Eskişehir’de İstanbul’un karmaşasından uzak bir hayat yaşadığını söyleyen Sema Güral Sürmeli, “Emekliliğimde de yine Eskişehir’de yaşamak isterim” diyor.

Sema Güral Sürmeli, dünyanın en büyük porselen üreticisi konumunda olan Kütahya Porselen’in yönetim kurulu başkanı. NG Grubu’nun yönetim kurulu başkanı ve kurucusu Nafi Güral’ın büyük kızı olan Sürmeli, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı. Şiir yazan, beste yapan Sürmeli, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. İşi gereği Eskişehir-İstanbul ve Kütahya arasında mekik dokuyan ve “İşim en büyük hobim olduğu için yorulmuyorum” diyen Sürmeli, şöyle konuşuyor:

“GÜZEL SANATLARA MERAKLIYIM” “Güzel sanatlara olan yetkinliğim ve eğiliminden dolayı işim hobim oldu. Ayrıca kendime sürekli yeni bir hobi buluyorum. Hayatım boyunca yapmadığım bir şey kalmadı.

“KARMAŞADAN UZAKTA YAŞIYORUM” Eskişehir’de İstanbul’un karmaşasından uzak bir hayat yaşıyorum. Emekliliğimde de yine Eskişehir’de yaşamak isterim. Hayalim sakin, huzurlu, dingin dingin bir hayat sürmek.

“DEDEM ÖLÜNCEYE KADAR ÇALIŞTI” Babam 73 yaşında hala çalışıyor. Dedem de ölünceye kadar çalıştı. Sanayicilerin emeklilik yaşı yok. Ben de 43 yaşındayım ve ömrümün yettiği sürece çalışmak istiyorum.”

“ŞİİR YAZIYORUM”

Yazmaya meraklıyım, babamın hayat hikayesini kaleme alıyorum. Son zamanlarda da şiir yazmaya başladım. Son 1 yıldır yazdığım şiirleri besteliyorum. Bestelerimi hayata geçireceğim bir albümüm olsun istiyorum. Emekliliğimin de bana keyif veren hobilerime daha fazla zaman ayırabileceğim bir dönem olmasını arzuluyorum.

“İKİNCİ BELEK OLACAK”

HEDEF 10 BİN YATAK 200 milyon dolar yatırımla Limak Cyprus’u açan Limak Holding, turizm sektöründe liderliği hedefliyor. Holdingin başkanı Nihat Özdemir’in hedefi, Kıbrıs yatırımıyla 7 bine ulaşan yatak kapasitesini 10 bine çıkarmak.

“İKİNCİ BELEK OLACAK” Özdemir’in, yeni dönemde turizmde en büyük yatırımı yapacağı bölge ise “ikinci Belek” olarak nitelendirdiği Tarsus olacak. Özdemir, Mersin Tarsus’taki yeni yatırımlarını ve buradaki turizm fırsatlarını şöyle anlatıyor:

YENİ TURİZM ALANI “Devlet Tarsus’ta bulunan ve dünyaca tanınan Belek ile aynı özellikleri taşıyan Kazancı Bölgesi’ni turizm alanı yapmak için harekete geçti. Tarsus’un Kazancı Bölgesi’nde ilk etapta 5 otel, 3 golf sahası yapmak üzere ihaleler yapıldı ve tahsisler bitti.

İKİ OTEL YATIRIMI Bizim de Tarsus’ta temelini attığımız ve golf turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki otel yatırımımız bulunuyor. Tarsus’ta 2 tane bin yataklı otel yapacağız. Ayrıca bir golf sahası olacak. Sadece bu bölgeye 300 milyon dolar civarında yatırım planlıyoruz.

HAVALİMANI DA OLACAK Yeni ‘Belek’ olacak bu bölgeye 20-25 dakika mesafede bulunan yeni bir havalimanı yapılıyor. Adana ve Mersin’in ortak kullanacağı yeni havalimanıyla yeni turizm bölgesine 2019’un başlarında uçaklar inmeye başlayacak.”

Başkan’ın ajandasında ne var?

“MAKRO PROJELERE ODAKLANDIK”

Eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Adana, makro yatırımlara odaklanmış durumda. İş dünyası, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi gibi genel anlamda etki yaratacak büyük projelerin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Eski parlak günlere dönmek için yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, şöyle konuşuyor:

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR

“2018, verimliliğe odaklandığımız bir yıl oldu. Öncelikli konumuz bölgemizde yeni yatırımların faaliyete geçirilmesi olacak. İlk 4 aylık dönemde teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarı toplamı 692 milyon TL oldu. İmalat sektöründe 422 milyon, hizmetler sektöründe 168 milyon, enerjide 62 milyon, madencilikte 28 milyon, tarımda ise 12 milyon TL yatırım öngörülüyor.

PETRO KİMYA İLK SIRADA

En önemli yatırımlar arasında petrokimya tesisleri yer alıyor. ‘Süper teşvik’ belgesiyle Adana’ya 2 petrokimya yatırımı yapılacak. CFS polipropilen üretimi için 4 milyar 110 milyon yatırım, SASA ise petrokimya üretim tesisi için 998 milyon TL teşvik belgeli yatırım gerçekleştirecek.

“İSTİHDAM ARTACAK”

İki tesisin 2 bin 207 ilave istihdam, 8 bin 828 dolaylı istihdam sağlaması bekleniyor. Bunlara ek olarak yine aynı alanda yatırım yapmak isteyen farklı şirketler de bulunuyor. Adana doğru bir strateji ve makro bir planlamayla hareket edilebilmesi durumunda, önümüzdeki dönemde petrokimya alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapacak.”

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

İhracat 2018’in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artışla 810 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl sonunda ihracatın 2 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

AÇIĞI NASIL GÖRDÜ?

Aslandağ Grubu, Kastamonu’nda çıkıp kapı ve mutfak malzemeleri alanında markalaşarak

170 milyon TL ciroya ulaştı. 2005’te gayrimenkul alanına da giren grup, geçen yıl yüzde 25 büyüdü. Yeni yatırımların da etkisiyle 2020 yılına kadar her yıl yüzde 20-30 civarında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen grubun yönetim kurulu başkanı Cemal Aslandağ, yeni konsept mağazalarını ve girdikleri yeni iş alanlarıyla ilgili hedeflerini şöyle paylaşıyor:

“MARKALAŞMA BAŞARI GETİRDİ” “Köklerimiz marangozluğa dayanmasına rağmen 90’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan hazır mutfak ve hazır kapı pazarındaki boşluğu iyi görüp yatırımlarımızı bu doğrultuda yapmaya başladık. Markalaşma yolculuğumuz bizi başarıya taşıdı. Artella markasıyla yılda 90 bin ahşap iç mekan kapısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Tresette markamızla da yerli mutfak üretimi yapıyoruz. Üzerinde yaklaşık 5 yıl çalıştığımız bu markamızı 2 yıl önce pazara sunduk ve büyük beğeni kazandı.

“KONSEPT MAĞAZALAR AÇACAĞIZ” Mutfaklarımız yerli üretim ve markalı mutfak pazarına farklı bir bakış açısı getirdi. En yeni girişimimiz ise mağazacılık alanında bulunuyor. ‘4A Collection’ markasıyla Caddebostan ve Etiler bölgelerinde konsept mağazalar oluşturduk. Çok yakında diğer şehirlerde de mağazalarımızı açacağız. Mağaza konseptimiz içinde kendi üretimimiz olan Artella ahşap kapılar ve Tresette mutfakların yanı sıra yabancı markalar da bulunacak.”