PORTFÖY BAROMETRE

Merkez, beklentileri şekillendirdi

Yeni kabineyle birlikte gözler ekonomi ve Merkez Bankası politikalarına çevrildi. Piyasa beklentisi 100 baz puana kadar bir faiz artırımı şeklindeyken 24 Ağustos’taki toplantıda politika faizi yüzde 17,75’te sabit tutuldu. Sonrasında ise kur ve faiz yükselirken borsa düştü. Bu ortamda aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle önümüzdeki üç ay için beklenti anketi yaptık. Sonuçlar şöyle:

BORSA: Geçen sayıda yaptığımız ankette, 100.000’in üstü seviyeler de beklentiler içinde yer alırken bu sayımızda 100.000’in üstü beklenti olasılığının azaldığı görülüyor. Bir katılımcının da 90.000 altı seviye öngördüğü görülüyor.

DÖVİZ: Geçen sayımızda beklenti 4,50-4,75 bandında oluşmuştu. Hatta Merkez’in faiz kararına kadar da dolar/TL 4,75 altını dest edebilecek bir çizgideydi. Ancak faiz artırımı yapılmaması sonrasında beklenti bir üst banda 4,75-5,00 seviyesine çıkmış durumda.

FAİZ: Geçen ankette en düşük yüzde 17,00-18,00 beklentisi vardı. En düşük beklenti, bir basamak yukarı çıktı ve yüzde 18,00-19,00 oldu. Yine bu ankette yüzde 20.00 ve üstü seviyelerin ağırlık kazanmaya başladığı görülüyor.

PİYASA TAKVİMİ

Makro göstergeler izlenecek

1 Ağustos: ABD, FED faiz kararı

2 Ağustos: İngiltere, MB faiz kararı

2 Ağustos: Euro Bölgesi, TÜFE verileri

3 Ağustos: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

3 Ağustos: ABD, tarım dışı istihdam

10 Ağustos: Türkiye, TCMB, Cari açık

15 Ağustos: ABD, sanayi üretimi, kapasite kullanımı

15 Ağustos: Türkiye, işsizlik oranı

21 Ağustos: Türkiye, Kurban Bayramı tatili

Soru-Yanıt

“Ekonomi yönetiminin politikaları önemli”

Dardanel Önentaş Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen

Yaptığımız işlerde maliyetlerimizde dolar kurunun büyük etkisi var. Kurun yönü ne olur?

Ziraat Portföy Genel Müdürü Uğur Boğday

“Türkiye’de yüksek seyreden bir enflasyon sorunu var. Buna istinaden TL’de oynaklık devam ediyor ve faiz hadleri de yüksek kalmayı sürdürüyor. Seçim döneminde gerçekleşen bazı bütçe harcamaları da mali disiplin anlamında yatırımcıların sorgulamasına maruz kalmıştı. TCMB mayıs ve haziran ayında gerçekleştirdiği faiz artırımları ve sadeleşme ile bir miktar piyasaların önüne geçti. Ancak bu dönemde enflasyon artışı da devam etti. Kısa vadede enflasyon tarafında bir iyileşme beklenmiyor. Makro tedbirlerin açıklanması öncesinde TL’de belirgin bir değerlenme de beklemiyoruz. Yılın son çeyreğinde yeni ekonomik program ve belki enflasyon tarafında en kötüyü görmüş olmamızla birlikte bir miktar değerlenme ihtimali var. Ancak kısa vadede TL zayıf kalmaya devam edebilir. Önümüzdeki üç ayda 4,75-5,00 bandında hareket görürüz.”

BES FONLAR

Kur etkisi, getirilerde etkili oldu

29 Haziran 25 Temmuz tarihleri arasında bireysel emeklilik fonlarının performansını analiz ettik. Bu dönemde en yüksek getiriyi elde eden ilk 10 fon, yüzde 7,34 ile yüzde 4,24 arasında getiri elde etti. Fon türü bazında yabancı ülkeler fonları ile kamu dış borçlanma araçları (KDBA) fonları öne çıktı. Bu dönemde ilk sırada yüzde 7,34 getiriyle Anadolu Hayat Emeklilik BRIC ülkeleri yabancı değişken fon var. Onu AvivaSa Emeklilik’in BRIC fonu yüzde 5,43 getirisiyle izliyor. Yüzde 5,33 getiri ile Fiba Emeklilik KDBA üçüncü sırada.

GÖRÜŞ

TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı

“Şirket değerlemeleri düşürülebilir”

Borsa, diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla iskontolu işlem görüyor. Yine kurun dalgalı olduğu ve 10 yıllık tahvil faizinin tarihi yüksek seviyelere çıktığı bu ortamda, mevcut seviyeler iskontolu. Ancak önümüzdeki üç aylık dönemde hem enflasyon hem de küresel ekonomi dinamiklerine bağlı olarak faizlerin yüksek seyredeceğini söyleyen TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bu ortamda şirket değerlemelerinin de bir miktar aşağıya gelmesini bekleyebiliriz. Bu da özellikle ikinci çeyrek bilanço dönemi sonrası analist tahminlerinin güncellenmesi ile hisse senedi fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Ancak borç yükü olmayan, kur hareketlerinden nispeten az etkilenen ve 2018 yılında satış ve FAVÖK büyümesi öngördüğümüz şirket hisselerini fonlarımız için tercih ediyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ MEVDUAT AĞIRLIĞINI KORUYOR Geçen ay 17 Temmuz’da gösterge faiz yüzde 20,90 düzeyine yükselerek 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu seviye şimdilik direnç olarak görülüyor. Merkez Bankası’nın bundan sonraki adımları ve enflasyon verileri yakından takip edilecek. Yüksek kur faiz ortamında en güvenli liman TL mevduat olarak görülüyor. Portföylerde en yüksek pay, mevduata ayrılıyor.

BORSA/DEĞERLEMELER DÜŞEBİLİR Değerleme olarak Borsa İstanbul rakiplerine göre çok yüksek iskontoya sahip. Ancak kur ve faiz baskısıyla birlikte şirket değerlemelerinin aşağı çekilmesi gündemde. Böyle bir ortamda ise hisse seçimi çok önemli. İhracat ağırlıklı çalışan veya dövizle satış yapan, nakit akışı iyi şirket hisseleri öne çıkıyor. Portföylerde yüzde 20 civarında hisse senedi tutulması tavsiye ediliyor.

DÖVİZ/ TCMB İZLENECEK 24 Temmuz TCMB toplantısında faiz artırımı yapılmamasıyla birlikte kur tarafında tekrar 4,90 üstü seviyeleri gördük. Sonrasında ise dengelenme oldu. Oluşabilecek dış şoklar hariç tuttuğunda önümüzdeki vadede paritede 4,75-4,90 bandında hareketlilik olabilir. Böyle bir ortamda portföylerde yüzde 20 civarında döviz tutulabilir. Ya da Eurobond alınabilir.

ALTIN/ SINIRLI TUTULABİLİR Son dönemde ons altında yaşanan düşüşe rağmen TL’de gözlenen zayıflık, gram altında dalgalı bir seyre neden oluyor. Önümüzdeki dönemde de gram altının 180-200 TL seviyelerinde hareket olasılığı yüksek. Portföylerde koruma amaçlı olarak sınırlı miktarda altın tutulabilir.