Son dönemde yurt içi tarafta enflasyonda gözlenen katılık, cari denge rakamlarındaki bozulma, not indirimi ve jeopolitik riskler kaynaklı gelişmeler yine yurt dışı tarafta FED ve ABD kaynaklı haberler, piyasalarda oynaklığı artırdı. Bundan sonraki süreçte yılın ilk yarısı için 11 aracı kurum ve portföy yönetim şirketinin üst düzey yöneticisin beklentilerini aldık. Ankete göre beklentiler şöyle:

BORSA Endekste genel beklenti, 115.000-125.000 bandında. Ancak iki katılımcı 115.000’in altını, bir katılımcı ise 125.000’in üstünü işaret ediyor. 110.000 ana desteği üzerinde yukarı hareketlerde 120.000’in üstü seviyelerin test edilebileceği uzmanlarca ifade ediliyor.

DÖVİZ Geçen ayın en hareketli piyasası döviz oldu. Geçen ayki ankette sadece iki katılımcı 3,90’in üstünü işaret ederken, bu sayımızda 7 katılımcının 3,90’ın üstüne işaret ettiği görülüyor. Dolar tarafında en azından yılın ilk yarısı için 4,00’ün üstü seviyeler çok fazla beklenmiyor. Yani uzmanlar, kurdaki hareketliliğin duracağı kanaatinde.

FAİZ Faiz tarafında geçen sayımızda beklenti 12,00-13,00 bandında şekilleniyordu. Bu sayımızda ise faizde beklentinin 13,00-14,00 bandına çıktığı görülüyor. Enflasyon tarafındaki baskı, beklentileri yukarı yönlü itiyor.

TAKVİM

PİYASA TAKVİMİ

Makro veriler önemli

3 Nisan: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

6 Nisan: ABD, Tarım dışı istihdam

10 Nisan: ABD, ÜFE verileri

11 Nisan: Türkiye, TCMB, cari açık

16 Nisan: Türkiye, işsizlik oranı

18 Nisan: Euro bölgesi, TÜFE verileri

24 Nisan: TCMB, kapasite kullanımı

25 Nisan: Türkiye, TCMB faiz kararı

26 Nisan: Euro bölgesi, ECB faiz kararı

1 SORU 1 YANIT

“Dalgalanma olasılığı yüksek”

SORU Metal Yapı CEO’su Akın Karaali

“Döviz kurundaki hareketler bu dönemde en çok merak ettiğimiz konu. Dolardaki yükseliş sürecek mi?

YANIT Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık

“FED’in faiz artırımı hamlesinin yanında yakın dönemde yapılan not indirimi ve cari dengedeki bozulma sonrasında tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş eğilimiyle kur tarafında yukarı yönlü önemli bir hareket gözlendi. Kurun, mart ayı ortalarında bulunduğu 3,80 TL seviyelerinden başlayan soluksuz yükselişle 4,00 TL seviyesini zorladığı görüldü. Kurdaki oynaklığın bir süre daha yüksek kalması muhtemel. Ancak yakın dönemde bir dengelenme olasılığının da arttığını düşünüyoruz. Enflasyon tarafında olumlu baz etkileri gelecek birkaç aylık dönemde sınırlanacak. Buna rağmen TCMB, mevcut sıkı duruşunu sürdürüyor ve reel kur istatistikleri açısından TL, tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bu gerekçelerle birlikte kısa vadeli oynaklığın ardından kurun ilk yarı sonlarında yeniden 3,80–3,90 TL aralığında dengelenme eğilimine girmesini bekliyoruz. Ancak özellikle FED kaynaklı olarak kurun mevcut durumda olduğu gibi 3,90-4,00 TL aralığında bir süre daha dalgalanma olasılığını güçlü olduğunu not etmekte de fayda var.”

BES FON

Altın fonlar kazandırdı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte BES tarafında altın fonları öne çıktı. 28 Şubat-23 Mart arasında en yüksek getiriye sahip ilk 10 fona bakıldığında tamamı altın fonlarından oluştu. Bu fonlar, yüzde 6,27 ile yüzde 5,85 arasında getiri sağladı. Bu dönemde getiride ilk sırayı Axa Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF yüzde 6,27 getiriyle aldı. Onu Ziraat ve Vakıf Emeklilik şirketlerinin katılım emeklilik fonları yüzde 6,18 ve yüzde 6,05 getirileriyle takip etti.

GÖRÜŞ / Berra Doğaner fotosu kullanılacak…

“Hisse ağırlığını yüksek tutuyoruz”

Hükümetin ekonomide en ufak bir yavaşlamaya razı olmadığını söyleyen Turkish Yatırım Genel Müdürü Berra Doğaner, uzun süredir yavaş seyreden ve ithal malı talebini artıran özel sektör sabit sermaye yatırımlarına da dev teşvikler gelmesinin beklendiğini ifade ediyor.

B beklentiyle portföylerde yüzde 40 hisse senedi pozisyonu öneren Doğaner, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yine enflasyondaki baz etkili geri çekilmenin etkisinin faizlerde görülmesini bekliyoruz. Mevcut faiz seviyelerinin fırsat yarattığını düşündüğümüzden sabit getirili menkul kıymetler tarafında yüzde 30’luk pay tutulabilir. Tahvilin yanında bunun yarısı da ÖST olmalı.

Yüzde 15’lik kısım, ABD’nin Çin ve İran tutumlarının etkisi ve Amerikan Dolar Endeksi’ndeki (DXY) gevşeme neticesinde altında tutulabilir. Kalan yüzde 15’lik kısmın ise yüzde 10 dolar ve yüzde 5 Euro olarak tutulmasını öneriyoruz.”

PORTFÖY NASIL OLMALI?

FAİZ/ MEVDUAT ÖNDE Özellikle hisse portföydeki riskleri azaltmak anlamında faiz ürünler portföylerde yüzde 35-40 bandında tutulabilir. Enflasyondaki baskının devam etmesi, faizde aşağı yönlü beklentileri sınırlıyor. Böyle bir ortamda tahvil-bono tarafında ağırlığın şimdilik düşük tutulması gerekiyor. TL mevduat faizde ağırlığını korumaya devam ediyor. Yine özel sektör tahvili portföyde yüzde 10 civarında yer alabilir.

DÖVİZ/DOLAR AĞIRLIĞI OLMALI Döviz geçen ayın en hareketli piyasasıydı. Kurda yaşanan yükseliş eğilimi yakından izleniyor. Böyle bir ortamda riskleri azaltma anlamında yüzde 25 civarı dolar ağırlıklı bir döviz pozisyonu alınabilir. Burada cazip seviyelerde bulunan dolar ve Euro cinsi Eurobondlar da tercih edilebilir. Yükselen küresel faizler ve jeopolitik riskler yakından izlenerek döviz pozisyonunun ağırlığı yeniden gözden geçirilebilir.

BORSA/İSKONTOSUNU KORUYOR Kısa vadede oynaklığın yüksek seyretmesi muhtemel görünse de BİST’in orta ve uzun vade açısından iskontosunu korumaya devam ettiği söylenebilir. Dolayısıyla endekste görülebilecek olası yukarı yönlü hareketlerde bankacılık hisseleri ağırlıklı pozisyon alınabilir. Sanayi hisseleri tarafında bir miktar daha seçici olunmalı. Portföylerde hisse ağırlığı yüzde 25-30 bandında olabilir.

ALTIN/HEDGE AMAÇLI OLMALI FED’in bu yıl 4 değil 3 kez faiz artırımı yapacağı yönünde fiyatlamaların artması ve FED Başkan’ı Powell’ın gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri artırması altına olan ilgiyi artırıyor. Gram/TL bazında beklentiler 160-170 TL bandında şekilleniyor. Portföylerde olası hareketliliğe karşı yüzde 10 civarında altın tutulabilir.