma. Lüks yaşamayı bırak. Kaynaklar hepimizin unutma…”

TIMOTHY ASH

“Daha az laf, daha çok iş lütfen… Tüm bu durumu ağırlaştırma adımları beni memnun etmiyor. Daha az kavga daha çok kıvılcım…”

CEO AJANDA

START UP’LARLA YENİLİKÇİLİK YOLCULUĞU

Finans dünyasında oyuncular yeni dünyanın gerçeklerine uyum sağlamaya çalışıyorlar ve bu doğrultuda start up’larla iş birlikleri yapıyorlar. Sanal ve artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi yeni teknolojilerini etkin kullanan girişimler, mobil finans uygulamaları yaratan fintechler, finansın farklı alanlarında yeni iş hacimleri yaratıyor. Biz de start up’larla yakın çalışan önemli şirket yöneticilerine, bu iş birliklerinin öyküsünü ve yarattığı artıları sorduk:

OPTİMUM KAYNAK Albaraka Türk, bu yıl bir fintech ile iş birliğine giderek Avrupa’daki Türklere hizmet verecek bankacılık modeli insha’yı yarattı. Bankanın genel müdürü Melikşah Utku, bu çalışmalarını şöyle anlatıyor:

“Almanya’da 2017 yılının en iyi fintech’i seçilen Solarisbank ile yaptığımız iş birliğiyle öncelikle optimum kaynak kullanımı sağlıyoruz. Kendi kaynaklarımızı çok da kullanmadan müşteri ağımızı genişletiyor, daha önce ulaşamadığımız Avrupalı Türklere hizmet sunuyoruz. Diğer taraftan fintechlerin sağladığı API uygulamaları sayesinde büyük operasyonel yükten kurtulduk. Esasen fintechlerin sahip olmadığı müşteri ağı ve bankacılık itibarını biz sağlıyoruz, onlar da yenilikçi dijital bankacılık hizmetlerini API yoluyla bizlere sağlıyor. Almanya’da yaşayan Türklerin sayısı yaklaşık 3 milyon. Bu rakam tüm Avrupa için 5 milyon civarında, bu da potansiyel müşteri ağımızın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Son dönemde bu müşterilere yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmalarımıza hız verdik.”

SANAL RİSK GEZİNTİSİ 2017 başından bu yana kurum içi girişimciliği ve start up’larla olan iş birliklerini geliştirmek üzere çalıştıklarını aktaran Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bu adımları ve sonuçlarını şu sözlerle aktarıyor:

“Yapay zeka, nesnelerin interneti, bağlantılı ev sistemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yeni nesil teknolojileri etkin kullanan girişimlerle geliştirdiğimiz projeler, nitelikli iş birlikleri olarak yoluna devam ediyor. Örneğin ‘Gamester’ ile yaptığımız ‘Sanal Risk Analizi’ projesiyle risklerin herhangi bir hasar meydana gelmeden önce tespit edilmesini, azaltılmasını ve önlenmesini hedefliyoruz. Müşterilerimizi sanal ortamda tasarlanan bir fabrika içinde gezdirerek tespit ettiğimiz risk konularını, doğru uygulamalarıyla onlara çok daha gerçekçi şekilde anlatıyoruz. Sanal fabrika gezisi sırasında, en sık yaşanan yangın senaryolarına uygun yangınlar çıkarıp müşterilerimizin bu yangınları söndürmeye çalışmalarını ve önerdiğimiz önlemlerin çalışma prensiplerini gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde görmelerini sağlıyoruz. Kurumsal ve KOBİ müşterilerimize sunduğumuz bu hizmetin kapsamını, deprem, sel ve yer kayması gibi risk konularıyla daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

YENİ YÖNTEM Fibabanka da kurduğu Finberg ile start up’larla iş birliği yaratarak KOBİ’lere rekabet avantajını artırıcı yenilikçi ve teknolojik ürünleri ulaştırmayı hedefliyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bu projelerini şöyle anlatıyor:

“Girişimlere yatırım yapan yüzde 100 Fibabanka iştiraki bir teknoloji şirketi kurduk. Finberg sayesinde bir yandan fintech, insuretech ve retailtech girişimlerine ulaşıyoruz. Burada iş birliği ve yatırım yaptığımız girişimlerle Fibabanka’da ortak projeler yürütmeye başladık. Bizim Hesap ve Garaj Sepeti yatırımlarımızla başladığımız keyifli ortaklıklarımızla almayı hedeflediğimiz uzun yolumuz var. Finberg’i özellikle KOBİ ve bireysel müşteriye ulaşmak için yeni bir yöntem olarak yarattık. Örneğin BizimHesap müşterilerine sistem içinden kredi olanağı sunuyoruz. ”

GÖSTERGE

“Haziran sonu itibarıyla nakdi krediler, son bir yılda yüzde 23 arttı. Nakdi kredilerin 2 trilyon 382 milyar TL’si bankalar, 55 milyar TL’si leasing şirketleri, 36 milyar TL’si finansman şirketleri ve kalan 33 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.”