Yalova’ya 180 milyon dolarlık termal turizm yatırımı yapan Karaderili Şirketler Grubu’nu CEO’su Tevfik Talas, 2020’de turizmin büyüme yılı olacağını belirterek yatırımların artacağını söylüyor.

Geçen yıl, turizm açısından iyi geçti. Sektördeki büyük turizm yatırımcılarının 2020 planları arasında daha da büyümek ve yatırımları artırmak bulunuyor. Bunlardan biri de son dönemde sahilden termal turizme yönelen Karaderili Şirketler Grubu.

Grubun CEO’su Tevfik Talas, “Turizmde 180 milyon dolarla 5’inci ve en büyük yatırımımızı Yalova’ya yaptık” diyor. Talas, 2020 hedeflerini şöyle anlatıyor:

“DOLULUKLAR ARTI”

Turizmde 2018’de yaşanan durgunluktan sonra yabancı turist sayısında 2019’da yüzde 20’nin üzerinde artış yaşandı. Bu artışı biz de tesislerimizde yaşadık. Özellikle Bodrum’daki tesislerimiz sezon sonunda kadar hem yerli hem de yabancı misafirlerimize tam kapasite hizmet verdi. Aynı doluluğu 12 ay boyunca hizmet veren termal tesislerimizde yaşıyoruz. Ekonomideki sıkıntı ve maliyetlerdeki artışa rağmen 2019’u turizm açısından iyi geçirdik.

YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

2019’da yüzde 40 büyüdük. 2020 senesi için sektörden beklentimiz yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artarak devam etmesi. Turizm gelirlerimizi yatırımlarımızı büyütmek için kullanıyoruz. 2020 için yatırımlarımıza ara vermeden hızla devam edeceğiz. Türkiye termal su zenginliği açısından Avrupa’da 1’inci sırada ve sektörde çok önemli bir potansiyele sahip. Grup olarak termal tesislerimizde yer alan donatılarımız ve kapasitelerimiz sayesinde bu trendin gelişmesinde öncü olma hedefindeyiz.

500 MİLYON DOLARLIK PROJE

2019’da en önemli yatırımımızı Yalova’da gerçekleştirdik. 2 bin 200 yatak kapasiteli Yalova Terma City için 180 milyon dolar harcadık. Çalışan sayısı bin 500, tevsii yatırım bittiğinde 3 bin kişi olacak. Şu ana kadar 180 milyon dolar harcandı, proje bitiminde 500 milyon dolar harcanacak.

TEKİRDAĞ’DAN ERZURUM’A 121 OKULA YAYILDI

19 İLDE UYGULANIYOR Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de Akfen Holding’in desteğiyle 16’ncı yılına giren Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de 19 ilde 121 okulda uygulanıyor. Okulların bulunduğu iller arasında büyük şehirlerin yanı sıra Erzurum, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mersin, Samsun, Eskişehir, Afyon, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ da bulunuyor.

HEDEF 6 BİN ÖĞRENCİ Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın, Türkiye’de TİKAV temsilinde 16’ncı yılına giren programın “14-24 yaş” aralığındaki gençlerin kişisel gelişimini hedeflediğini belirterek gençlerin ilgisinin katlanarak arttığını belirtiyor. Akın, “Programa 2019’da 19 ilden 4 bin 599 öğrenci katıldı, bu yıl 6 bin öğrencinin katılımını hedefliyoruz” diyor.

KONYA’NIN STRATEJİK HEDEFİ

2020 SONUNDA BİTECEK Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü Konya’nın teknoloji üssü olması için çalışmalarını hızlandırdı. Aselsan ile iş birliği içinde olduklarını belirten Kütükcü, yatırımın 2020 sonuna doğru tamamlanmasını planladıklarını söylüyor. Kütükcü, şöyle konuşuyor:

24 ORTAKLI ŞİRKET “Konyalı şirketlerimizin Aselsan ile yaptığı ortak savunma sanayi yatırımında, süreç devam ediyor. Konya’da 24 ortaklı bir yerel şirket kurduk. Savunma alanında faaliyet gösterecek şirketimizin ismi Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi. Yüzde 49’u Konya Savunma Sanayi’ye ait, yüzde 51’i ise Aselsan’a ait. 2020 yılının sonuna inşallah yatırımın açılışının yapılmasını planlıyoruz.”