Piyasalar, 2018 yılına genel olarak olumlu başladı. Suriye’de teröre karşı yapılan operasyonun piyasalara etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Bundan sonra yılın ilk çeyreğine kapsayan dönem için 12 aracı kuruluş ve portföy şirketinin üst düzey yetkilisiyle yaptığımız ankette ise şöyle bir tablo ortaya çıktı:

BORSA Hisse senetlerinin, dünyanın tümünde gelişen piyasa hisse senetlerindeki yukarı trendden faydalanarak, yorgun şekilde de olsa yükselmeye devam ediyor. Ancak bu seviyeden sonra kâr realizasyonları da normal karşılanmalı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ilk çeyrek için 115.000’in altına sarkma beklentisinin olmadığı görülüyor. Yukarıda ise bir katılımcı 125.000’in üstünü öngörüyor.

DÖVİZ Dolarda 3,70-3,90 merkezindeki bir bantta hareket bekleniyor. Hem ucuz kalan enstrüman fiyatları, cazip getiri potansiyeli nedeniyle döviz girişinde yeniden canlanma var hem de döviz talebinde bir azalma gözlenmiyor. Bu iki etken oynak ve yatay bir seyir getirebilir. Suriye operasyonu eksenindeki hareketler de izlenecek. Bir katılımcı riskin artması durumda 3,90’ın kırılacağı kanaatinde.

FAİZ Yılın ilk çeyreği için 12 katılımcının 9’unun yüzde 13,00-14,00 bandını işaret ettiği görülüyor. Gösterge tahvilde işlem hacmi çok daraldı ve yüzde 13,5 seviyesinde yataylaşma hakim. Parasal koşullarda yeni bir sıkılaşma veya gevşeme beklenmediği için beklentiler bu aralıkta yoğunlaşmış durumda.

TAKVİM

PİYASA TAKVİMİ

MB’ler ne yapacak?

2 Şubat: ABD, Tarım dışı istihdam

5 Şubat: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

8 Şubat: İngiltere, Merkez Bankası faiz kararı

14 Şubat: Türkiye, TCMB, cari açık

15 Şubat: Türkiye, bütçe dengesi

15 Şubat: Türkiye, işsizlik oranı

16 Şubat: İnşaat izinleri

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“Kurda riskler dengelendi”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer

Döviz piyasasında beklenti ne yönde? Kurda hangi gelişmeler takip edilecek?

TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı

“Geçen yıl Eylül ortasından itibaren gelişen ülke kurlarında gözlenen satış baskısı, kasım ortasından itibaren tersine döndü ve sonraki dönemde düşüş eğilimi gözlemlendi. Global risk iştahının güçlenmesinin yanı sıra Merkez Bankası’nın (MB) TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerinin toplam miktarı 3,2 milyar dolara çıkarak kurlardaki düşüşü destekledi. İç gelişmeler nedeniyle zaman zaman satış baskısı olsa da TL’nin reel efektif döviz kuru bazında hem tarihsel hem de diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla az değerli konumda bulunması nedeniyle aşağı yönlü risklerin dengelendiğini düşünüyoruz. TL’nin yılın ilk çeyrek döneminde dolar karşısında 3,70-3,80 bandında hareket edeceğini öngörüyoruz. Suriye meselesinde Türkiye’nin uluslararası camiada yalnız kalmadığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili risklerin kontrol altında tutulacağını düşünüyoruz. Piyasalara zaman zaman küçük etkileri olabilir ama genel trendi bozmayacaktır.”

BES FON

Hisse fonlar kazandırdı

Yıl başından 24 Ocak tarihine kadar geçen sürede BES fonlarında en iyi 10 getirili analiz ettik. Bu süreçte yabancı hisse fonları, iştirak hisse fonları, temettü fonları ve karma fonlar getirileri ile öne çıktı. Gelişen piyasalara para girişlerinin borsaları desteklediği bunun da hisse fon getirilerine olumlu yansıdığı gözlendi. Bu dönemde en iyi getiriyi yüzde 9,45’le Avivasa BRIC ülkeleri yabancı değerler fonu sağladı. Onu Anadolu Hayat’ın BRIC fonu ve İş Bankası İştirak Endeksi fonu yüzde 7,79 ve yüzde 5,95 getiriyle takip etti.

GÖRÜŞ

Olumlu beklentiler daha önde

Küresel finansal koşulların destekleyici kalmaya devam etmesi, yurt içindeki iktisadi faaliyetin gücünü korumayı sürdürmesi, ocak ayı sonu itibariyle açıklanmaya başlayacak olan şirket kârlılıkları ve devamında temettü ödemelerine ilişkin beklentiler, yakından izlenecek. 2017 yılını rekorla tamamlayan endeksin 2018 yılının ilk çeyreğinde de tarihi zirve seviyelerini geliştirmesini muhtemel gören Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, şöyle devam ediyor:

“Dönem dönem jeopolitik gelişmeler, kâr satışları ve diğer dinamikler kaynaklı olarak endeks üzerinde aşağı yönlü baskılar ön plana çıkabilir. Ancak enflasyon tarafında baz etkisi kaynaklı beklenen iyileşme eğilimi ve TCMB’nin geçici etkilerden bağımsız olarak sıkı duruşunu koruyacağını ifade etmesini dikkate alarak BIST-100 Endeksi’nin yılın ilk çeyreğinde 120.000-125.000 bandına yönelmesini muhtemel görüyoruz.”

PORTFÖY NASIL OLMALI?

FAİZ/MEVDUAT CAZİP Mevduat faizi oranları yüksek seyretmeye devam ettiğinden, döviz ve tahvil riskinin pek alınmadığı, yalnız ÖST’lerin mevduatı yenebildiği görülüyor. Bu nedenle portföylerde TL faiz tarafında ağırlık mevduat ve yine iyi seçilmiş ÖST veya ÖST fonlar tercih edilebilir. Bunun yanında dalgalı seyretmesi beklenen piyasalarda, mutlak getiri hedefli değişken fonların ön plana çıkabileceği belirtiliyor. TL faiz ağırlığı portföylerde yüzde 25-30 seviyelerinde kalabilir.

DÖVİZ /RİSKLER İÇİN TUTULMALI Suriye’de terör odaklarına karşı düzenlenen operasyonun, piyasalar özellikle de döviz kuru üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu görülüyor. Yaşanan bu süreçte piyasa uzmanları, portföylerde dövizin olası riskleri hedge etme amaçlı olarak yüzde 20-30 bandında tutulabileceği görüşünde.

BORSA/TEMETTÜ HİSSELERİ Borsa endeksi 120.000 seviyelerine çok yaklaştı ve teknik anlamda biraz sınırlarda. Hafif bir düzeltmenin ardından 120.000 üstü seviyeler görülebilir. Olası bir düzeltme olabileceği düşünülerek hisse ağırlık hafif azaltılabilir. Hisse seçiminde mali sektörün ve temettü beklentisi yüksek hisselere ağırlık verilebilir. Portföylerde yüzde 25-30 ağırlığında hisse olabilir.

ALTIN/ ONS YÜKSELİYOR Altın, ons bazında 2018 yılına hızlı bir başlangıç yapmış durumda. Yatırımcıların altın destekli exchange traded fonları (ETF) yoluyla altın alımları yaptığı gözlendi. Bunda dolarda son üç yılın en düşük seviyelerinin görülmesi etkili oldu. Ons altın 1350 dolar seviyesinin üzerini test etti. Gelinin seviyelerde portföylerde altın oranı yüzde 10 ve altında, TL risklere karşı hedge amaçlı sınırlı tutulabilir.